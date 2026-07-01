МЕИ ДЖИРОЛАМО
МЕИ (МЕЙ) ДЖИРОЛАМО - итальянский филолог-классик и теоретик музыки.
Идейный вдохновитель Флорентийской камераты, друг и корреспондент её активных членов В. Галилеи и Дж. Барди. Изучал древнегреческий язык, античную философию и лит-ру у П. Веттори, с 1551 года - древнегреческие трактаты о музыке по оригинальным текстам (а не по их латинским пересказам, как это было принято в Европе). В 1559 году переехал в Рим, в 1561-1574 годах был секретарём кардинала Дж. Риччи да Монтепульчано, с 1574 года в той же должности служил у Дж. Ф. Ридольфи.
В своих исследованиях основное внимание уделял античному учению о ладе («тоне»). В трактате «О ладах» («De modis», 1573 год) изложил своё понимание этого учения, представил (впервые) очерк истории лада от Аристоксена до Г. Глареана, а также изложил собственное представление о роли музыки и слова в древнегреческом театре, согласно которому древние трагедии и комедии полностью распевались хором и солистами в сопровождении авлоса. В сохранившихся до наших дней письмах и поздних трактатах (всего известно 4 трактата Меи) пришёл к выводу, что многоголосные лады современной ему музыки не в состоянии выразить аффекты, присущие монодическим ладам древнегреческой музыки. По его убеждению, в многоголосии различные аффекты смешиваются, противореча друг другу и смущая душу слушателя; подобным образом в многоголосии смешиваются и ритмы.
Радикальностью отличалась оценка контрапункта как изобретения, пригодного, по мнению Меи, лишь для демонстрации композиторского мастерства; для др. целей (особенно для музыкального выражения экспрессии, заложенной в стихе) он считал контрапункт бесполезным. Научные взгляды Меи оказали решающее влияние на итальянских музыкантов позднего Ренессанса и раннего барокко, послужили теоретической и эстетической базой для создания новой «монодии» (т. е. мелодии в гомофонном складе) и новой «музыкальной драмы» (т. е. оперы).
Сочинения:
Letters on ancient and modern music to V. Galilei and G. Bardi / Ed. C. V. Palisca. Rome, 1960 (Musicology Studies and Documents, vol. 3).