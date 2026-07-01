МЕИ ДЖИРОЛАМО

МЕИ (МЕЙ) ДЖИРОЛАМО - итальянский филолог-классик и теоретик музыки.

Идей­ный вдох­но­ви­тель Фло­рен­тий­ской ка­ме­ра­ты, друг и кор­рес­пон­дент её ак­тив­ных чле­нов В. Га­ли­леи и Дж. Бар­ди. Изу­чал древнегреческий язык, ан­тич­ную фи­ло­со­фию и лит-ру у П. Вет­то­ри, с 1551 года - древнегреческие трак­та­ты о му­зы­ке по ори­ги­наль­ным тек­стам (а не по их латинским пе­ре­ска­зам, как это бы­ло при­ня­то в Ев­ро­пе). В 1559 году пе­ре­ехал в Рим, в 1561-1574 годах был сек­ре­та­рём кар­ди­на­ла Дж. Рич­чи да Мон­те­пуль­ча­но, с 1574 года в той же долж­но­сти слу­жил у Дж. Ф. Ри­доль­фи.

В сво­их ис­сле­до­ва­ни­ях основное вни­ма­ние уде­лял ан­тич­но­му уче­нию о ла­де («то­не»). В трак­та­те «О ла­дах» («De modis», 1573 год) из­ло­жил своё по­ни­ма­ние это­го уче­ния, пред­ста­вил (впер­вые) очерк ис­то­рии ла­да от Ари­сток­се­на до Г. Гла­реа­на, а так­же из­ло­жил собственное пред­став­ле­ние о ро­ли му­зы­ки и сло­ва в древнегреческом те­ат­ре, со­глас­но ко­то­ро­му древ­ние тра­ге­дии и ко­ме­дии пол­но­стью рас­пе­ва­лись хо­ром и со­лис­та­ми в со­про­во­ж­де­нии ав­ло­са. В со­хра­нив­ших­ся до на­ших дней пись­мах и позд­них трак­та­тах (все­го из­вест­но 4 трак­та­та Меи) при­шёл к вы­во­ду, что мно­го­го­лос­ные ла­ды со­вре­мен­ной ему му­зы­ки не в со­стоя­нии вы­ра­зить аф­фек­ты, при­су­щие мо­но­ди­че­ским ла­дам древнегреческой му­зы­ки. По его убе­ж­де­нию, в мно­го­го­ло­сии различные аф­фек­ты сме­ши­ва­ют­ся, про­ти­во­ре­ча друг дру­гу и сму­щая ду­шу слу­ша­те­ля; по­доб­ным об­ра­зом в мно­го­го­ло­сии сме­ши­ва­ют­ся и рит­мы.

Ра­ди­каль­но­стью от­ли­ча­лась оцен­ка кон­тра­пунк­та как изо­бре­те­ния, при­год­но­го, по мне­нию Меи, лишь для де­мон­ст­ра­ции ком­по­зи­тор­ско­го мас­тер­ст­ва; для др. це­лей (осо­бен­но для музыкального вы­ра­же­ния экс­прес­сии, за­ло­жен­ной в сти­хе) он счи­тал кон­тра­пункт бес­по­лез­ным. На­учные взгля­ды Меи ока­за­ли ре­шаю­щее влия­ние на итальянских му­зы­кан­тов позд­не­го Ре­нес­сан­са и ран­не­го ба­рок­ко , по­слу­жи­ли тео­ре­тической и эс­те­тической ба­зой для соз­да­ния но­вой «мо­но­дии» (т. е. ме­ло­дии в го­мо­фон­ном скла­де) и но­вой «му­зы­каль­ной дра­мы» (т. е. опе­ры).

Сочинения:

Letters on ancient and modern music to V. Galilei and G. Bardi / Ed. C. V. Palisca. Rome, 1960 (Musicology Studies and Docu­ments, vol. 3).