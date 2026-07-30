МЕХМЕД I, Мехмед Челеби
Турецкий султан.
Из династии Османов, сын Баязида I. Взошёл на трон в 1413, победив в длительной борьбе за власть своих братьев Сулеймана, Ису и Мусу. Восстановил единство Османской империи, фактически распавшейся после вторжения Тимура в Малую Азию. В 1415 потерпел поражение от Венеции, пытаясь овладеть рядом принадлежавших ей островов в Эгейском море. В 1416 подавил восстание шейха Бедреддина Махмуда Симавналы (Симави). Вёл войны в Албании, Анатолии (против бейлика Чандар-оглу) и Киликии. Вернул империи утраченную ранее столицу – Эдирне. Сумел примирить две противоборствующие группировки при османском дворе – тюрк. кочевую аристократию и капыкулу. В целях предотвращения вторжений кочевников в Анатолию проводил политику переселения многочисл. тюрк. племён на Балканы, предоставляя им значит. кочевые угодья. На протяжении всего правления сохранял дружеств. отношения с Византией, проявлял терпимость к подданным-христианам, покровительствовал лит-ре и иск-ву. Скончался от травмы, полученной на охоте.
Автор статьи: А. А. Сотниченко.