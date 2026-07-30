МЕХМЕД I, Мехмед Челеби

Турецкий сул­тан.

Из ди­на­стии Ос­ма­нов, сын Бая­зи­да I . Взо­шёл на трон в 1413, по­бе­див в дли­тель­ной борь­бе за власть сво­их брать­ев Су­лей­ма­на, Ису и Му­су. Вос­ста­но­вил един­ст­во Ос­ман­ской им­пе­рии , фак­ти­че­ски рас­пав­шей­ся по­сле втор­же­ния Ти­му­ра в Ма­лую Азию. В 1415 по­тер­пел по­ра­же­ние от Ве­не­ции, пы­та­ясь ов­ла­деть ря­дом при­над­ле­жав­ших ей ост­ро­вов в Эгей­ском мо­ре. В 1416 по­да­вил вос­ста­ние шей­ха Бед­ред­ди­на Мах­му­да Си­мав­на­лы (Си­ма­ви). Вёл вой­ны в Ал­ба­нии, Ана­то­лии (про­тив бей­ли­ка Чан­дар-ог­лу) и Ки­ли­кии. Вер­нул им­пе­рии ут­ра­чен­ную ра­нее сто­ли­цу – Эдир­не. Су­мел при­ми­рить две про­ти­во­бор­ст­вую­щие груп­пи­ров­ки при ос­ман­ском дво­ре – тюрк. ко­че­вую ари­сто­кра­тию и ка­пы­ку­лу. В це­лях пре­дот­вра­ще­ния втор­же­ний ко­чев­ни­ков в Ана­то­лию про­во­дил по­ли­ти­ку пе­ре­се­ле­ния мно­го­числ. тюрк. пле­мён на Бал­ка­ны, пре­дос­тав­ляя им зна­чит. ко­че­вые уго­дья. На про­тя­же­нии все­го прав­ле­ния со­хра­нял дру­жеств. от­но­ше­ния с Ви­зан­ти­ей , про­яв­лял тер­пи­мость к под­дан­ным-хри­стиа­нам, по­кро­ви­тель­ст­во­вал лит-ре и иск-ву. Скон­чал­ся от трав­мы, по­лу­чен­ной на охо­те.

Автор статьи: А. А. Сот­ни­чен­ко.