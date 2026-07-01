МЕХИКАЛИ

Го­род на се­ве­ро- за­па­де Мек­си­ки , административный центр шта­та Ниж­няя Ка­ли­фор­ния.

Нас. 640,5 тыс. чел. (2010, вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род шта­та по­сле Тихуа­ны). Рас­по­ло­жен на се­ве­ре п-ова Ка­ли­фор­ния, на гра­ни­це с США. Ав­то­ма­ги­ст­ра­лью, про­хо­дя­щей вдоль ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья, свя­зан с др. круп­ны­ми го­ро­да­ми стра­ны; ав­то­до­ро­гой со­еди­нён со ско­ро­ст­ной ав­то­стра­дой Эн­се­на­да – Тихуа­на/гра­ни­ца с США. Ж.-д. стан­ция (гру­зо­вые пе­ре­воз­ки). Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1903, раз­ви­вал­ся как центр оро­шае­мо­го зем­ле­де­лия в бас­сей­не р. Ко­ло­ра­до. По­лу­чил назв. по пер­вым сло­гам слов Мек­си­ка (México) и Ка­ли­фор­ния (California). В 1906 силь­но по­стра­дал от на­вод­не­ния. В нач. 20 в. в близ­ле­жа­щие к М. рай­оны ак­тив­но эми­гри­ро­ва­ли ки­тай­цы из США, позд­нее вы­ход­цы из Азии. С 1953 адм. центр шта­та Ниж­няя Ка­ли­фор­ния.

В сев. час­ти го­ро­да, близ гра­ни­цы с США, рас­по­ло­же­ны: со­бор Бо­го­ма­те­ри Гва­де­луп­ской (ос­вя­щён как цер­ковь в 1918; с 1966 – со­бор); Дом куль­ту­ры (1915–21), быв. дво­рец гу­бер­на­то­ра (1919–22, ны­не рек­то­рат Ав­то­ном­но­го ун-та шта­та Ниж­няя Ка­ли­фор­ния). Сре­ди др. по­стро­ек: пи­во­ва­рен­ный за­вод (1923), зда­ние быв. ком­па­нии «Colorado River Land Co.» (1924), ком­плекс адм. зда­ний шта­та (1977). Па­мят­ни­ки Б. Ху­а­ре­су и В. Гер­ре­ро .

Ав­то­ном­ный ун-т шта­та Ниж­няя Ка­ли­фор­ния (1957), тех­но­ло­гич. ин-т М. (1981), Ин­те­рак­тив­ный центр нау­ки, тех­ни­ки и ок­ру­жаю­щей сре­ды, Центр ис­кусств, Дет­ский му­зей «Соль дель Ни­ньо» (1988) и др. Гор. га­ле­рея ис­кусств. Еже­год­но про­во­дит­ся круп­ная с.-х. вы­став­ка «Agrobaja».

М. – один из важ­ней­ших эко­но­мич. цен­тров шта­та, круп­ный пром. центр се­ве­ра стра­ны. Б. ч. ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг: оп­то­вой и роз­нич­ной тор­гов­ле (в М. ши­ро­кая сеть су­пер- и ги­пер­мар­ке­тов), транс­пор­те, ло­ги­сти­ке, сек­то­ре свя­зи и те­ле­ком­му­ни­ка­ций. По­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во пром. пред­при­ятий вхо­дит в сек­тор ори­ен­ти­ро­ван­ных на экс­порт про­из­водств (т. н. ма­ки­ла­дорас; час­тич­но или пол­но­стью при­над­ле­жат иностр. ком­па­ни­ям) и со­сре­до­то­че­ны в осн. на юге го­ро­да, в пре­де­лах ин­ду­ст­ри­аль­ных пар­ков (все­го св. 10). Тра­ди­ци­он­но од­на из гл. от­рас­лей спе­циа­ли­за­ции – ав­то­мо­биль­ная пром-сть. В М. – круп­ный за­вод по сбор­ке тя­жё­лых и сред­них гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей амер. ком­па­нии «Kenworth Mexica­na S. A.» (св. 20 тыс. гру­зо­ви­ков в 2009; так­же сбор­ка ав­то­дви­га­те­лей), за­вод амер. «Krystal Enterprises LLC» (2010; сбор­ка ли­му­зи­нов и ав­то­мо­би­лей биз­нес-клас­са); за­вод ав­то­мо­биль­ных дви­га­те­лей амер. ком­па­нии«Honeywell». Дей­ст­ву­ет неск. за­во­дов амер. авиа­стро­ит. ком­плек­са (уз­лы авиа­дви­га­те­лей, сис­те­мы те­п­ло­ре­гу­ли­ро­ва­ния, на­ви­гац. сис­те­мы и др.) и су­до­строе­ния (за­вод ком­па­нии TIMSA, при­над­ле­жит амер. «General Dynamics NASSCO» – уз­лы и ком­плек­тую­щие, в т. ч. для во­ен. су­дов). Мно­го­числ. пред­при­ятия по вы­пус­ку ком­плек­тую­щих для ав­то­мо­биль­ной пром-сти (разл. дат­чи­ки, элек­тро­обо­ру­до­ва­ние, сис­те­мы ох­ла­ж­де­ния и др.), аудио- и ви­део­тех­ни­ки, средств мо­биль­ной свя­зи. Сбор­ка те­ле­ви­зо­ров и ЖК-па­не­лей, элек­тро­ин­ст­ру­мен­тов, бы­то­вых элек­тро­при­бо­ров и др. Сте­коль­ная пром-сть (вклю­чая стёк­ла для ав­то­мо­би­лей, элек­трон­ных при­бо­ров). Ста­ле­ли­тей­ный за­вод «SIMEC Mexicali» (0,4 млн. т, 2007); круп­ное пред­при­ятие ком­па­нии «Ac­cu­ri­de International» по вы­пус­ку разл. ви­дов ме­тал­ло­из­де­лий. Про­из-во изо­ля­ци­он­ных ма­те­риа­лов для авиац. пром-сти, бу­ма­ги, мед. про­дук­ции (ин­ст­ру­мен­тов, шпри­цев и др.), пар­фю­мер­но-кос­ме­тич. то­ва­ров, газов мед. и пром. на­зна­че­ния. Тра­ди­ци­он­но раз­ви­та пи­ще­вая пром-сть (осн. про­дук­ция – со­ки, хлеб­цы, чип­сы, га­ле­ты, без­ал­ко­голь­ные на­пит­ки).

М. – центр круп­но­го рай­она оро­шае­мо­го зем­ле­де­лия (вы­ра­щи­ва­ют гл. обр. зер­но­вые, ово­щи – то­ма­ты, спар­жу, пе­рец, ре­дис, а так­же хлоп­чат­ник).

Автор статьи: Д. В. Со­ловь­ёв.

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