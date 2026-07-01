МЕХИКАЛИ
Город на северо- западе Мексики, административный центр штата Нижняя Калифорния.
Нас. 640,5 тыс. чел. (2010, второй по числу жителей город штата после Тихуаны). Расположен на севере п-ова Калифорния, на границе с США. Автомагистралью, проходящей вдоль тихоокеанского побережья, связан с др. крупными городами страны; автодорогой соединён со скоростной автострадой Энсенада – Тихуана/граница с США. Ж.-д. станция (грузовые перевозки). Междунар. аэропорт.
Основан в 1903, развивался как центр орошаемого земледелия в бассейне р. Колорадо. Получил назв. по первым слогам слов Мексика (México) и Калифорния (California). В 1906 сильно пострадал от наводнения. В нач. 20 в. в близлежащие к М. районы активно эмигрировали китайцы из США, позднее выходцы из Азии. С 1953 адм. центр штата Нижняя Калифорния.
В сев. части города, близ границы с США, расположены: собор Богоматери Гваделупской (освящён как церковь в 1918; с 1966 – собор); Дом культуры (1915–21), быв. дворец губернатора (1919–22, ныне ректорат Автономного ун-та штата Нижняя Калифорния). Среди др. построек: пивоваренный завод (1923), здание быв. компании «Colorado River Land Co.» (1924), комплекс адм. зданий штата (1977). Памятники Б. Хуаресу и В. Герреро.
Автономный ун-т штата Нижняя Калифорния (1957), технологич. ин-т М. (1981), Интерактивный центр науки, техники и окружающей среды, Центр искусств, Детский музей «Соль дель Ниньо» (1988) и др. Гор. галерея искусств. Ежегодно проводится крупная с.-х. выставка «Agrobaja».
М. – один из важнейших экономич. центров штата, крупный пром. центр севера страны. Б. ч. работающих занята в сфере услуг: оптовой и розничной торговле (в М. широкая сеть супер- и гипермаркетов), транспорте, логистике, секторе связи и телекоммуникаций. Подавляющее большинство пром. предприятий входит в сектор ориентированных на экспорт производств (т. н. макиладорас; частично или полностью принадлежат иностр. компаниям) и сосредоточены в осн. на юге города, в пределах индустриальных парков (всего св. 10). Традиционно одна из гл. отраслей специализации – автомобильная пром-сть. В М. – крупный завод по сборке тяжёлых и средних грузовых автомобилей амер. компании «Kenworth Mexicana S. A.» (св. 20 тыс. грузовиков в 2009; также сборка автодвигателей), завод амер. «Krystal Enterprises LLC» (2010; сборка лимузинов и автомобилей бизнес-класса); завод автомобильных двигателей амер. компании«Honeywell». Действует неск. заводов амер. авиастроит. комплекса (узлы авиадвигателей, системы теплорегулирования, навигац. системы и др.) и судостроения (завод компании TIMSA, принадлежит амер. «General Dynamics NASSCO» – узлы и комплектующие, в т. ч. для воен. судов). Многочисл. предприятия по выпуску комплектующих для автомобильной пром-сти (разл. датчики, электрооборудование, системы охлаждения и др.), аудио- и видеотехники, средств мобильной связи. Сборка телевизоров и ЖК-панелей, электроинструментов, бытовых электроприборов и др. Стекольная пром-сть (включая стёкла для автомобилей, электронных приборов). Сталелитейный завод «SIMEC Mexicali» (0,4 млн. т, 2007); крупное предприятие компании «Accuride International» по выпуску разл. видов металлоизделий. Произ-во изоляционных материалов для авиац. пром-сти, бумаги, мед. продукции (инструментов, шприцев и др.), парфюмерно-косметич. товаров, газов мед. и пром. назначения. Традиционно развита пищевая пром-сть (осн. продукция – соки, хлебцы, чипсы, галеты, безалкогольные напитки).
М. – центр крупного района орошаемого земледелия (выращивают гл. обр. зерновые, овощи – томаты, спаржу, перец, редис, а также хлопчатник).
Автор статьи: Д. В. Соловьёв.