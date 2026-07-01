МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРТЕПИАНО

Ме­ха­нический му­зы­каль­ный ин­ст­ру­мент с вмон­ти­ро­ван­ным или при­став­ным уст­рой­ст­вом для вос­про­из­ве­де­ния му­зы­ки в зву­ча­нии фор­те­пиа­но.

На ру­бе­же 18–19 вв. рас­про­стра­ни­лись М. ф. с ци­лин­д­ро­вым ме­ха­низ­мом и руч­ным при­во­дом (по об­раз­цу со­вре­мен­но­го им ме­ха­нич. ор­га­на). В сер. 1840-х гг. франц. мас­тер А. Ф. Де­бен изо­брёл но­вую кон­ст­рук­цию М. ф. – гар­мо­ни­корд: ци­линдр за­ме­нён штиф­то­ван­ной до­щеч­кой – план­ше­том, пе­редви­гав­шим­ся с по­мо­щью ру­ко­ят­ки; над кла­виа­ту­рой за­кре­п­лён 2-й ряд мо­ло­точ­ков , с по­мо­щью стерж­ней на­жи­мав­ших на кла­ви­ши. В 1852 франц. мас­тер М. де Кор­тёй за­ме­нил план­шет пер­фо­лен­той, а в 1861 Ж. А. Тест соз­дал ин­ст­ру­мент кар­то­ни­ум, в ко­то­ром пер­фо­кар­та со­еди­не­на с пнев­ма­тич. ме­ха­низ­мом. Соб­ст­вен­но М. ф. пнев­ма­тич. ти­па скон­ст­руи­ро­ва­но в 1863 франц. мас­те­ром А. Фур­но, за­тем в эту сис­те­му вне­сён ряд тех­нич. усо­вер­шен­ст­во­ва­ний (че­рез от­вер­стия пер­фо­лен­ты на­гне­тал­ся или втя­ги­вал­ся воз­дух, при­во­див­ший в дви­же­ние мо­ло­точ­ки, свя­зан­ные с кла­ви­ша­ми или не­по­сред­ст­вен­но со стру­на­ми). Пер­во­на­чаль­но этот ме­ха­низм по­ме­щал­ся в при­став­ное уст­рой­ст­во, позд­нее его ста­ли мон­ти­ро­вать в кор­пус фор­те­пиа­но; та­кой ин­ст­ру­мент на­зы­вал­ся пиа­но­ла (фо­но­ла, ав­то­пиа­но). С нач. 20 в. вме­сто пе­да­лей ста­ли при­ме­нять элек­тро­при­вод. В 1-й четв. 20 в. вы­пу­ще­но ок. 200 мо­де­лей М. ф. это­го ти­па. Дос­то­ин­ст­ва та­ко­го ин­ст­ру­мен­та: на­стоя­щее фор­те­пи­ан­ное зву­ча­ние, боль­шой диа­па­зон (св. 7 ок­тав ), бла­го­да­ря лёг­ко­сти сме­ны бу­маж­ных ро­ли­ков с за­пи­ся­ми – не­ог­ра­ни­чен­ность ре­пер­туа­ра. По­доб­ные ин­ст­ру­мен­ты ис­поль­зо­ва­лись гл. обр. для раз­вле­че­ния.

Сле­дую­щая сту­пень в раз­ви­тии М. ф. – соз­да­ние «вос­про­из­во­дя­щих фор­те­пиа­но» (нем. Reproduktionsklavier), спо­соб­ных оз­ву­чить за­пи­сан­ную за­ра­нее на этих ин­ст­ру­мен­тах жи­вую иг­ру: это пиа­ни­но «Welte-Mignon» (с 1905, фир­ма «M. Welte & Söhne», Фрай­бург), роя­ли DEA (с 1907, «Hupfeld DEA», Лейп­циг), «Duo-Art» («Aeolian Company») и «Ampico» («American Piano Compa­ny»; обе мо­де­ли с 1913, Нью-Йорк). Тех­нич. сред­ст­ва за­пи­си иг­ры пиа­ни­стов бы­ли раз­лич­ны; напр., на «Duo-Art» ре­ги­ст­ри­ро­ва­лась си­ла от­ско­ка мо­ло­точ­ка, на «Ampico» элек­трич. хро­но­граф фик­си­ро­вал ско­рость мо­ло­точ­ка пе­ред со­при­кос­но­ве­ни­ем со стру­ной. «Вос­про­из­во­дя­щие» М. ф. со­хра­ни­ли для ис­то­рии иг­ру мн. круп­ных пиа­ни­стов ру­бе­жа 19–20 вв. (в то вре­мя как за­пись на фо­но­граф бы­ла весь­ма не­со­вер­шен­ной); так, на «Duo- Art» и «Ampico» за­пи­са­на иг­ра С. В. Рах­ма­ни­но­ва (в даль­ней­шем осу­ще­ст­в­ле­на пе­ре­за­пись с ро­ли­ков на грам­пла­стин­ки). Мн. ком­по­зи­то­ры соз­да­ва­ли свои со­чи­не­ния спе­ци­аль­но для М. ф., сре­ди них – И. Ф. Стра­вин­ский («Этюд для пиа­но­лы», 1917).

Со 2-й пол. 1980-х гг. раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся М. ф. но­во­го по­ко­ле­ния, они пред­став­ля­ют со­бой со­еди­не­ние кон­церт­но­го роя­ля с элек­трон­ны­ми дат­чи­ка­ми, ре­ги­ст­ри­ру­ющи­ми ме­ха­нич. им­пуль­сы. «Компью­тер­ные роя­ли» вы­пус­ка­ют­ся австр. ро­яль­ной фир­мой «Bösendorfer» (с 1986; но­вей­шая сис­те­ма CEUS вве­де­на в 2005) и япон. фир­мой «Yamaha» (с 1987, сис­те­ма «Disklavier»).

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