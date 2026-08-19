МЕГВИНЕТУХУЦЕСИ ОТАР ВАХТАНГОВИЧ

МЕГВИНЕТУХУЦЕСИ ОТАР ВАХТАНГОВИЧ - грузинский актер, народный артист СССР.

В 1954 году окон­чил Те­ат­раль­ный институт имени Ш. Рус­та­ве­ли в Тби­ли­си (сре­ди пе­да­го­гов - Д. А. Алек­сид­зе, А. А. Ва­сад­зе, А. А. Хо­ра­ва). В 1954-1961 годах и с 1975 года (в 1996-2005 годах художественный руководитель) в Те­ат­ре имени К. А. Мар­д­жа­ни­шви­ли (Тби­ли­си), в 1961-1963 годах в Тби­лис­ском те­ат­ре са­ни­тар­ной куль­ту­ры, в 1967-1975 годах в дра­ма­тическом те­ат­ре города Рус­та­ви.

Пер­вую круп­ную роль сыг­рал в 1955 году (Чон­та - «Из­гнан­ник» В. Пша­ве­лы). Сре­ди других ро­лей: Са­тин («На дне» М. Горь­ко­го), Бе­не­дикт, Лир, Отел­ло («Мно­го шу­ма из ни­че­го», «Ко­роль Лир», «Отел­ло» У. Шек­спи­ра ), Си­ра­но («Си­ра­но де Бер­же­рак» Э. Рос­та­на), Дон Ки­хот («Че­ло­век из Ла­ман­чи» Д. Вас­сер­ма­на, Дж. Дэ­рио­на, музыка М. Ли), Пи­рос­ма­ни («Здрав­ст­вуй­те, все!» В. Н. Ко­ро­сты­лё­ва), Кре­он («Ан­ти­го­на» Ж. Ануя; в 2001-2004 годах иг­рал эту же роль в од­но­именном спек­так­ле в МХАТ имени А. П. Че­хо­ва), Ка­за­но­ва («Ка­ми­но ре­аль» Т. Уиль­ям­са, Тби­лис­ский те­атр ки­но­ак­тё­ра имени М. Ту­ма­ни­шви­ли).

Мегвинетухуцеси - ак­тёр глу­бо­ко­го тра­ге­дий­но­го да­ро­ва­ния. Боль­шин­ст­во его ге­ро­ев - яр­кие лич­но­сти, об­ре­чён­ные на ду­хов­ное оди­но­че­ст­во в си­лу не­пре­одо­ли­мо­го раз­ла­да с род­ной сре­дой. Те­ми же чер­та­ми от­ме­че­ны и об­ра­зы, соз­да­вав­шие­ся Мегвинетухуцеси в ки­но (сни­мает­ся с 1958 года): бро­саю­щий вы­зов обы­ча­ям сво­его ро­да охот­ник Джо­ко­ла («Моль­ба»), Ар­за­кан Звам­бая («По­хи­ще­ние лу­ны»), по­лу­бе­зум­ный Эли­оз («Дре­во же­ла­ния»), ху­дож­ник Пи­рос­ма­ни (телефильм «Здрав­ст­вуй­те, все!»), Мотл Ра­би­но­вич («Изы­ди!..»).

Наи­боль­ший ус­пех ак­тё­ру при­нёс об­раз Да­ты Ту­таш­хиа в те­ле­се­риа­ле «Бе­ре­га» (Государственная премия СССР, 1981 год), где по­ка­за­на судь­ба силь­но­го и бла­го­род­но­го че­ло­ве­ка, втя­ну­то­го в ро­ко­вые ис­то­рические об­стоя­тель­ст­ва. Сре­ди других филь­мов: «Кру­го­во­рот», «Брат», «Бу­ду­лай, ко­то­ро­го не ждут» (в те­ле­вер­сии - «Цы­ган­ский ост­ров»).