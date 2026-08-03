МЕГАРЫ

Мегары (Мегара) — греческий полис на перешейке Истм. Удобное географическое положение города на пересечении сухопутных и морских путей делало М. важным торгово-ремесленным центром; в то же время они располагали очень небольшой хорой и всегда страдали от малоземелья. М. были основаны и заселены дорийцами в начале I тысячелетия до н. э. Они принимали активное участие в Великой греческой колонизации, основав Мегары Гиблейские на западном направлении, Калхедон, Византий, Гераклею Понтийскую и другие — на северо-восточном. Во 2-й половине VII в. до н. э. в М. правил тиран Феаген; после этого в городе установилась одна из первых греческих демократий, к середине VI в. до н. э. сменившаяся олигархией. Со 2-й половины VI в. до н. э. Мегары входили в состав Пелопоннесского союза (за исключением кратковременного союза с Афинами в 461—446 до н. э.). Торговое эмбарго, наложенное на М. Афинами около 432 до н. э., послужило одним из поводов к Пелопоннесской войне , в ходе которой М. сильно пострадали. После IV в. до н. э. город окончательно пришел в упадок. Уроженцем М. был поэт Феогнид; известна мегарская школа философии.

Лит. : Пальцева Л. А. Из истории архаической Греции: Мегары и мегарские колонии. СПб., 1999; Robu A. Megare et les etablissements megariens de Sicile, de la Propontide et du Pont-Euxin: Histoire et institutions. Berne, 2014. И. Е. Суриков.