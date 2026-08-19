МЕГАЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ
МЕГАЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ - археологические культуры, одним из ярких признаков которых является наличие мегалитов.
Термин чаще применяется к культурам неолита и бронзового века Европы, в связи с изучением которых он появился, хотя такие культуры известны значительно шире. Активное использование этого термина обусловлено появлением многочисленных, но слабо аргументированных, гипотез о наличии особых центров мегалитических культур, миграциях строителей мегалитических сооружений на огромные расстояния и т. п. Многие учёные избегают термина «мегалитические культуры» как слишком неопределённого.
К одной из древнейших зон мегалитических культур относят Западное Средиземноморье и Пиренейский полуостров. С неолита здесь известны погребальные сооружения, высеченные в скалах, ставшие, по-видимому, прототипами могил в виде дольменов и каменных ящиков. В энеолите появляются коридорные гробницы с камерами со ступенчатым сводом (Лос-Мильярес и другие культуры) и другие сложные могилы, включающие мегалитические конструкции. Есть и непогребальные мегалитические памятники, например «храмы» на острове Мальта (комплексы из крупных камней, включающие помещения в виде лепестков, соединённых «стеблем» из коридоров и окружённых общей стеной). На Балеарских островах, например, мегалиты представлены таулами (каменный столб, иногда 2-3, перекрытый плитой), по 1-3 на поселении, и наветасами («кораблик») - гробницами из камней, сложенных в виде лодки.
Севернее Западного Средиземноморья к мегалитическим культурам относят культуры Шассе, Сены-Уазы- Марны и др., для которых характерны погребения в дольменах, цистах, крытых галереях, естественных и искусственных пещерах. Для «мегалитической культуры Бретани» показательны дольмены с коридорами, круглые гробницы с ложным сводом и др. могилы, иногда из нескольких камер, с изогнутым коридором, и т. п., некоторые плиты имеют врезные орнаменты или форму схематичных скульптур; многочисленны менгиры, в т. ч. комплексы, например, Карнак, Кермарио (более 1000 менгиров в 10 рядов на площади 100×1120 м) и др.
На Британских островах известны хенджи (округлые пространства до 500 м в диаметре, окружённые валом и внутренним рвом), внутри которых расположены мегалиты (Эйвбери, диаметр 350 м, с 2 кольцами камней и аллеей менгиров, ведущей к др. хенджу; Стонхендж и др.), дольмены, крытые галереи и др. Мегалитические гробницы характерны и для западных групп (от Пиренейского полуострова до Британских островов) колоколовидных кубков культуры. На территории от Южной Швеции до Голландии и Северной Германии мегалиты представлены типами, известными юго-западнее, хотя и связаны с др. культурами, например воронковидных кубков культурой (мегалиты появились на её среднем этапе и не во всех локальных группах).
Мегалитические цисты есть в шаровидных амфор культуре, но это не основной тип погребальных сооружений. В среднем бронзовом веке строительство мегалитических сооружений на большей части Европы прекращается, хотя местами продолжалось до раннего железного века, например Нью-Грейндж на территории Ирландии (курган диаметром 60 м, с плотно поставленными камнями по краю, каменными дромосом и могилой с ложным сводом; многие плиты украшены спиралями, ромбами и т. д.). Каменные пирамидки, валуны на подставках и т. п., называемые сейдами, распространены на территории Карелии и Кольского полуострова и по настоящее время почитаются саамами. Мегалит, сходный по конструкции с сейдами, найден в Тульской области (Конь-Камень, вес около 20 тон).
К древнейшим зонам распространения мегалитов и мегалитических сооружений относится Ближнй Восток (Невалы-Чори, Чайоню, Телль Абра и др. памятники докерамического неолита); ранними фазами неолита в Северо-Восточной Африке датируется комплекс в Набта-Плая. Эти традиции прерываются; новые - принадлежат здесь уже эпохе становления и существования государств. На Кавказе к кругу мегалитических культур общепризнанно относится дольменная культура.
В бронзовом и раннем железном веках на территории Кореи, Северо-Восточного Китая, Японии известны менгиры, дольмены нескольких типов и др. мегалиты. Каменные «лунные» столбы [в верхней части имеются отверстия («луны»)] на восточном побережье Тайваня связывают с культурой Бэйнань (3500-2300 лет назад). «Поля менгиров» есть в северо-западных районах Тибета. В Центр.альной и Южной части полуострова Индостан для раннего железного века выделяют «культуру мегалитов», названную по могилам с массивными каменными конструкциями типа цист (Брахмагири и др.).
В Юго-Восточной Азии мегалиты относятся в основном к бронзовому и раннему железному векам, хотя некоторые исследователи предполагают их появление в неолите. На севере Лаоса известны стоящие тонкие сланцевые плиты высотой до 3 м, аналогичные плиты покрывали погребальные камеры или лежали на их полу. В Долине кувшинов (Центральный Лаос) сохранились каменные сосуды, напоминающие кувшины (средняя высота и диаметр 1,5 м, крупнейший до 3 м в диаметре, массой 14 т), «диски» (иногда сложных очертаний). Зона в Лаосе резко отличается от соседних культур, где мегалиты неизвестны. Грубые кувшины (чаще - валуны с углублениями) и «камни для сидения» (плоские сверху, подпёртые более мелкими камнями) есть в горах Кочар на северо-востоке Индостана.
Каменные кувшины и «диски», статуи, изображающие людей, с проработанными деталями убора, подчёркнутыми гениталиями, известны в центральной части острова Сулавеси. На плато Пасемах (юг острова Суматра) известны каменные блоки с углублениями; уникальные блоки с рельефными изображениями людей в шлемах и др. деталями убора, со слонами; аллеи каменных столбов; плитовые могилы. Каменные «сиденья», алтари, дольмены, менгиры распространены на Яве и др. островах Индонезии; некоторые мегалитические сооружения создавались вплоть до этнографических времени (например, у ниасцев).
В Меланезии круги, прямоугольники, ряды сравнительно невысоких стоящих камней связаны с могильниками, иногда вторичные погребения перекрыты конструкциями, напоминающими дольмены. На островах Фиджи длинные каменные коридоры с перегородками использовали в обрядах инициации. Ряды каменных плит есть на острове Новая Каледония. На острове Тонга сохранились стоящие коралловые блоки, в т. ч. пара с перекрытием. На Маркизских островах туфовые скульптуры сидящих людей (высотой до 2,5 м) на платформах связаны со святилищами. В Центральной Полинезии стоящие камни воплощают духов предков, с которыми можно общаться касаясь руками. Особую известность получили т. н. моаи с острова Пасхи: туфовые бюсты со сложенными под грудью руками и отдельно изготовленными головными уборами. Там насчитывают более 600 скульптур, датируемых около 1200-1500 года, в т. ч. около 150 незаконченных. Бюсты устанавливали на каменные площадки святилищ, самый большой имеет высоту 11,5 м и вес около 100 т (одна из незаконченных скульптур, оставшаяся в каменоломне, имеет длину 20 м).
Комплексы из крупных валунов на территории Северо-Востока США предположительно связаны с культурами архаического периода (смотрите Индейцы). Выложенные из камня арки, башни, круги (т. н. инуксуит) на территории Канады и Аляски созданы инуитами и др. народами арктической зоны до прихода европейцев; эти сооружения рассматривались как жилище духов, но имели и практическое значение (навигационные знаки, хранилища). В Южной Америке преобладают циклопические сооружения; в амазонской сельве (Калсуэни, штат Амапа, Бразилия) исследован кромлех из 127 гранитных блоков, названный «Тропический Стонхендж» (датировка - до 2000 лет назад).
В Африке южнее Сахары мегалитов немного. Широкую известность получили Зимбабве и подобные комплексы; кольца из столбиков латерита известны на средневековых могильниках на территории Сенегала и Гамбии. В Австралии (Вурди Юан, штат Виктория) найдена выкладка из небольших камней, хотя их общий вес составляет 23 т. Каменные насыпи и круги есть в Новой Зеландии (Пукетапу).