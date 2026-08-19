МЕГАЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ

МЕГАЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ - археологические культуры , одним из ярких признаков которых является наличие мегалитов .

Тер­мин ча­ще при­ме­ня­ет­ся к куль­ту­рам не­оли­та и брон­зо­во­го ве­ка Ев­ро­пы, в свя­зи с изу­че­ни­ем ко­то­рых он поя­вил­ся, хо­тя та­кие куль­ту­ры из­вест­ны зна­чи­тель­но ши­ре. Ак­тив­ное ис­поль­зо­ва­ние это­го тер­ми­на обу­слов­ле­но по­яв­ле­ни­ем мно­го­численных, но сла­бо ар­гу­мен­ти­ро­ван­ных, ги­по­тез о на­ли­чии осо­бых цен­тров мегалитических культур, ми­гра­ци­ях строи­те­лей ме­га­ли­тических со­ору­же­ний на ог­ром­ные рас­стоя­ния и т. п. Мно­гие учё­ные из­бе­га­ют тер­ми­на «мегалитические культуры» как слиш­ком не­оп­ре­де­лён­но­го.

К од­ной из древ­ней­ших зон мегалитических культур от­но­сят Западное Сре­ди­зем­но­мо­рье и Пи­ре­ней­ский полуостров. С не­оли­та здесь из­вест­ны по­гре­баль­ные со­ору­же­ния, вы­се­чен­ные в ска­лах, став­шие, по-ви­ди­мо­му, про­то­ти­па­ми мо­гил в ви­де доль­ме­нов и ка­мен­ных ящи­ков. В эне­о­ли­те по­яв­ля­ют­ся ко­ри­дор­ные гроб­ни­цы с ка­ме­ра­ми со сту­пен­ча­тым сво­дом (Лос-Миль­я­рес и другие куль­ту­ры) и другие слож­ные мо­ги­лы, вклю­чаю­щие ме­га­ли­тические кон­ст­рук­ции. Есть и непо­гре­баль­ные ме­га­ли­тические па­мят­ни­ки, например «хра­мы» на острове Маль­та (ком­плек­сы из круп­ных кам­ней, вклю­чаю­щие по­ме­ще­ния в ви­де ле­пе­ст­ков, со­еди­нён­ных «стеб­лем» из ко­ри­до­ров и ок­ру­жён­ных об­щей сте­ной). На Ба­ле­ар­ских островах, например, ме­га­ли­ты пред­став­ле­ны тау­ла­ми (ка­мен­ный столб, ино­гда 2-3, пе­ре­кры­тый пли­той), по 1-3 на по­се­ле­нии, и на­ве­та­са­ми («ко­раб­лик») - гроб­ни­ца­ми из кам­ней, сло­жен­ных в ви­де лод­ки.

Се­вер­нее Западного Сре­ди­зем­но­мо­рья к мегалитическим культурам от­но­сят куль­ту­ры Шас­се, Се­ны-Уа­зы- Мар­ны и др., для ко­то­рых ха­рак­тер­ны по­гре­бе­ния в доль­ме­нах, цис­тах, кры­тых га­ле­ре­ях, ес­те­ст­вен­ных и ис­кусственных пе­ще­рах. Для «ме­га­ли­тической куль­ту­ры Бре­та­ни» по­ка­за­тель­ны доль­ме­ны с ко­ри­до­ра­ми, круг­лые гроб­ни­цы с лож­ным сво­дом и др. мо­ги­лы, ино­гда из не­сколь­ких ка­мер, с изо­гну­тым ко­ри­до­ром, и т. п., не­ко­то­рые пли­ты име­ют врез­ные ор­на­мен­ты или фор­му схе­ма­тич­ных скульп­тур; мно­го­чис­лен­ны мен­ги­ры , в т. ч. ком­плек­сы, например, Кар­нак, Кер­ма­рио (более 1000 мен­ги­ров в 10 ря­дов на площади 100×1120 м) и др.

На Бри­тан­ских островах из­вест­ны хенд­жи (ок­руг­лые про­стран­ст­ва до 500 м в диа­мет­ре, ок­ру­жён­ные ва­лом и внутренним рвом), внут­ри ко­то­рых рас­по­ло­же­ны ме­га­ли­ты (Эйв­бе­ри, диа­метр 350 м, с 2 коль­ца­ми кам­ней и ал­ле­ей мен­ги­ров, ве­ду­щей к др. хенд­жу; Сто­н­хендж и др.), доль­ме­ны, кры­тые га­ле­реи и др. Ме­га­ли­тические гроб­ни­цы ха­рак­тер­ны и для западных групп (от Пи­ре­ней­ско­го полуострова до Бри­тан­ских островов) ко­ло­ко­ло­вид­ных куб­ков куль­ту­ры. На тер­ри­то­рии от Южной Шве­ции до Гол­лан­дии и Северной Гер­ма­нии ме­га­ли­ты пред­став­ле­ны ти­па­ми, из­вест­ны­ми юго-за­пад­нее, хо­тя и свя­за­ны с др. куль­ту­ра­ми, например во­рон­ко­вид­ных куб­ков куль­ту­рой (мегалиты поя­ви­лись на её сред­нем эта­пе и не во всех ло­каль­ных груп­пах).

Ме­га­ли­тические цис­ты есть в ша­ро­вид­ных ам­фор куль­ту­ре, но это не основной тип по­гре­баль­ных со­ору­же­ний. В сред­нем брон­зо­вом ве­ке строи­тель­ст­во ме­га­ли­тических со­ору­же­ний на большей час­ти Ев­ро­пы пре­кра­ща­ет­ся, хо­тя мес­та­ми про­дол­жа­лось до ран­не­го же­лез­но­го ве­ка, например Нью-Грейндж на тер­ри­то­рии Ир­лан­дии (кур­ган диа­мет­ром 60 м, с плот­но по­став­лен­ны­ми кам­ня­ми по краю, ка­мен­ны­ми дро­мо­сом и мо­ги­лой с лож­ным сво­дом; многие пли­ты ук­ра­ше­ны спи­ра­ля­ми, ром­ба­ми и т. д.). Ка­мен­ные пи­ра­мид­ки, ва­лу­ны на под­став­ках и т. п., на­зы­вае­мые сей­дами, рас­про­стра­не­ны на тер­ри­то­рии Ка­ре­лии и Коль­ско­го полуострова и по настоящее время по­чи­та­ют­ся саа­ма­ми. Ме­га­лит, сход­ный по кон­ст­рук­ции с сей­да­ми, най­ден в Туль­ской области (Конь-Ка­мень, вес около 20 тон).

К древ­ней­шим зо­нам рас­про­стра­не­ния ме­га­ли­тов и ме­га­ли­тических со­ору­же­ний от­но­сит­ся Ближнй Вос­ток (Не­ва­лы-Чо­ри, Чай­о­ню, Телль Аб­ра и др. па­мят­ни­ки до­ке­ра­мического не­оли­та); ран­ни­ми фа­зами не­оли­та в Северо-Восточной Аф­ри­ке да­ти­ру­ет­ся ком­плекс в На­бта-Плая. Эти тра­ди­ции пре­ры­ва­ют­ся; но­вые - при­над­ле­жат здесь уже эпо­хе ста­нов­ле­ния и су­ще­ст­во­ва­ния го­су­дарств. На Кав­ка­зе к кру­гу мегалитических культур об­ще­при­знан­но от­но­сит­ся доль­мен­ная куль­ту­ра .

В брон­зо­вом и ран­нем же­лез­ном ве­ках на тер­ри­то­рии Ко­реи, Северо-Восточного Ки­тая, Япо­нии из­вест­ны мен­ги­ры, доль­ме­ны не­сколь­ких ти­пов и др. ме­га­ли­ты. Ка­мен­ные «лун­ные» стол­бы [в верхней час­ти имеются от­вер­стия («лу­ны»)] на восточном по­бе­ре­жье Тай­ва­ня свя­зы­ва­ют с куль­ту­рой Бэй­нань (3500-2300 лет на­зад). «По­ля мен­ги­ров» есть в северо-западных рай­онах Ти­бе­та. В Центр.альной и Южной час­ти полуострова Ин­до­стан для ран­не­го же­лез­но­го ве­ка вы­де­ля­ют «куль­ту­ру ме­га­ли­тов», на­зван­ную по мо­ги­лам с мас­сив­ны­ми ка­мен­ны­ми кон­струк­ция­ми ти­па цист (Брах­ма­ги­ри и др.).

В Юго-Восточной Азии ме­га­ли­ты от­но­сят­ся в основном к брон­зо­во­му и ран­не­му же­лез­но­му ве­кам, хо­тя не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли пред­по­ла­га­ют их по­яв­ле­ние в не­оли­те. На се­ве­ре Лао­са из­вест­ны стоя­щие тон­кие слан­це­вые пли­ты высотой до 3 м, ана­ло­гич­ные пли­ты по­кры­ва­ли по­гре­баль­ные ка­ме­ры или ле­жа­ли на их по­лу. В До­ли­не кув­ши­нов (Центральный Ла­ос) со­хра­ни­лись ка­мен­ные со­су­ды, на­по­ми­наю­щие кув­ши­ны (сред­няя вы­со­та и диа­метр 1,5 м, круп­ней­ший до 3 м в диа­мет­ре, мас­сой 14 т), «дис­ки» (ино­гда слож­ных очер­та­ний). Зо­на в Лао­се рез­ко от­ли­ча­ет­ся от со­сед­них куль­тур, где ме­га­ли­ты неиз­вест­ны. Гру­бые кув­ши­ны (ча­ще - ва­лу­ны с уг­луб­ле­ния­ми) и «кам­ни для си­де­ния» (пло­ские свер­ху, под­пёр­тые бо­лее мел­ки­ми кам­ня­ми) есть в го­рах Ко­чар на се­ве­ро-вос­то­ке Ин­до­ста­на.

Ка­мен­ные кув­ши­ны и «дис­ки», ста­туи, изо­бра­жаю­щие лю­дей, с про­ра­бо­тан­ны­ми де­та­ля­ми убо­ра, под­чёрк­ну­ты­ми ге­ни­та­лия­ми, из­вест­ны в центральной час­ти острова Су­ла­ве­си. На пла­то Па­се­мах (юг острова Су­мат­ра) из­вест­ны ка­мен­ные бло­ки с уг­луб­ле­ния­ми; уни­каль­ные бло­ки с рель­еф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми лю­дей в шле­мах и др. де­та­ля­ми убо­ра, со сло­на­ми; ал­леи ка­мен­ных стол­бов; пли­то­вые мо­ги­лы. Ка­мен­ные «си­де­нья», ал­та­ри, доль­ме­ны, мен­ги­ры рас­про­стра­не­ны на Яве и др. островах Ин­до­не­зии; не­ко­то­рые ме­га­ли­тические со­ору­же­ния соз­да­ва­лись вплоть до эт­но­гра­фических вре­ме­ни (например, у ни­ас­цев).

В Ме­ла­не­зии кру­ги, пря­мо­уголь­ни­ки, ря­ды срав­ни­тель­но не­вы­со­ких стоя­щих кам­ней свя­за­ны с мо­гиль­ни­ка­ми, ино­гда вто­рич­ные по­гре­бе­ния пе­ре­кры­ты кон­ст­рук­ция­ми, на­по­ми­наю­щи­ми доль­ме­ны. На островах Фид­жи длин­ные ка­мен­ные ко­ри­до­ры с пе­ре­го­род­ка­ми ис­поль­зо­ва­ли в об­ря­дах ини­циа­ции. Ря­ды ка­мен­ных плит есть на острове Но­вая Ка­ле­до­ния. На острове Тон­га со­хра­ни­лись стоя­щие ко­рал­ло­вые бло­ки, в т. ч. па­ра с пе­ре­кры­ти­ем. На Мар­киз­ских островах ту­фо­вые скульп­ту­ры си­дя­щих лю­дей (высотой до 2,5 м) на плат­фор­мах свя­за­ны со свя­ти­ли­ща­ми. В Центральной По­ли­не­зии стоя­щие кам­ни во­пло­ща­ют ду­хов пред­ков, с ко­то­ры­ми мож­но об­щать­ся ка­са­ясь ру­ка­ми. Осо­бую из­вест­ность по­лу­чи­ли т. н. мо­аи с острова Пас­хи: ту­фо­вые бюс­ты со сло­жен­ны­ми под гру­дью ру­ка­ми и от­дель­но из­го­тов­лен­ны­ми го­лов­ны­ми убо­ра­ми. Там на­счи­ты­ва­ют бо­лее 600 скульп­тур, да­ти­руе­мых около 1200-1500 года, в т. ч. около 150 неза­кон­чен­ных. Бюс­ты ус­та­нав­ли­ва­ли на ка­мен­ные пло­щад­ки свя­ти­лищ, са­мый боль­шой име­ет высоту 11,5 м и вес около 100 т (од­на из не­за­кон­чен­ных скульп­тур, ос­тав­шая­ся в ка­ме­но­лом­не, име­ет дли­ну 20 м).

Ком­плек­сы из круп­ных ва­лу­нов на тер­ри­то­рии Северо-Вос­то­ка США пред­по­ло­жи­тель­но свя­за­ны с куль­ту­ра­ми ар­хаи­че­ско­го пе­рио­да (смотрите Ин­дей­цы ). Вы­ло­жен­ные из кам­ня ар­ки, баш­ни, кру­ги (т. н. инук­су­ит) на тер­ри­то­рии Ка­на­ды и Аля­ски соз­да­ны инуи­та­ми и др. на­ро­да­ми арк­тической зо­ны до при­хо­да ев­ро­пей­цев; эти со­ору­же­ния рас­смат­ри­ва­лись как жи­ли­ще ду­хов, но име­ли и прак­ти­че­ское зна­че­ние (на­ви­га­ци­он­ные зна­ки, хра­ни­ли­ща). В Южной Аме­ри­ке пре­об­ла­да­ют цик­ло­пи­че­ские со­ору­же­ния; в ама­зон­ской сель­ве (Кал­су­эни, штат Ама­па, Бра­зи­лия) ис­сле­до­ван кром­лех из 127 гра­нит­ных бло­ков, на­зван­ный «Тро­пи­че­ский Сто­нхендж» (да­ти­ров­ка - до 2000 лет на­зад).

В Аф­ри­ке юж­нее Са­ха­ры ме­га­ли­тов немно­го. Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ли Зим­баб­ве и по­доб­ные ком­плек­сы; коль­ца из стол­би­ков ла­те­ри­та из­вест­ны на средневековых мо­гиль­ни­ках на тер­ри­то­рии Се­не­га­ла и Гам­бии. В Ав­ст­ра­лии (Вур­ди Юан, штат Вик­то­рия) най­де­на вы­клад­ка из не­боль­ших кам­ней, хо­тя их общий вес со­став­ля­ет 23 т. Ка­мен­ные на­сы­пи и кру­ги есть в Новой Зе­лан­дии (Пу­ке­та­пу).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)