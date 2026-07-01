МЕДЖЛИС

Меджлис ( араб. маджлис — «место заседания/собрания»; тур . meclis) — 1. В странах Западной и Центральной Азии — торжественный прием у высокопоставленного лица, собрание ученых и богословов, друзей и единомышленников, с традиционной музыкой, занимательными рассказами, назидательным чтением, стихотворными состязаниями.

2. В Турции и Иране — обозначение совещательного и/или представительного органа власти. В Османской империи созван в 1876 и открыт в 1877, но в 1878 распущен в условиях русско-турецкой войны. Вторично созван после младотурецкой революции в 1908, но при диктатуре партии « Единение и прогресс » играл подчиненную роль. Повторно собрался после Мудросского перемирия , но распущен в 1920, после чего часть депутатов воссоединилась в Анкаре, влившись в состав Великого национального собрания. В державе Каджаров I М. созван под влиянием Конституционной революции в 1906, но разогнан в 1908. II М. созван в 1909, но прекратил существование в годы Первой мировой войны. IV М., избранный в 1921, положил начало формально непрерывной истории иранского парламентаризма.

3. В шиизме имамитов — траурные торжества, сходы верующих в память Хусайна и других членов семьи пророка Мухаммада , почитаемых как мученики. Т. А. Коняшкина.