МЕДВЕДНИКОВЫ

МЕДВЕДНИКОВЫ - российские предприниматели и благотворители.

Ос­но­во­по­лож­ник ро­да - Осип (1685-1746 годы), государственный кре­сть­я­нин, при­был из Ар­хан­ге­ло­го­род­ской губернии в Ир­кутск в 1725 год.

Его внук Лог­гин Фё­до­ро­вич (1773-1814 годы), ир­кут­ский ку­пец 1-й гиль­дии, тор­го­вал с Ки­та­ем. Вдо­ва Л. Ф. Мед­вед­ни­ко­ва, Ели­за­ве­та Ми­хай­лов­на (урожденная Крас­но­го­ро­ва) [15(26).10.1787 года - 24.10(05.11).1828 года], за­ве­ща­ла 70 тысяч рублей на соз­да­ние Ир­кут­ско­го си­ро­пи­та­тель­но­го до­ма, ко­то­рый был уст­ро­ен её сы­новь­я­ми в 1838 году и по­лу­чил имя Ели­за­ве­ты Мед­вед­ни­ко­вой (при нём был от­крыт банк для со­дер­жа­ния си­рот).

Сын Л. Ф. и Е. М. Мед­вед­ни­ко­вых Иван Лог­ги­но­вич [09(21).11.1807 года - 01(13).09.1889 года], зо­ло­то­про­мыш­лен­ник и чае­тор­го­вец, ком­мер­ции со­вет­ник, по­томственный почетный гра­ж­да­нин (1834 год), почетный гра­ж­да­нин города Ир­кутск, вёл пред­при­ни­ма­тельскую дея­тель­ность в Си­би­ри с 1830-х годов, городской го­ло­ва Ир­кут­ска (1841-1844 годы), с 1840-х годов по тор­го­вым де­лам был свя­зан с Мо­ск­вой, ку­да пе­ре­ехал в 1860-е годы.

Его же­на, Алек­сан­д­ра Ксе­но­фон­тов­на (Кон­стан­ти­нов­на) [1815 год - 23.11 (05.12).1899 года], почетная гра­ж­дан­ка Ир­кут­ска (1899 год), од­на из круп­ней­ших московских бла­го­тво­ри­тель­ниц; про­ис­хо­ди­ла из вид­ной си­бир­ской пред­при­ни­ма­тель­ской ди­на­стии Си­би­ря­ко­вых, дочь Ксе­но­фон­та (Кон­стан­ти­на) Ми­хай­ло­ви­ча Си­би­ря­ко­ва (1772-1825 год), городского го­ло­вы Ир­кут­ска в 1817-1825 годах (вну­ки её двою­род­но­го бра­та - А. М. Си­би­ря­ков и И. М. Си­би­ря­ков). По­жерт­во­ва­ла 600 тысяч рублей на городскую боль­ни­цу в Ир­кут­ске. В собственном име­нии в селе По­ре­чье Зве­ни­го­род­ско­го уезда Московской губернии от­кры­ла бо­га­дель­ню с боль­ни­цей для лиц ду­хов­но­го зва­ния. Не имея пря­мых на­след­ни­ков (её сын-ин­ва­лид умер в 1881 году), за­ве­ща­ла около 5,2 млн. рублей на бла­го­тво­рительные це­ли.

Са­мым круп­ным да­ром А. К. Мед­вед­ни­ко­вой (1,3 млн. рублей) ста­ло строи­тель­ст­во в Мо­ск­ве боль­ни­цы для не­из­ле­чи­мо боль­ных лю­дей хри­стиан­ско­го ве­ро­ис­по­ве­да­ния, а так­же бо­га­дель­ни имени И. и А. Мед­вед­ни­ко­вых для 60 по­жи­лых лю­дей, от­кры­тых в 1903 году. Ком­плекс 2-этаж­ных зда­ний (архитектор С. У. Со­ловь­ёв) по­стро­ен в русском сти­ле с ис­поль­зо­ва­ни­ем мо­ти­вов нов­го­род­ско-псков­ской ар­хи­тек­ту­ры (в советское вре­мя в них на­хо­ди­лась городская боль­ни­ца № 5, с 1992 года - Центральная кли­ническая больница при Московской пат­ри­ар­хии во имя святителя Алек­сия, ми­тро­по­ли­та Мо­с­ков­ско­го).

В 1900-1903 годах на за­ве­щан­ные А. К. Мед­вед­ни­ко­вой сред­ст­ва в Мо­ск­ве по­строе­на и обо­ру­до­ва­на 8-я муж­ская гим­на­зия имени И. и А. Мед­вед­ни­ко­вых (1900-1903 годы, архитектор И. С. Куз­не­цов; ны­не сред­няя об­ще­об­ра­зо­вательная шко­ла № 59 имени Н. В. Го­го­ля), со­ору­жён «при­ют для эпи­леп­ти­ков и идио­тов» (1911-1914 годы, архитектор А. Ф. Мейс­нер), ко­то­рый в Первую ми­ро­вую вой­ну ис­поль­зо­вал­ся как гос­пи­таль для ду­шев­но­боль­ных фрон­то­ви­ков (ны­не дет­ская пси­хи­ат­рическая боль­ни­ца № 6, круп­ней­шее в Рос­сии уч­режде­ние по­доб­но­го про­фи­ля).

Кро­ме то­го, со­глас­но же­ла­нию А. К. Мед­вед­ни­ко­вой, ока­зы­ва­лась по­мощь различным церк­вам и мо­на­сты­рям в Мо­ск­ве и Ир­кут­ске (500 тысяч рублей), бед­ным лю­дям хри­сти­ан­ско­го ве­ро­ис­по­ве­да­ния (100 тысяч рублей), в Алек­се­ев­ской пси­хи­ат­рической боль­ни­це в Мо­ск­ве по­строе­но зда­ние мас­тер­ских и со­дер­жа­лась од­на кро­вать из за­ве­щан­ной на эту цель сум­мы, по­лу­ча­ли круп­ные по­жерт­во­ва­ния несколько цер­ков­но-при­ход­ских школ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)