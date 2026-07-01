МЕДВЕДЕВ ЖОРЕС АЛЕКСАНДРОВИЧ

МЕДВЕДЕВ ЖОРЕС АЛЕКСАНДРОВИЧ - советский, российский биолог, публицист .

Брат-близ­нец Р. А. Мед­ве­де­ва . В 1943 году в РККА, уча­ст­во­вал в бо­ях на Се­ве­ро-Кав­каз­ском фрон­те, де­мо­би­ли­зо­ван по­сле тя­жё­ло­го ра­не­ния. Окон­чил Сельскохозяйственную ака­де­мию имени К. А. Ти­ми­ря­зе­ва (1950 год), её на­учный со­труд­ник (1951-1962 годы). Заведующий ла­бо­ра­то­ри­ей мо­ле­ку­ляр­ной био­ло­гии Института медицинской ра­дио­ло­гии в Об­нин­ске (1962-1969 годы). Уво­лен по тре­бо­ва­нию Об­нин­ско­го гор­ко­ма КПСС. Стар­ший на­учный со­труд­ник Все­со­юз­но­го НИИ фи­зио­ло­гии и био­хи­мии сельскохозяйственных жи­вот­ных (Бо­ровск, 1970-1972 годы). Стар­ший на­учный со­труд­ник от­де­ла ге­не­ти­ки Национального института медицинских ис­сле­до­ва­ний (Лон­дон, 1974-1991 годы). Од­но­вре­мен­но в 1990-1992 годах ра­бо­тал в ра­дио­био­ло­гической экс­пе­ди­ции РАН в Чер­но­быль­ской зо­не от­чу­ж­де­ния.

С начала 1960-х годов ак­тив­но уча­ст­во­вал в дви­же­нии дис­си­ден­тов. Свою пер­вую кни­гу по­свя­тил ис­то­рии раз­гро­ма отечественной шко­лы ге­не­ти­ки («Био­ло­ги­че­ская нау­ка и культ лич­но­сти», вы­шла в СССР в сам­из­да­те в 1962 году; «The rise and fall of T. D. Lysenko», 1969 год, Нью-Йорк; Лон­дон). Кри­ти­ко­вал су­ще­ст­во­вав­шие в СССР ог­ра­ни­че­ния на со­труд­ни­че­ст­во советских учёных с иностранными кол­ле­га­ми, осу­ж­дал цен­зу­ру по­сту­пав­ших из-за ру­бе­жа жур­на­лов, книг, пи­сем («Ме­ж­ду­на­род­ное со­труд­ни­че­ст­во учё­ных и на­цио­наль­ные гра­ни­цы», 1969 год, сам­из­дат; «Тай­на пе­ре­пис­ки ох­ра­ня­ет­ся за­ко­ном», 1970 год, сам­из­дат; 1970 год, Лон­дон). В 1970 году по­ме­щён в Ка­луж­скую пси­хи­ат­рическую боль­ни­цу, вско­ре ос­во­бо­ж­дён из-за мас­со­вых про­те­ст­ных ак­ций, про­шед­ших в СССР и за ру­бе­жом. В начале 1973 года по­лу­чил раз­ре­ше­ние вы­ехать на год в Лон­дон для ра­бо­ты в Национальном институте медицинских ис­сле­до­ва­ний, в ав­гу­сте то­го же го­да ли­шён советского гра­ж­дан­ст­ва по об­ви­не­нию в ан­ти­со­вет­ской дея­тель­но­сти (воз­вра­ще­но в 1990 году).

Ав­тор около 170 на­уч­ных ра­бот и об­зо­ров по про­бле­мам мо­ле­ку­ляр­ной ге­не­ти­ки, а также книг на исторические темы.