МЕДВЕДЕВ ЖОРЕС АЛЕКСАНДРОВИЧ
МЕДВЕДЕВ ЖОРЕС АЛЕКСАНДРОВИЧ - советский, российский биолог, публицист.
Брат-близнец Р. А. Медведева. В 1943 году в РККА, участвовал в боях на Северо-Кавказском фронте, демобилизован после тяжёлого ранения. Окончил Сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева (1950 год), её научный сотрудник (1951-1962 годы). Заведующий лабораторией молекулярной биологии Института медицинской радиологии в Обнинске (1962-1969 годы). Уволен по требованию Обнинского горкома КПСС. Старший научный сотрудник Всесоюзного НИИ физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных (Боровск, 1970-1972 годы). Старший научный сотрудник отдела генетики Национального института медицинских исследований (Лондон, 1974-1991 годы). Одновременно в 1990-1992 годах работал в радиобиологической экспедиции РАН в Чернобыльской зоне отчуждения.
С начала 1960-х годов активно участвовал в движении диссидентов. Свою первую книгу посвятил истории разгрома отечественной школы генетики («Биологическая наука и культ личности», вышла в СССР в самиздате в 1962 году; «The rise and fall of T. D. Lysenko», 1969 год, Нью-Йорк; Лондон). Критиковал существовавшие в СССР ограничения на сотрудничество советских учёных с иностранными коллегами, осуждал цензуру поступавших из-за рубежа журналов, книг, писем («Международное сотрудничество учёных и национальные границы», 1969 год, самиздат; «Тайна переписки охраняется законом», 1970 год, самиздат; 1970 год, Лондон). В 1970 году помещён в Калужскую психиатрическую больницу, вскоре освобождён из-за массовых протестных акций, прошедших в СССР и за рубежом. В начале 1973 года получил разрешение выехать на год в Лондон для работы в Национальном институте медицинских исследований, в августе того же года лишён советского гражданства по обвинению в антисоветской деятельности (возвращено в 1990 году).
Автор около 170 научных работ и обзоров по проблемам молекулярной генетики, а также книг на исторические темы.