МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский актер, народный артист РСФСР.
Муж В. П. Ковель. В 1945-1946 годах во вспомогательном составе Московского драматического театра. В 1949 году окончил студию Камерного театра в Москве. С 1952 году в Ленинградском театре драмы имени А. С. Пушкина.
Обладая превосходными сценическими данными, играл молодых романтических героев (Орсино - «Двенадцатая ночь» У. Шекспира; Ведерников - «Годы странствий» А. Н. Арбузова). Мастерство характерного актёра проявил в ролях князя Гантимурова («Порт-Артур» А. Н. Степанова и И. Ф. Попова), Хэппи («Смерть коммивояжёра» А. Миллера), Джозефа («Изюминка на солнце» Л. Хэнсберри), Звавича («По московскому времени» Л. Г. Зорина), Алексея Ивановича («Игрок» по Ф. М. Достоевскому), Шмица («Бидерман и поджигатели» М. Фриша). В образах Державина («Друзья и годы» Зорина) и Петра Ивановича Адуева («Обыкновенная история» В. С. Розова по И. А. Гончарову) тонкими психологическими средствами воплотил узнаваемый тип человека-прагматика.
С 1966 года в ленинградском БДТ, где значительно расширил свой творческий диапазон, подтвердив незаурядную способность к перевоплощению, чуткость к жанровым особенностям произведения: Сергей Усов («Традиционный сбор» Розова), Уолтер Франк («Цена» А. Миллера), Ляпкин-Тяпкин («Ревизор» Н. В. Гоголя), Шаррон («Мольер» М. А. Булгакова), Божеумов («Три мешка сорной пшеницы» по В. Ф. Тендрякову), Микич Котрянц («Ханума» А. А. Цагарели), Малисов («Мы, нижеподписавшиеся» А. И. Гельмана), Варравин («Смерть Тарелкина» А. Н. Колкера и В. М. Вербина по А. В. Сухово-Кобылину) и др.
Первую заметную роль в кино сыграл в 1954 году (Антон - «Большая семья»). Снимался в фильмах: «Двенадцатая ночь», трилогии «Хождение по мукам» («Сёстры», «Восемнадцатый год», «Хмурое утро»), «Гамлет», «Прошу слова», «Васса»; телефильм «Рождённая революцией», «Последняя дорога» и др.