МЕДВЕДЕВ, РОЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Медведев, Рой Александрович (род. 14.11.1925, Тифлис) — советский и российский историк и общественно-политический деятель. Сын репрессированного в 1938 полкового комиссара. В 1943—1946 служил в армии, на фронте не был. В 1951 окончил философский факультет Ленинградского государственного университета. Работал учителем и директором школы. Кандидат педагогических наук (1958). В 1958—1961 работал редактором, заместителем главного редактора издательства «Учпедгиз». Старший научный сотрудник, заведующий сектором НИИ производственного обучения Академии педагогических наук в 1961—1970. Член Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) в 1959—1969. Исключен за написание книги «К суду истории. Генезис и последствия сталинизма» (книга была подготовлена в 1962—1968 и оказала влияние на усиление инакомыслия в среде советской интеллигенции, в том числе у А. Д. Сахарова ). Вместе с братом Жоресом, автором книги «Биологическая наука и культ личности», направленной против Т. Д. Лысенко , с начала 1960-х публиковался в самиз­дате и распространял его. 19 марта 1970 М. вместе с А. Д. Сахаровым и В. Ф. Турчиным опубликовал открытое письмо к руководителям СССР о необходимости демократизации советской системы. В 1970 М. вместе с Сахаровым и другими видными представителями интеллигенции вел успешную борьбу против психиатрических репрессий, которым подвергся его брат Ж. Медведев. По итогам кампании братья подготовили книгу «Кто сумасшедший?». В 1971 М. потерял работу. При обыске у него был изъят архив, после чего М. на несколько месяцев перешел на полулегальное положение. После публикации на Западе его работ «К суду истории» и «Книга о социалистической демократии», которые встретили поддержку в компартиях, приверженных еврокоммунизму , М. не подвергался преследованиям. В 1964—1970 М. выпускал журнал, получивший впоследствии название «Политический дневник», в 1975—1976 — альманах «XX век». Выступал за рыночное реформирование экономики и демократизацию советского общества, создание легальной социалистической оппозиции. Участвовал в дискуссиях в самиздате с А. И. Солженицыным , А. Д. Сахаровым и другими участниками диссидентского движения . С 1973 произошло размежевание М. с большинством диссидентов: он критиковал их за слишком сильную конфронтацию с режимом, а диссиденты, в том числе левые, обвиняли М. в слишком большой уступчивости властям. В 1979 группа инакомыслящих «Выборы-79» вы­двинула М. кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. Кандидатура не была зарегистрирована. С началом Перестройки М. выступал в поддержку курса М. С. Горбачева . В 1989 восстановлен в рядах КПСС с сохранением стажа с 1959. В 1989—1992 — народный депутат СССР. В 1990—1991 — член ЦК КПСС. После запрета КПСС — один из создателей и сопредседателей Социалистической партии трудящихся, созданной в октябре 1991 на платформе XXVIII съезда КПСС. М. резко критиковал реформы Б. Н. Ельцина . В начале XXI в. М. отошел от политической деятельности. Автор десятков книг по советской истории с резкой критикой И. В. Сталина , Л. И. Брежнева и их соратников. В книгах, опубликованных в XXI в., положительно отзывался о политике Ю. В. Андропова, Н. А. Назарбаева , Ю. М. Лужкова и В. В. Путина .

Соч. : Профессиональное обучение школьников на промышленном предприятии. М., 1960; К суду истории: генезис и последствия сталинизма. New York, 1974; Н. С. Хрущев. М., 1990; О Сталине и сталинизме. М., 1990; Они окружали Сталина. М., 1990; Личность и эпоха. Политический портрет Л. И. Брежнева. М., 1991; Серый кардинал. М. А. Суслов. М., 1992; Генсек с Лубянки. М., 1993; Капитализм в России. М., 1998; Солженицын и Сахаров. М., 2002; Московская модель Юрия Лужкова. М., 2005; Юрий Андропов. М., 2006; Владимир Путин. М., 2007; Владимир Путин: продолжение следует. М., 2010; Советский Союз. Последние годы жизни. М., 2010; Борис Ельцин. Народ и власть в России в конце XX века. М., 2011; «Тихий Дон». Загадки и открытия великого романа. М., 2011; Время Путина. М., 2014.

Лит. : Антология самиздата. В 3 т. М., 2005; Шубин А. В. Парадоксы Перестройки. Упущенный шанс СССР. М., 2005; Его же. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008. А. В. Шубин.