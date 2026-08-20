МЕДУЗА, МЕДУСА (др.-греч. Μέδουσα, лат. Medusa)

В древнегреческой мифологии одна из трех сестер- горгон , взгляд которых обращал в камень все живое.

Как и ее сестры, Медуза была дочерью Форкиса и Кето . Согласно поздним версиям предания, Медуза была превращена в змееволосое чудовище Афиной за то, что дерзнула состязаться с нею в красоте и сошлась с Посейдоном в храме богини (Apollod., II, 4, 3; Ovid. Met., IV, 794-801 et al.). В отличие от сестер Медуза была смертной; согласно наиболее распространенной версии мифа (Apollod., II, 4, 2-3), Медузу обезглавил Персей , который, чтобы избежать ее смертоносного взгляда, использовал медный щит как зеркало. Из обезглавленного тела Медузы появились на свет Хрисаор и крылатый конь Пегас – ее потомство от Посейдона (Hes. Theog., 278-283).

Отрубленная Персеем голова Медузы была передана Афине, прикрепившей ее в центре эгиды ; это украшение доспехов Афины описывает уже Гомер (Il., V, 738-741), который упоминает голову горгоны и как элемент декора щитов героев с целью устрашения врагов (Il., XI, 32-37). Вместе с тем голова Медузы (gorgoneion), которая оказывается древнейшей религиозной маской, в античной традиции широко использовалась как апотропей, в этой функции в античную эпоху она украшала архитектурные конструкции, а также изображалась на монетах, оружии, множестве бытовых предметов; первоначально это, скорее, голова чудовища с открытым ртом и ужасными клыками, позднее, в эпоху классики в ней стали преобладать человеческие черты, часто это лицо прекрасной женщины.

Маска Медузы, по мнению ряда исследователей, имеет множество древних восточных параллелей и гораздо древнее этиологического мифа о герое, который обезглавил чудовище. Образ Медузы (как правило, ее отрубленная голова) был востребован в европейской культуре в последующие эпохи (произведения Бенвенуто Челлини, Караваджо , Петера Пауля Рубенса и др.), он широко представлен в современной литературе и массовой культуре (особенно под влиянием феминизма XX в.), в том числе и как логотип компании Версаче.

Иллюстрации:

1. Горгона. Западный фронтон храмы Артемиды на острове Керкира. Ок. 580 г. до н.э. Керкира, Археологический музей.

2. Голова Медузы. Картина Караваджо. Ок. 1600 г. Флоренция, галерея Уффици.

3. Медуза – знаменитый логотип Дома Версаче.

Автор статьи: О.В. Кулишова