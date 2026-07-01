МЕДНИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МЕДНИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский востоковед, арабист.
В 1887 году окончил факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета. С 1890 года приват-доцент, с 1903 года ординарный, с 1915 года заслуженный профессор того же университета.
Автор четырёхтомного фундаментального труда «Палестина от завоевания её арабами до крестовых походов по арабским источникам» (1897-1903 годы), который остаётся наиболее значительным исследованием истории арабских стран Ближнего Востока периода раннего Средневековья.
В этом труде детально проанализировал сочинения средневековых арабоязычных историков и географов о Сирии, Ливане, Палестине и отчасти Египте в VII-XI веках, опубликовал в переводе на русский язык тексты источников. Автор ряда статей и пособий по изучению арабского языка.