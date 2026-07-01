МЕДНИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

МЕДНИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский востоковед, арабист.

В 1887 году окон­чил факультет восточных язы­ков Санкт-Пе­тербургского университета. С 1890 года при­ват-до­цент, с 1903 года ор­ди­нар­ный, с 1915 года заслуженный профессор то­го же университета.

Ав­тор четырёхтом­но­го фун­даментального тру­да «Па­ле­сти­на от за­вое­ва­ния её ара­ба­ми до кре­сто­вых по­хо­дов по араб­ским ис­точ­ни­кам» (1897-1903 годы), ко­то­рый ос­та­ёт­ся наи­бо­лее зна­чительным ис­сле­до­ва­ни­ем ис­то­рии арабских стран Ближ­не­го Вос­то­ка пе­рио­да ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья .

В этом тру­де де­таль­но про­ана­ли­зи­ро­вал со­чи­не­ния средневековых ара­боя­зыч­ных ис­то­ри­ков и гео­гра­фов о Си­рии, Ли­ва­не, Па­ле­сти­не и от­час­ти Егип­те в VII-XI веках, опуб­ли­ко­вал в пе­ре­во­де на русский язык тек­сты ис­точ­ни­ков. Ав­тор ря­да ста­тей и по­со­бий по изу­че­нию арабского язы­ка.