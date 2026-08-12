МЕДИСОН ДЖЕЙМС

МЕ́ДИСОН ДЖЕЙМС - американский государственный и политический деятель, правовед, 4-й президент Соединенных Штатов Америки .

Из се­мьи план­та­то­ра. В 1771 году окон­чил кол­ледж Нью-Джер­си (ны­не Прин­стон­ский университет). В 1776 года член кон­сти­туционного кон­вен­та Вир­ги­нии, в 1776-1779, 1784-1786 годах де­пу­тат За­ко­но­дательного со­бра­ния Вир­ги­нии. Под­дер­жал раз­ра­бо­тан­ный Т. Джеф­фер­со­ном «Вир­гин­ский ста­тут о ре­ли­ги­оз­ной сво­бо­де» (при­нят 16.01.1786 года), по ко­то­ро­му цер­ковь бы­ла от­де­ле­на от го­су­дар­ст­ва. В 1780-1783 годах и 1787-1788 годах де­ле­гат Кон­ти­нен­таль­но­го кон­грес­са .

Вме­сте с А. Га­миль­то­ном от­стаи­вал не­об­хо­ди­мость вы­ра­бот­ки но­вой кон­сти­ту­ции вза­мен Ста­тей Кон­фе­де­ра­ции 1783 года (Ан­на­по­лис­ское воз­зва­ние, сентябрь 1786 года). Де­ле­гат Кон­сти­туционного кон­вен­та в Фи­ла­дель­фии (25.05-17.09.1787 год); вёл за­пи­си за­се­да­ний (един­ст­вен­ный ис­точ­ник, рас­ска­зы­ваю­щий о хо­де об­су­ж­де­ний кон­сти­туционных про­ек­тов). Под­го­то­вил т. н. Вир­гин­ский план, став­ший (с не­ко­то­ры­ми из­ме­не­ния­ми) ос­но­вой Кон­сти­ту­ции США и вклю­чав­ший прин­ци­пы фе­де­ра­лиз­ма, раз­де­ле­ния вла­стей, сис­те­му сдер­жек и про­ти­во­ве­сов. Медисон совместно с Га­миль­то­ном и Дж. Дже­ем в 1787-1788 годах на­пи­сал 85 пам­фле­тов в под­держ­ку кон­сти­ту­ции под об­щим названием «Фе­де­ра­лист». Один из ав­то­ров Бил­ля о пра­вах. С 1791 года в чис­ле ли­де­ров т. н. джеф­фер­со­нов­ских рес­пуб­ли­кан­цев в оп­по­зи­ции фе­де­ра­ли­ст­ско­му кур­су Га­миль­то­на. В 1798 году уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии Вир­гин­ских и Кен­тук­кий­ских ре­зо­лю­ций про­тив ан­ти­де­мо­кра­тических Ак­тов об ино­стран­цах и под­стре­ка­тель­ст­ве к мя­те­жу.

В 1801-1809 годах государственный сек­ре­тарь США при пре­зи­ден­те Джеф­фер­со­не. Со­дей­ство­вал в 1803 году по­куп­ке у Фран­ции тер­ри­то­рии Луи­зиа­ны. В 1808 году из­бран пре­зи­ден­том США (всту­пил в долж­ность 04.03.1809 года, пе­ре­из­бран в 1812 году). На этом по­сту про­дол­жил курс Джеф­фер­со­на. Пер­во­на­чаль­но вы­сту­пал про­тив Пер­во­го бан­ка США (1791-1811 годы; пер­вый об­ще­национальный банк), но впо­след­ст­вии счёл его су­ще­ст­во­ва­ние не­об­хо­ди­мым и в 1816 году под­пи­сал за­кон об уч­ре­жде­нии Вто­ро­го бан­ка США (1816-1836 годы). В 1810 году ока­зал по­мощь американским ко­ло­ни­стам, под­няв­шим мя­теж во Фло­ри­де, ан­нек­си­ро­вал её западную часть. По пред­ло­же­нию Медисона 18.06.1812 года Кон­гресс США объ­я­вил вой­ну Ве­ли­ко­бри­та­нии. По окон­ча­нии пре­зи­дент­ских пол­но­мо­чий с 1817 года жил в по­ме­стье Мон­пе­лье. Под­дер­жи­вал дея­тель­ность Американского ко­ло­ни­за­ци­он­но­го общества (ос­но­ва­но в 1816 году). Вме­сте с Джеф­фер­со­ном уча­ст­во­вал в ос­но­ва­нии Университета Вир­ги­нии в Шар­лотс­вил­ле (1819 год), в 1826-1836 годах его рек­тор. В 1829-1830 годах член Кон­сти­туционного кон­вен­та Вир­ги­нии.

Сочинения:

Writings / Ed. G. Hunt. N. Y., 1900–1910. Vol. 1–9;

Papers / Ed. by W. T. Hutchinson, W. M. E. Rachal. Chi.; Charlottesville, 1962–1991. Vol. 1–17;

The papers: Presidential series. Charlottesville, 1984–2008–. Vol. 1–6–;

The papers: Secretary of state seies. Charlot­tesville, 1986–2007–. Vol. 1–8–;

The republic of letters: the correspondence between T. Jefferson and J. Madison, 1776–1826 / Ed. by J. M. Smith. N. Y., 1995. Vol. 1–3;

The papers: Retirement series. Charlottesville, 2009–. Vol. 1–."