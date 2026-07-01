МЕДИНЬШ
МЕДИНЬШ - латвийские музыканты, братья.
Янис [27.09 (09.10). 1890 года, Рига - 04.03.1966 года, Стокгольм], композитор, дирижёр. Один из основоположников латышской национальной оперы и балета. Окончил 1-й Рижский музыкальный институт (Институт Зигерта) по классам фортепиано, скрипки и виолончели (1909 год). Скрипач оркестра Латышского театрального общества (1904-1913 годы), альтист и дирижёр Латышского оперного театра (1913-1915 годы), военный капельмейстер (1916-1920 год), дирижёр Национальной оперы Латвии (1920-1928 годы), главный дирижёр Симфонического оркестра Латвийского радио (1928-1944 годы). Преподавал в Латвийской консерватории в Риге (1921-1944 годы, профессор с 1929 года). С 1944 года жил в Германии, с 1948 года в Стокгольме.
В оперной дилогии «Огонь и ночь» (по пьесе Я. Райниса, 1921 год, Рига) традиции Р. Вагнера, Р. Штрауса и русской классической оперы сочетаются с национальной музыкальной основой. Др. оперы: «Боги и люди» (по пьесе Л. Паэгле на древнеегипетский сюжет, 1922 год), детские - «Спридитис» (по пьесе А. Бригадере на народный сказочный сюжет, 1927 год), «Баловница» (1939 год; все - Рига). Автор балетов «Победа любви» (1935 год), «Стальные крылья» (1936 год; оба - Рига), симфонических произведений, инструментальных концертов, камерной инструментальной музыки, песен.
Язепс [01(13).02.1877 года, Каунас - 12.06.1947 года, Рига], композитор, дирижёр, заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1945 год). Окончил 1-й Рижский музыкальный институт по классам фортепиано, скрипки и виолончели (1896 год), преподавал там же (1896-1906 годы). Дирижёр и концертмейстер Латышского театрального общества (1906-1911 годы), дирижёр оперного театра в Баку (1916-1922 годы), дирижёр и концертмейстер Национальной оперы Латвии (1922-1925 годы). В 1945-1947 годах преподавал в Латвийской консерватории (профессор с 1946 года). Последователь позднеромантичесого направления, сочинял в разных жанрах. Автор опер «Вайделоте» («Жрица»; по пьесе Аспазии, 1927 год, Рига), «Земдеги» (о борьбе партизан в годы Великой Отечественной войны; не окончена; завершена М. Зариньшем).
Екабс [10(22).03.1885 года, Рига - 27.11.1971 года, там же], композитор, хоровой дирижёр, народный артист Латвийской ССР (1960 год). Окончил 1-й Рижский музыкальный институт по классам фортепиано, скрипки и органа (1905 год), совершенствовался на летних курсах Высшей школы музыки в Берлине. В 1917-1920 годах директор Музыкального училища в Сызрани, в 1921-1941 годы - Народной консерватории в Елгаве. С 1944 года преподавал хоровое дирижирование в Латвийской консерватории (с 1945 год профессор, в 1948-1951 годах ректор). В 1948-1970 годах один из главных дирижёров Латышских песенных праздников. Автор хоровой музыки, ряда инструментальных концертов с оркестром и др. музыкальных произведений, учебников («Основы хороведения», 1956 год, на латышском языке; «Методика преподавания дирижёрско-хоровых дисциплин», 1978 год, на русском языке), автобиографической книги «Силуэты» (1968 год; на латышском языке).