МЕДИНЬШ

МЕДИНЬШ - латвийские музыканты, братья.

Янис [27.09 (09.10). 1890 года, Ри­га - 04.03.1966 года, Сток­гольм], ком­по­зи­тор, ди­ри­жёр. Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков ла­тышской национальной опе­ры и ба­ле­та. Окон­чил 1-й Риж­ский музыкальный институт (Институт Зи­гер­та) по клас­сам фортепиано, скрип­ки и вио­лон­че­ли (1909 год). Скри­пач ор­ке­ст­ра Ла­тышского те­ат­раль­но­го общества (1904-1913 годы), аль­тист и ди­ри­жёр Ла­тышского опер­но­го те­ат­ра (1913-1915 годы), во­енный ка­пель­мей­стер (1916-1920 год), ди­ри­жёр Национальной опе­ры Лат­вии (1920-1928 годы), главный ди­ри­жёр Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра Латвийского ра­дио (1928-1944 годы). Пре­по­да­вал в Латвийской консерватории в Ри­ге (1921-1944 годы, профессор с 1929 года). С 1944 года жил в Гер­ма­нии, с 1948 года в Сток­голь­ме.

В опер­ной ди­ло­гии «Огонь и ночь» (по пье­се Я. Рай­ни­са, 1921 год, Ри­га) тра­ди­ции Р. Ваг­не­ра , Р. Штрау­са и русской клас­сической опе­ры со­че­та­ют­ся с национальной музыкальной ос­но­вой. Др. опе­ры: «Бо­ги и лю­ди» (по пье­се Л. Па­эг­ле на древнеегипетский сю­жет, 1922 год), дет­ские - «Спри­ди­тис» (по пье­се А. Бри­га­де­ре на народный ска­зоч­ный сю­жет, 1927 год), «Ба­лов­ни­ца» (1939 год; все - Ри­га). Ав­тор ба­ле­тов «По­бе­да люб­ви» (1935 год), «Сталь­ные кры­лья» (1936 год; оба - Ри­га), сим­фо­нических про­из­ве­де­ний, ин­ст­ру­мен­таль­ных кон­цер­тов, ка­мер­ной ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки , пе­сен.

Язепс [01(13).02.1877 года, Кау­нас - 12.06.1947 года, Ри­га], ком­по­зи­тор, ди­ри­жёр, заслуженный де­ятель ис­кусств Латвийской ССР (1945 год). Окон­чил 1-й Риж­ский музыкальный институт по клас­сам фортепиано, скрип­ки и вио­лон­че­ли (1896 год), пре­по­да­вал там же (1896-1906 годы). Ди­ри­жёр и кон­церт­мей­стер Ла­тышского те­ат­раль­но­го общества (1906-1911 годы), ди­ри­жёр опер­но­го те­ат­ра в Ба­ку (1916-1922 годы), ди­ри­жёр и кон­церт­мей­стер Национальной опе­ры Лат­вии (1922-1925 годы). В 1945-1947 годах пре­по­да­вал в Латвийской консерватории (профессор с 1946 года). По­сле­до­ва­тель позд­не­ро­ман­тичесого на­прав­ле­ния, со­чи­нял в раз­ных жан­рах. Ав­тор опер «Вай­де­ло­те» («Жри­ца»; по пье­се Ас­па­зии, 1927 год, Ри­га), «Зем­де­ги» (о борь­бе пар­ти­зан в го­ды Великой Отечественной вой­ны ; не окон­че­на; за­вер­ше­на М. За­ринь­шем).

Екабс [10(22).03.1885 года, Ри­га - 27.11.1971 года, там же], ком­по­зи­тор, хо­ро­вой ди­ри­жёр, народный артист Латвийской ССР (1960 год). Окон­чил 1-й Риж­ский музыкальный институт по клас­сам фортепиано, скрип­ки и ор­га­на (1905 год), со­вер­шен­ст­во­вал­ся на лет­них кур­сах Выс­шей шко­лы му­зы­ки в Бер­ли­не. В 1917-1920 годах ди­рек­тор Музыкального училища в Сыз­ра­ни, в 1921-1941 годы - Народной кон­серватории в Ел­га­ве. С 1944 года пре­по­да­вал хо­ро­вое ди­ри­жи­ро­ва­ние в Латвийской консерватории (с 1945 год профессор, в 1948-1951 годах рек­тор). В 1948-1970 годах один из главных ди­ри­жё­ров Ла­тышских пе­сен­ных празд­ни­ков. Ав­тор хо­ро­вой му­зы­ки, ря­да ин­ст­ру­мен­таль­ных кон­цер­тов с ор­ке­ст­ром и др. музыкальных про­из­ве­де­ний, учеб­ни­ков («Ос­но­вы хо­ро­ве­де­ния», 1956 год, на ла­тышском языке; «Ме­то­ди­ка пре­по­да­ва­ния ди­ри­жёр­ско-хо­ро­вых дис­ци­п­лин», 1978 год, на русском языке), ав­то­био­гра­фической книги «Си­лу­эты» (1968 год; на ла­тышском языке).

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