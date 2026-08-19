МЕДИЦИНСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ КОЛЛЕГИЯ - центральное государственное уч­ре­ж­де­ние в Российской им­пе­рии в 1763-1803/1804 годах, ве­дав­шее медицинским де­лом.

Об­ра­зо­ва­на ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 12(23).11.1763 года вме­сто Ме­ди­цин­ской кан­це­ля­рии . На­хо­ди­лась в Санкт-Пе­тер­бур­ге, име­ла кон­то­ру в Мо­ск­ве.

Дея­тель­ность Медицинской коллегии ре­гу­ли­ро­ва­лась Ин­ст­рук­ци­ей от 12(23).11.1763 года, за­тем - ак­та­ми 1770-1790-х годов. Под­чи­ня­лась не­по­сред­ст­вен­но мо­нар­ху (с 1802 года - ми­ни­ст­ру внутренних дел). При­сут­ст­вие Медицинской коллегии со­стоя­ло из 3 док­то­ров ме­ди­ци­ны, 3 вра­чей-прак­ти­ков и ап­те­ка­ря; ре­ше­ния по медицинским во­про­сам при­ни­ма­лись чле­на­ми кол­ле­гии без учё­та го­ло­са пре­зи­ден­та, но под его кон­тро­лем.

При Медицинской коллегии для ре­фе­ри­ро­ва­ния иностранной на­учной литературы, за­ве­до­ва­ния биб­лио­те­кой и ар­хи­вом кол­ле­гии уч­ре­ж­де­на долж­ность учё­но­го сек­ре­та­ря (ос­та­ва­лась ва­кант­ной до середины 1780-х годов). Медицинская коллегия про­дол­жи­ла дея­тель­ность Медицинской кан­це­ля­рии. В 1764-1797 годах кол­ле­гия вы­да­ва­ла па­тен­ты на зва­ние док­то­ра ме­ди­ци­ны. Под­го­то­ви­ла несколько фар­ма­ко­пей (изданы в 1765, 1778, 1779, 1782, 1797, 1798 годах). Раз­ра­бо­та­ла ус­та­вы док­то­рам, ле­ка­рям, по­ви­валь­ным баб­кам и ап­те­ка­рям (1789 год), ус­тав по­гра­нич­ных и пор­то­вых ка­ран­ти­нов (1800 год). Со­ста­ви­ла ин­ст­рук­цию и штат гу­берн­ских вра­чеб­ных управ [в со­ста­ве ин­спек­то­ра, опе­ра­то­ра (хи­рур­га) и аку­ше­ра], об­ра­зо­ван­ных 19(30).01.1797 года во всех гу­берн­ских го­ро­дах, кро­ме Санкт-Пе­тер­бур­га и Мо­ск­вы, для «луч­ше­го на­блю­де­ния» за со­стоя­ни­ем здо­ро­вья на­се­ле­ния.

Уча­ст­во­ва­ла в ор­га­ни­за­ции т. н. ос­пен­ных до­мов, ро­диль­ных па­лат при вос­пи­та­тель­ных до­мах, а так­же со­вме­ст­но с при­ка­за­ми об­ще­ст­вен­но­го при­зре­ния - пси­хи­ат­рических боль­ниц, об­ще­дос­туп­ных боль­ниц и ап­тек. Ве­да­ла бо­та­ническими са­да­ми (с 1780 года), ор­га­ни­зо­вы­ва­ла на­учные экс­пе­ди­ции по сбо­ру ле­кар­ст­вен­ных рас­те­ний, ис­сле­до­ва­ния ми­неральных вод и ме­сто­ро­ж­де­ний по­лез­ных ис­ко­пае­мых. Для под­го­тов­ки док­то­ров, ле­ка­рей и под­ле­ка­рей (свыше 1000 ва­кан­сий поя­ви­лись в хо­де гу­берн­ской ре­фор­мы 1775 года) Медицинская коллегия ре­фор­ми­ро­ва­ла гос­пи­таль­ные шко­лы, вме­сто ко­то­рых в 1786 году соз­да­ны вра­чеб­ные училища в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Крон­штад­те и Мо­ск­ве, позд­нее на их ос­но­ве в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве об­ра­зо­ва­ны Ме­ди­ко-хи­рур­гические ака­де­мии, ку­да Медицинская коллегия на­зна­ча­ла пре­по­да­ва­те­лей.

Ма­ни­фе­стом императора Алек­сан­д­ра I об уч­ре­ж­де­нии ми­ни­стерств от 8(20).09.1802 года Медицинская коллегия вклю­че­на в струк­ту­ру МВД. Окон­ча­тель­но ли­к­ви­ди­ро­ва­на док­ла­дом министра внутренних дел графа В. П. Ко­чу­бея, ут­вер­ж­дён­ным Алек­сан­дром I 31.12.1803 года (12.01.1804 года).

Пре­зи­ден­ты Медицинской коллегии: А. И. Чер­ка­сов (1763-1775 годы), А. А. Ржев­ский (1775-1785 годы), А. О. За­крев­ский (1785-1794 годы), В. Н. Зи­новь­ев (1794-1800 годы), Н. В. Ле­он­ть­ев (1800-1803/1804 годы).

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