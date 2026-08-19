МЕДИЦИНСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
МЕДИЦИНСКАЯ КОЛЛЕГИЯ - центральное государственное учреждение в Российской империи в 1763-1803/1804 годах, ведавшее медицинским делом.
Образована указом императрицы Екатерины II от 12(23).11.1763 года вместо Медицинской канцелярии. Находилась в Санкт-Петербурге, имела контору в Москве.
Деятельность Медицинской коллегии регулировалась Инструкцией от 12(23).11.1763 года, затем - актами 1770-1790-х годов. Подчинялась непосредственно монарху (с 1802 года - министру внутренних дел). Присутствие Медицинской коллегии состояло из 3 докторов медицины, 3 врачей-практиков и аптекаря; решения по медицинским вопросам принимались членами коллегии без учёта голоса президента, но под его контролем.
При Медицинской коллегии для реферирования иностранной научной литературы, заведования библиотекой и архивом коллегии учреждена должность учёного секретаря (оставалась вакантной до середины 1780-х годов). Медицинская коллегия продолжила деятельность Медицинской канцелярии. В 1764-1797 годах коллегия выдавала патенты на звание доктора медицины. Подготовила несколько фармакопей (изданы в 1765, 1778, 1779, 1782, 1797, 1798 годах). Разработала уставы докторам, лекарям, повивальным бабкам и аптекарям (1789 год), устав пограничных и портовых карантинов (1800 год). Составила инструкцию и штат губернских врачебных управ [в составе инспектора, оператора (хирурга) и акушера], образованных 19(30).01.1797 года во всех губернских городах, кроме Санкт-Петербурга и Москвы, для «лучшего наблюдения» за состоянием здоровья населения.
Участвовала в организации т. н. оспенных домов, родильных палат при воспитательных домах, а также совместно с приказами общественного призрения - психиатрических больниц, общедоступных больниц и аптек. Ведала ботаническими садами (с 1780 года), организовывала научные экспедиции по сбору лекарственных растений, исследования минеральных вод и месторождений полезных ископаемых. Для подготовки докторов, лекарей и подлекарей (свыше 1000 вакансий появились в ходе губернской реформы 1775 года) Медицинская коллегия реформировала госпитальные школы, вместо которых в 1786 году созданы врачебные училища в Санкт-Петербурге, Кронштадте и Москве, позднее на их основе в Санкт-Петербурге и Москве образованы Медико-хирургические академии, куда Медицинская коллегия назначала преподавателей.
Манифестом императора Александра I об учреждении министерств от 8(20).09.1802 года Медицинская коллегия включена в структуру МВД. Окончательно ликвидирована докладом министра внутренних дел графа В. П. Кочубея, утверждённым Александром I 31.12.1803 года (12.01.1804 года).
Президенты Медицинской коллегии: А. И. Черкасов (1763-1775 годы), А. А. Ржевский (1775-1785 годы), А. О. Закревский (1785-1794 годы), В. Н. Зиновьев (1794-1800 годы), Н. В. Леонтьев (1800-1803/1804 годы).