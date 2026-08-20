МЕДЕЯ
МЕДЕЯ - в гречечкой мифологии (смотрите в статье Древняя Греция) волшебница, дочь царя Колхиды Ээта и океаниды Идии, внучка Гелиоса, племянница волшебницы Кирки.
Влюбившись в Ясона, предводителя аргонавтов, Медея помогла ему добыть золотое руно, усыпив волшебным зельем сторожившего руно дракона, и затем бежала с Ясоном в Грецию. Когда Ясон задумал жениться на дочери коринфского царя Креонта Главке (вариант: Креусе), Медея погубила соперницу, послав ей пропитанный ядом пеплос (одеяние), надев который та сгорела вместе с отцом, пытавшимся спасти дочь. После этого Медея убила своих детей от Ясона и улетела на крылатой колеснице, посланной её дедом Гелиосом.
Образ Медеи получил отражение в литературе (Еврипид, Аполлоний Родосский, Сенека, П. Корнель, Ф. Грильпарцер, Ж. Ануй и др.), музыке (оперы М. А. Шарпантье, Л. Керубини, Д. Мийо, балет С. Барбера, «драматический монолог» Э. Кшенека и др.) и кинематографе (П. П. Пазолини и др.).
Иконография
Образ Медеи, убивающей своих детей, был широко распространён в античном искусстве (роспись краснофигурной амфоры, художник Иксион, около 330 года до н. э., Лувр, Париж; знаменитая в древности картина Тимомаха в технике восковой живописи, I век до н. э., не сохранилась; фреска из Помпей, 62-79 годы, Национальный археологический музей, Неаполь, и др.).
В эпоху Возрождения Медея изображалась преимущественно в контексте истории аргонавтов, в частности в сцене «Встреча Ясона и Медеи» (панель кассоне Бьяджо д’Антонио, 1487 год, Музей декоративных искусств, Париж; гравюра немецкого художника Г. Альдегревера, 1529 год).
В искусстве классицизма интерес к образу Медеи инспирировался постановками трагедий на сюжет о Медеи (рисунок Н. Пуссена, около 1650 года, Королевское собрание, Виндзор; картина «Ясон и Медея» Ш. А. Куапеля, 1715 год, дворец Шарлоттенбург, Берлин; «Портрет мадемуазель Клерон в образе Медеи» К. Ванлоо, 1759 год, дворец Сансуси, Потсдам).
В XIX - начале XX веков драматизированный образ Медеи привлекал мастеров романтизма («Медея собирается убить своих детей» Э. Делакруа, 1838 год, Музей изобразительных искусств, Лилль), символизма («Ясон и Медея» Г. Моро, 1865 год, Музей Орсе, Париж), прерафаэлитов (картины «Медея» Э. де Морган, 1889 год, Музей и галерея искусств Уильямсона, Беркенхед, и А. Ф. Сандиса, 1868 год, Городской музей и Художественная галерея, Бирмингем), модерна (плакат А. Мухи, 1898 год).