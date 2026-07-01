МЕЧНИКОВ ИЛЬЯ ИЛЬИЧ

Путь к Нобелевской премии

Родился в офицерской семье, его отец служил в императорской охране. В 1862 г. окончил среднюю школу и поступил в Харьковский университет. Год спустя он по собственному желанию отчисляется из университета, дабы в более сжатые сроки пройти курс обучения самостоятельно, что ему и удалось за два года. В 1864 г. он едет на о. Гельголанд с целью сбора материала для квалификационной работы, занимается изучением эмбриологии беспозвоночных. Потом он работает в одной из лабораторий в г. Гисен, где исследует размножение круглых червей. В 1867 г. Мечников защищает диссертацию об эмбриональном развитии рыб и ракообразных, и становится доктором в Петербургском университете. Позже местом его работы становится университет в Одессе, где с 1870 г. он читает курс зоологии.

После ужесточения политического режима при Александре III он переезжает в Италию, но в 1886 г. возвращается в Одессу, где возглавляет бактериологический институт, где изучал действие фагоцитов собаки, кролика и обезьяны на микробы, вызывающие рожистое воспаление и возвратный тиф. Год спустя он вновь покидает Россию и переезжает в Париж, где знакомится с Л. Пастером. Он предложил Мечникову заведовать лабораторией в своем институте, где ученый и работал почти 30 лет.

В 1908 г. Мечников был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. Год спустя Мечников возвращается на родину, где продолжает исследование кишечных микробов и брюшного тифа. Умер Мечников там же, в июле 1916 г.

Научные работы Мечникова посвящены вопросам сравнительной и эволюционной эмбриологии, бактериологии, разработанной им фагоцитарной теории иммунитета, вопросам старения. Особое внимание Мечников уделял вопросам самоотравления организма микробными ядами, против которого он предложил использовать болгарскую молочнокислую палочку, открытую С. Григоровым, студентом из Болгарии. Мечников писал о конечной цели борьбы с отравлением организма – об ортобиозе, под которым он подразумевал полноценный цикл человеческой жизни, которая заканчивается естественной смертью.