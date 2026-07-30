МЕЧНИКОВ ЕВГРАФ ИЛЬИЧ

Биография и государственная служба

Происходил из дворянского рода, чьим основоположником был ученый и полиглот Николая Милеску-Спафария, приехавший и оставшийся в России при дворе Алексея Михайловича. Евграф Ильич в 1791 г. окончил Горное училище в Санкт-Петербурге. Весьма преуспел в учебе, поэтому был оставлен в училище для преподавания. Одновременно осуществлял работу в составе рудопоисковой партии на на Южном Урале. В 1797 г. ему удалось найти первое месторождение золота на р. Ташкутарганке, получившее название «Мечниковское» в честь своего первооткрывателя. Недалеко от Миасса им был основан Петропавловский рудник. В знак признания его заслуг был назначен начальником миасских рудников. Кроме Урала, в 1799 г. входил в состав рудопоисковой партии, занимавшейся изысканиями в Кавказских горах. 13 июня 1806 г. при министерстве финансов был создан Горный департамент, вместо упраздненной Берг-Коллегии, и Мечников стал старшим советником Горного совета. В 1811 г. получил чин обер-берг-гауптмана 4-го класса. Его карьера развивалась стремительно, уже в 1817 г. он возглавил департамент горных и соляных дел. В том же году император Александр I подписал указ об учреждении минералогического общества в Санкт-Петербурге, одним из 33 членов-основателей новой организации был и Евграф Ильич. При нем вскоре был открыт кабинет минералов, впоследствии переданный Горному институту. Также в 1817 г. Мечников стал директором Горного кадетского корпуса, основанного на базе института в 1804 г. Ему удалось добиться самого высокого статуса учебного заведения, наравне с университетами. В 1820 г. вспыхнули серьезные волнения среди рабочих на Березовских промыслах. Начальство принуждало людей работать в самых тяжелых условиях практически беспрерывно, точной кипения стало требование не прекращать добычу в пасхальную неделю. Волнения были подавлены силой с помощью военных команд. Несмотря на это, Мечников продолжал занимать свой пост и укрепил свое положение, назначив начальником Екатеринбургских заводов своего ставленника Осипова. В 1821 г. получил чин обер-берг-гауптмана 3-го класса. После отставки с поста директора департамента был зачислен в Правительствующий Сенат. После выступления декабристов в 1825 г. новый император Николай I включил его в состав Верховного уголовного суда, занимавшегося расследованием деятельности южного и северного общества . В Сенате также занимался делами Кавказа, после инспекционной поездки 20 января 1831 г. Мечников составил записку: «О преобразовании системы управления в Закавказье и колонизации края».