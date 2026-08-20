МЕЧЕТЬ

Мечеть ( араб. масджид, новоперс. мазгит, тур. mescit) — в исламе главное культовое здание, место молитвы и собрания, средоточие религиозной и социальной жизни верующих. Не содержит объектов ритуального поклонения (алтарей, изваяний, изображений). В Коране термином «масджид» обозначается храм; реже — доисламская постройка: святая гробница или святилище единого Бога. С развитием мусульманской обрядности он закрепился за зданием для ежедневной пятикратной ритуальной молитвы (салят), шире — любым молельным помещением.

Основные принципы сакрального пространства в исламе определились в Медине , где с 622 верующие собирались на совместную молитву в доме Мухаммада (позднее М. Пророка — Масджид ан-Наби). Если до хиджры мусульмане молились, обратившись на восток, а в 623 — на север, к Иерусалиму , то с 624 — на Каабу , которая и стала окончательным направлением моления (кибла). Тогда же пророк впервые отвел для массовых обрядов в дни жертвоприношения (адха) и разговенья (фитр) особое пространство под открытым небом близ Медины — молельню (мусалла) Двух праздников. Обычай вонзать в землю копье для указания киблы позднее привел к появлению михраба.

Архитектура М. складывались параллельно с формированием мусульманского образа жизни, размеряемого совместными молитвами и проповедью имама/халифа в пятницу (джуму‘а, букв . «день сбора»). Соответствующие задачи имела соборная (джами‘) или пятничная (джум‘а) М. В первые века хиджры она нередко совмещала также функции школы (мактаб) и богословского училища ( медресе ), а также странноприимного дома, обители мистиков и усыпальницы основателя.

Мусалла ( перс . намазгах / ‘идгах), рассчитанные на сбор всей общины города, обычно занимали участок за воротами цитадели и представляли собой квадратную или прямоугольную площадь или платформу, посыпанную песком или гравием; в сложившемся виде имели стену с михрабом на стороне киблы, переносной (реже постоянный) минбар — кафедру для чтения проповеди и/или дикку (возвышение для муэдзина, передающего задним рядам молящихся действия имама), иногда — минарет.

В завоеванных областях первые М. устраивались в любых существующих зданиях или на площадях, позднее перестраивались из церквей или возводились заново с частичным использованием древних построек.

Лит .: Golvin L . La mosquee: ses origines, sa morphologie, ses diverses fonctions. Alger, 1960; Бартольд В. В. Ориентировка первых мусульманских мечетей // Бартольд В. В. Собрание сочинений. Т. VI. М., 1966. С. 530—535; Стародуб Т. Х. Мечеть. Термин и архитектурный тип // Вестник МГУ. Сер. 13. Востоковедение (2006). Вып. 4. С. 54—73. Т. К . Кораев.