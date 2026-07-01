МЦХЕТА
Город в центральной части Грузии, административный центр края Мцхета-Мтианети.
Нас. 7,7 тыс. чел. (2012). Расположен при впадении р. Арагви в Куру, примерно в 20 км к северу от Тбилиси. Ж.-д. станция. Через М. проходит Военно-Грузинская дорога.
По легенде, М. основана во 2-й пол. 1-го тыс. до н. э. сыном первого груз. царя Мцхетосом. По археологич. данным, как город М. формировался с 4 в. до н. э. С 3 в. до н. э. – столица вост.- груз. гос-ва Картли (см. Иберия). В 65 до н. э. временно захвачена рим. полководцем Гнеем Помпеем. Несмотря на перенос столицы в 6 в. в Тифлис (ныне Тбилиси) и разрушения в 730-е гг. в ходе арабских завоеваний, М. до 19 в. оставалась местом коронации и захоронения груз. царей, а также резиденцией главы Грузинской православной церкви – католикоса-патриарха. После восстановления автокефалии Груз. православной церкви (1917) М. вновь стала резиденцией её предстоятелей. С 15 в. значит. городской и торгово-ремесленный центр Картлийского государства, с 1762 – Картли-Кахетинского царства. С 1801 в составе Рос. империи, с 1921 – Груз. ССР, с 1991 – Грузии.
В вост. части города, примыкающей к слиянию Арагви и Куры, расположен выдающийся памятник груз. зодчества – кафедральный собор Светицховели [Святых апостолов; 1010–29, зодчий Арсукисдзе; после нашествия Тамерлана (Тимура) восстановлен с изменениями в 1410–20-е гг.; фасады украшены аркатурой, резьбой и рельефами; в интерьере – крещальная купель 4 в., ротондальная часовня-кувуклия кон. 13 – нач. 14 вв.; росписи 13 и 16–19 вв.; могилы груз. царей]. Доминировавший над ср.-век. городом этот крестово-купольный храм (выс. 48 м) типа «вписанного креста» с 3-нефной зап. частью и барабаном с зонтичным куполом (перестроен в 1656) построен на месте первой в Грузии христианской церкви (возведена из дерева в 320–330-е гг., перестроена в камне в кон. 5 в.; сохранились фрагменты) и назван по 4-гранному «животворящему столпу», остатки которого сохраняются внутри башнеобразного сооружения в юго-зап. части собора (17 в., росписи 1678–88, худ. Г. Гулджаварашвили). В ансамбль собора входят: дворец католикоса Антона II (перестроен; ныне Историко-этнографич. музей); ограда с надвратной башней католикоса Мелхиседека (1-я треть 11 в.), 8 башнями и воротами царя Ираклия II (1787, реставрированы в 1964–65).
Среди др. архит. памятников: руины старого моста через Куру («Помпеев мост», предположительно 5 в.), ц. Антиохия (6–8 вв., перестройки в 12–13 и 16–18 вв.), руины ц. Св. Варвары (10–11 вв.), старые дома. В сев.-зап. части М. расположен комплекс Самтавро, небольшая раннесредневековая ц. Св. равноап. Нины Каппадокийской, ц. Архангела Михаила с 3-ярусной колокольней (15–17 вв.).
В М. и её окрестностях в средние века создана топографич. система, повторяющая расположение новозаветных мест на Святой земле: собор Светицховели – образное повторение Храма Гроба Господня в Иерусалиме; к востоку от города, на горе – Голгофа (мон. Джвари); в зап. части города – Гефсимания (сохранилась часть вост. стены храма 8 в.), в 20 км от М. – Вифания (мон. Бетания; ц. Богоматери, кон. 12 – нач. 13 вв., апсида 10–11 вв., росписи; ц. Св. Георгия, 1196).
Близ М. (входит в Большую Мцхету), на горе Багинети и по берегам ущелья Армазисхеви находится историч. ядро М. – Армази (известна также как Гармозика у Страбона, Гармаст у Плиния Старшего, Армактика у Птолемея). Исследованы сооружения царского дворца, в т. ч. баня 2–3 вв.; склеп, каменный саркофаг. Из остатков резиденции питиахшей (высших сановников) первых веков н. э. изучались колонный зал, баня, склеп «у ж.-д. станции» (кон. 1 – нач. 2 вв.), некрополь питиахшей 2–3 вв.; среди находок: золотые, в т. ч. со вставками, украшения, обкладки ножен; серебряные сосуды, обкладки ножек погребального ложа; геммы; стела с эпитафией Серафиты на греч. и арамейском языках («Армазская билингва») и др. Найдены также следы керамич. и стеклодувного произ-ва 11–13 вв.; греч. надпись о строительстве оборонительных стен в 75 н. э. Вблизи Армазисхеви находятся руины мон. Св. Нины (5–6 вв., 3-я четв. 12 в., восстановлен в 19 в.), Армазского мон. Св. Богородицы (12 в.), «Ольгинский» (Ахалкалакури) мон. (12 в., восстановлен в кон. 19 в.).
Вокруг М., на скалистых берегах Куры и Арагви, расположены (некоторые входят в Большую Мцхету) монастыри (полупещерный мон. Шиомгвиме; Зедазени, основан в 6 в., храм 8–10 вв., стена 17 в., колокольня 18 в.), ц. Св. Георгия Калоубанского (росписи сер. 12 в.), крепости [Бебрисцихе, 14 в.; Цицамури (античная Севсамора); Саркине]. Исследовались могильники позднего бронзового и раннего железного веков (Нареквави, Карсани, Земо-Авчала, погребение всадника в Цицамури), античности (Земо- Авчала, на территории ЗАГЭС), раннего Средневековья (у устья рек Армазисхеви и Карснисхеви, в Цицамури) и др.
Историч. памятники М. включены в список Всемирного наследия.
Туризм. Близ М. – Земо-Авчальская ГЭС (1923–38; мощность 42,8 МВт).
Дополнительная литература:
Натроев А.И. Мцхет и его собор Свэти-Цховели. Историко-археологическое описание. Тифлис, 1900;
Ломтатидзе Г.А. Археологические раскопки в древнегрузинской столице Мцхета. Тб., 1955;
Чубинишвили Т. Древнейшие археологические памятники Мцхета. Тб., 1957 (на груз. яз.);
Мцхета. Итоги археологических исследований. Археологические памятники Армазис-хеви по раскопкам 1937–1946 гг. Тб., 1958. Т. 1;
Апакидзе А. Мцхета. Древняя столица Картлийского царства. Тб., 1959;
Гвердцители Р. Мцхета. Тб., 1962;
Мелитаури К. Н. Крепости дофеодальной и раннефеодальной Грузии. Тб., 1969. Т. 1;
Чубинишвили Г. Н. Вопросы истории искусства. Тб., 1970. Т. 1
Автор статьи: П. С. Павлинов (архитектура), А. Ю. Скаков (история и археология).