МЦХЕТА

Го­род в центральной час­ти Гру­зии , административный центр края Мцхе­та-Мтиа­не­ти.

Нас. 7,7 тыс. чел. (2012). Рас­по­ло­жен при впа­де­нии р. Араг­ви в Ку­ру, при­мер­но в 20 км к се­ве­ру от Тби­ли­си. Ж.-д. стан­ция. Че­рез М. про­хо­дит Во­ен­но-Гру­зин­ская до­ро­га.

По ле­ген­де, М. ос­но­ва­на во 2-й пол. 1-го тыс. до н. э. сы­ном пер­во­го груз. ца­ря Мцхе­то­сом. По ар­хео­ло­гич. дан­ным, как го­род М. фор­ми­ро­вал­ся с 4 в. до н. э. С 3 в. до н. э. – сто­ли­ца вост.- груз. гос-ва Карт­ли (см. Ибе­рия). В 65 до н. э. вре­мен­но за­хва­че­на рим. пол­ко­вод­цем Гне­ем Пом­пе­ем. Не­смот­ря на пе­ре­нос сто­ли­цы в 6 в. в Тиф­лис (ны­не Тби­ли­си) и раз­ру­ше­ния в 730-е гг. в хо­де араб­ских за­вое­ва­ний, М. до 19 в. ос­та­ва­лась ме­стом ко­ро­на­ции и за­хо­ро­не­ния груз. ца­рей, а так­же ре­зи­ден­ци­ей гла­вы Гру­зин­ской пра­во­слав­ной церк­ви – ка­то­ли­ко­са-пат­ри­ар­ха. По­сле вос­ста­нов­ле­ния ав­то­ке­фа­лии Груз. пра­во­слав­ной церк­ви (1917) М. вновь ста­ла ре­зи­ден­ци­ей её пред­стоя­те­лей. С 15 в. зна­чит. го­род­ской и тор­го­во-ре­мес­лен­ный центр Карт­лий­ско­го го­су­дар­ст­ва, с 1762 – Карт­ли-Ка­хе­тин­ско­го цар­ст­ва. С 1801 в со­ста­ве Рос. им­пе­рии, с 1921 – Груз. ССР, с 1991 – Гру­зии.

В вост. части города, при­мы­каю­щей к слия­нию Араг­ви и Ку­ры, рас­по­ло­жен вы­даю­щий­ся па­мят­ник груз. зод­че­ст­ва – ка­фед­раль­ный со­бор Све­тиц­хо­ве­ли [Свя­тых апо­сто­лов; 1010–29, зод­чий Ар­су­кисд­зе; по­сле на­ше­ст­вия Та­мер­ла­на (Ти­му­ра) вос­ста­нов­лен с из­ме­не­ния­ми в 1410–20-е гг.; фа­са­ды ук­ра­ше­ны ар­ка­ту­рой, резь­бой и рель­е­фа­ми; в ин­терь­е­ре – кре­щаль­ная ку­пель 4 в., ро­тон­даль­ная ча­сов­ня-ку­вук­лия кон. 13 – нач. 14 вв.; рос­пи­си 13 и 16–19 вв.; мо­ги­лы груз. ца­рей]. До­ми­ни­ро­вав­ший над ср.-век . го­ро­дом этот кре­сто­во-ку­поль­ный храм (выс. 48 м) ти­па «впи­сан­но­го кре­ста» с 3-не­фной зап. ча­стью и ба­ра­ба­ном с зон­тич­ным ку­по­лом (пе­ре­стро­ен в 1656) по­стро­ен на мес­те пер­вой в Гру­зии хри­сти­ан­ской церк­ви (воз­ве­де­на из де­ре­ва в 320–330-е гг., пе­ре­строе­на в кам­не в кон. 5 в.; со­хра­ни­лись фраг­мен­ты) и на­зван по 4-гран­но­му «жи­во­тво­ря­ще­му стол­пу», ос­тат­ки ко­то­ро­го со­хра­ня­ют­ся внут­ри баш­не­об­раз­но­го со­ору­же­ния в юго-зап. час­ти со­бо­ра (17 в., рос­пи­си 1678–88, худ. Г. Гулд­жа­ва­ра­шви­ли). В ан­самбль со­бо­ра вхо­дят: дво­рец ка­то­ли­ко­са Ан­то­на II (пе­ре­стро­ен; ны­не Ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фич. му­зей); ог­ра­да с над­врат­ной баш­ней ка­то­ли­ко­са Мел­хи­се­де­ка (1-я треть 11 в.), 8 баш­ня­ми и во­ро­та­ми ца­ря Ирак­лия II (1787, рес­тав­ри­ро­ва­ны в 1964–65).

Сре­ди др. ар­хит. па­мят­ни­ков: руи­ны ста­ро­го мос­та че­рез Ку­ру («Пом­пе­ев мост», пред­по­ло­жи­тель­но 5 в.), ц. Ан­ти­охия (6–8 вв., пе­ре­строй­ки в 12–13 и 16–18 вв.), руи­ны ц. Св. Вар­ва­ры (10–11 вв.), ста­рые до­ма. В сев.-зап. час­ти М. рас­по­ло­жен ком­плекс Сам­тав­ро, не­боль­шая ран­не­сред­не­ве­ко­вая ц. Св. рав­но­ап. Ни­ны Кап­па­до­кий­ской, ц. Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла с 3-ярус­ной ко­ло­коль­ней (15–17 вв.).

В М. и её ок­ре­ст­но­стях в сред­ние ве­ка соз­да­на то­по­гра­фич. сис­те­ма, по­вто­ряю­щая рас­по­ло­же­ние но­во­за­вет­ных мест на Свя­той зем­ле: со­бор Све­тиц­хо­ве­ли – об­раз­ное по­вто­ре­ние Хра­ма Гро­ба Гос­под­ня в Ие­ру­са­ли­ме; к вос­то­ку от го­рода, на го­ре – Гол­го­фа (мон. Джва­ри); в зап. час­ти го­ро­да – Геф­си­ма­ния (со­хра­ни­лась часть вост. сте­ны хра­ма 8 в.), в 20 км от М. – Ви­фа­ния (мон. Бета­ния; ц. Бо­го­ма­те­ри, кон. 12 – нач. 13 вв., ап­си­да 10–11 вв., рос­пи­си; ц. Св. Ге­ор­гия, 1196).

Близ М. (вхо­дит в Боль­шую Мцхе­ту), на го­ре Ба­ги­не­ти и по бе­ре­гам уще­лья Ар­маз­ис­хе­ви на­хо­дит­ся ис­то­рич. яд­ро М. – Ар­ма­зи (из­ве­ст­на так­же как Гар­мо­зи­ка у Стра­бо­на, Гар­маст у Пли­ния Стар­ше­го, Ар­мак­ти­ка у Пто­ле­мея). Ис­сле­до­ва­ны со­ору­же­ния цар­ско­го двор­ца, в т. ч. ба­ня 2–3 вв.; склеп, ка­мен­ный сар­ко­фаг. Из ос­тат­ков ре­зи­ден­ции пи­ти­ах­шей (выс­ших са­нов­ни­ков) пер­вых ве­ков н. э. из­уча­лись ко­лон­ный зал, ба­ня, склеп «у ж.-д. стан­ции» (кон. 1 – нач. 2 вв.), нек­ро­поль пи­ти­ахшей 2–3 вв.; сре­ди на­хо­док: зо­ло­тые, в т. ч. со встав­ка­ми, ук­ра­ше­ния, об­клад­ки но­жен; се­реб­ря­ные со­су­ды, об­клад­ки но­жек по­гре­баль­но­го ло­жа; гем­мы; сте­ла с эпи­та­фи­ей Се­ра­фи­ты на греч. и ара­мей­ском язы­ках («Ар­маз­ская би­лин­гва») и др. Най­де­ны так­же сле­ды ке­ра­мич. и стек­ло­дув­но­го про­из-ва 11–13 вв.; греч. над­пись о строи­тель­ст­ве обо­ро­ни­тель­ных стен в 75 н. э. Вбли­зи Ар­ма­зи­схе­ви на­хо­дят­ся руи­ны мон. Св. Ни­ны (5–6 вв., 3-я четв. 12 в., вос­ста­нов­лен в 19 в.), Ар­маз­ско­го мон. Св. Бо­го­ро­ди­цы (12 в.), «Оль­гин­ский» (Ахал­ка­ла­ку­ри) мон. (12 в., вос­ста­нов­лен в кон. 19 в.).

Во­круг М., на ска­ли­стых бе­ре­гах Ку­ры и Араг­ви, рас­по­ло­же­ны (не­ко­то­рые вхо­дят в Боль­шую Мцхе­ту) мо­на­сты­ри (по­лу­пе­щер­ный мон. Ши­ом­гви­ме; Зе­да­зе­ни, ос­но­ван в 6 в., храм 8–10 вв., сте­на 17 в., ко­ло­коль­ня 18 в.), ц. Св. Ге­ор­гия Ка­ло­убан­ско­го (рос­пи­си сер. 12 в.), кре­по­сти [Беб­рис­ци­хе, 14 в.; Ци­ца­му­ри (ан­тич­ная Сев­са­мо­ра); Сар­ки­не]. Ис­сле­до­ва­лись мо­гиль­ни­ки позд­не­го брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков (На­ре­к­ва­ви, Кар­са­ни, Зе­мо-Ав­ча­ла, по­гре­бе­ние всад­ни­ка в Ци­ца­му­ри), ан­тич­но­сти (Зе­мо- Ав­ча­ла, на тер­ри­то­рии ЗАГЭС), ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья (у устья рек Ар­ма­зис­хе­ви и Карс­нис­хе­ви, в Ци­ца­му­ри) и др.

Ис­то­рич. па­мят­ни­ки М. вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Ту­ризм. Близ М. – Зе­мо-Ав­чаль­ская ГЭС (1923–38; мощ­ность 42,8 МВт).

Дополнительная литература:

На­тро­ев А.И. Мцхет и его со­бор Свэ­ти-Цхо­ве­ли. Ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­ги­че­ское опи­са­ние. Тиф­лис, 1900;

Лом­та­тид­зе Г.А. Ар­хео­ло­ги­че­ские рас­коп­ки в древ­не­гру­зин­ской сто­ли­це Мцхе­та. Тб., 1955;

Чу­би­ни­шви­ли Т. Древ­ней­шие ар­хео­ло­ги­че­ские па­мят­ни­ки Мцхе­та. Тб., 1957 (на груз. яз.);

Мцхе­та. Ито­ги ар­хео­ло­ги­че­ских ис­сле­до­ва­ний. Ар­хео­ло­ги­че­ские па­мят­ни­ки Ар­ма­зис-хе­ви по рас­коп­кам 1937–1946 гг. Тб., 1958. Т. 1;

Апа­кид­зе А. Мцхе­та. Древ­няя сто­ли­ца Карт­лий­ско­го цар­ст­ва. Тб., 1959;

Гверд­ци­те­ли Р. Мцхе­та. Тб., 1962;

Ме­ли­тау­ри К. Н. Кре­по­сти до­фео­даль­ной и ран­не­фео­даль­ной Гру­зии. Тб., 1969. Т. 1;

Чубинишвили Г. Н. Во­про­сы ис­то­рии ис­кус­ст­ва. Тб., 1970. Т. 1

Автор статьи: П. С. Пав­ли­нов (ар­хи­тек­ту­ра), А. Ю. Ска­ков (история и ар­хео­ло­гия).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)