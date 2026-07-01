МБЕЯ
МБЕЯ - город на юго-западе Танзании, административный центр одноименной области.
Население 317, 7 тысяч человек (2010 год). Расположен в долине гор Кипенгере, у юго-восточного подножия горы Мбея (высота 2826 м). Крупный транспортный узел на автомагистрали «Tanzam» (Дар-эс-Салам - Лусака, Замбия); автомобильными дорогами связан с городами Мтвара (на юге танзанийского побережья Индийского океана) и Лилонгве (Малави). Железнодорожная станция на линии «Tazara» (Дар-эс-Салам - Капири-Мпоши, Замбия). Аэропорт.
Основан в 1920-х годах как посёлок при шахте по добыче золота. До 1961 года в составе британской Танганьики, с 1961 года в независимом государстве Танганьика (с 1964 года в Танзании), с 1963 года административный центр области Мбея. В 1973 году через город прошла автомобильная дорога «Tanzam», в 1975 году - железнодорожная линия «Tazara».
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Институт науки и технологии (1986 год), Танзанийский бухгалтерский институт (1997 год), Университет Теофило Кизанджи (2004 год, негосударственный вуз) и др.
Торгово-распределительный центр сельскохозяйственного района (главные продовольственные культуры - просо, суходольный рис, батат, а также маниок, арахис, фасоль, кукуруза; посадки кофейных деревьев, подсолнечника и др.; экстенсивное животноводство - крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи; пчеловодство). Вывоз сельскохозяйственной продукции в другие районы страны.
Производство цемента, гофриров. кровельного железа. Предприятия железнодорожного транспорта, по переработке местного сельскохозяйственного сырья и др. Развивается туризм (главным образом природно-познавательный; маршруты по юго-западным районам Танзании). В окрестностях Мбея - кустарная добыча золота.