МБЕЯ

МБЕЯ - город на юго-западе Танзании, административный центр одноименной области.

Население 317, 7 тысяч человек (2010 год). Рас­по­ло­жен в до­ли­не гор Ки­пен­ге­ре, у юго-восточного под­но­жия го­ры Мбея (высота 2826 м). Круп­ный транс­порт­ный узел на ав­то­ма­ги­ст­ра­ли «Tanzam» (Дар-эс-Са­лам - Лу­са­ка, Зам­бия); ав­то­мо­биль­ны­ми до­ро­га­ми свя­зан с го­ро­да­ми Мтва­ра (на юге тан­за­ний­ско­го по­бе­ре­жья Ин­дий­ско­го океана) и Ли­лон­гве (Ма­ла­ви). Железнодорожная стан­ция на ли­нии «Tazara» (Дар-эс-Са­лам - Ка­пи­ри-Мпо­ши, Зам­бия). Аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1920-х годах как по­сё­лок при шах­те по до­бы­че зо­ло­та. До 1961 года в со­ста­ве британской Тан­гань­и­ки, с 1961 года в не­за­ви­си­мом государстве Тан­гань­и­ка (с 1964 года в Тан­за­нии), с 1963 года административный центр об­лас­ти Мбея. В 1973 году че­рез го­род про­шла ав­то­мо­биль­ная до­ро­га «Tanzam», в 1975 году - железнодорожная ли­ния «Tazara».

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Институт нау­ки и тех­но­логии (1986 год), Тан­за­ний­ский бух­гал­тер­ский институт (1997 год), Университет Тео­фи­ло Ки­занд­жи (2004 год, не­го­су­дарственный вуз) и др.

Тор­го­во-рас­пре­де­лительный центр сельскохозяйственного рай­она (главные про­до­вольственные куль­ту­ры - про­со, су­хо­доль­ный рис, ба­тат, а так­же ма­ни­ок, ара­хис, фа­соль, ку­ку­ру­за; по­сад­ки ко­фей­ных де­ревь­ев, под­сол­неч­ни­ка и др.; экс­тен­сив­ное жи­вот­но­вод­ст­во - круп­ный ро­га­тый скот, ов­цы, ко­зы, сви­ньи; пче­ло­вод­ст­во). Вы­воз сельскохозяйственной про­дук­ции в другие рай­оны стра­ны.

Про­изводство це­мен­та, гоф­ри­ров. кро­вель­но­го же­ле­за. Пред­при­ятия железнодорожного транс­пор­та, по пе­ре­ра­бот­ке ме­ст­но­го сельскохозяйственного сы­рья и др. Раз­ви­ва­ет­ся ту­ризм (главным образом при­род­но-по­зна­ва­тель­ный; мар­шру­ты по юго-западным рай­онам Тан­за­нии). В ок­ре­ст­но­стях Мбея - кус­тар­ная до­бы­ча зо­ло­та.

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