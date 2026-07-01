МАЗУРЫ
МАЗУРЫ - этническая группа в составе поляков, жители Мазовии.
Говорят в основном на литературном польском языке, в деревнях сохраняется мазовецкий диалект.
Верующие мазуры преимущественно католики, прусские мазуры - протестанты.
Выделяются 3 этнографические группы мазуров: собственно мазуры (мазовшане) в Мазовецком, на севере Люблинского и северо-востоке Лодзинского воеводств - потомки древнепольского племени мазовшан; восточные мазуры (подласяне, подлашане) - на севере и северо-западе Подляского воеводства; прусские мазуры - на юго-востоке Восточной Пруссии (юго-восток Варминьско-Мазурского воеводства).
В Восточной Пруссии мазовецкие крестьяне появились в XIV-XVII веках. Их язык подвергся значительной германизации. Прусские и германские власти старались искусственно выделить прусских мазуров как особый народ, отличный от поляков (немецкий Masuren). После 1945 года значительная часть прусских мазуров выехала в Германию, а также в Данию. Численность прусских мазуров 13-15 тысяч человек (1995 год, оценка).
Среди собственно мазуров выделяются группы с наиболее сохранной традиционной культурой: ловичские ксенжаки (księżacy łowiccy) - в Ловичском повяте на северо-востоке Лодзинского воеводства и курпи, или курпики (от названия традиционной обуви из липового лыка; самоназвание пушчаки - жители пущи), с XIV-XV века заселяющие район Курпёвской пущи, состоящей из Зелёной (между реками Писа и Ожиц) и Белой (в междуречье нижнего Нарева и Буга) пущ (север Мазовецкого воеводства). Часть северо-восточных мазуров вошла в состав белорусов.
С мазурами связано название яркой особенности ряда польских диалектов (в первую очередь мазовецкого) - «мазурения», то есть замены шипящих sz, ̇z, cz, d ̇z на свистящие s, z, с, dz.
Длительная (до XVII века) изоляция Мазовии от культурных центров Польши, особенно её северо-востока и Подляся, заселённых мелкопоместной шляхтой, способствовала формированию негативного стереотипа мазуров (в поверьях, пословицах, сатирических комедиях): бедный, необразованный, упрямый и заносчивый сутяжник.
Основное традиционное занятие - земледелие, на северо-западе Мазовии сохранились старинные сельскохозяйственные орудия (двухотвальная соха и др.). Курпи-пушчаки занимались бортничеством (до середины XIX века), смолокурением, рыболовством и охотой (последняя - обычная тема курпёвских народных песен); земледелие развивается у них только с XVII-XVIII веков в связи с новым потоком переселенцев.
Особенность убранства мазовецкой хаты - подвешиваемое к потолку украшение из соломы и тонкой цветной бумаги («паук»). Оконные ставни и двери расписывались голубым цветочным орнаментом. Для костюма характерны преобладание домотканой материи в яркую полоску (пасяк), мужские голубой или белый кафтан (сукман), голубой или зелёный жилет (камзеля), обшитый чёрным или белым бархатом и повязанный полосатым поясом; на севере были распространены янтарные украшения, на юге - богатая вышивка; курпи украшали шляпу пером цапли, зимой носили баранью шапку. Знамениты ловичские вырезки из цветной бумаги (вычинанки), курпевские «пальмы» для Пальмового воскресенья, пасхальные яйца-писанки и кексы в форме пасхального Агнца. Народные танцы и песни мазуров легли в основу деятельности художественного коллектива «Мазовше», созданного в 1949 году Т. Сыгетыньским. В Ловиче во время католических праздников устраиваются шествия в традиционных костюмах.
Мазурами (мазураками) называли также жителей части Малой Польши - равнинной части Западной Галиции, а также переселенцев оттуда на Украине, в Казахстане и Сибири. Никакого отношения к мазовецким мазурам не имеют также веленьские мазуры (Mazurzy wieleńscy), проживающие в районе Веленя в западной части Великопольского воеводства и получившие своё название по наличию в их речи «мазурения».