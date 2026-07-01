МАЗУРЫ

МАЗУРЫ - эт­ни­че­ская груп­па в со­ста­ве по­ля­ков, жи­те­ли Ма­зо­вии.

Го­во­рят в основном на литературном польском языке, в де­рев­нях со­хра­ня­ет­ся ма­зо­вец­кий диа­лект.

Ве­рую­щие мазуры пре­имущественно ка­то­ли­ки, прус­ские мазуры - про­тес­тан­ты.

Вы­де­ля­ют­ся 3 эт­но­гра­фические груп­пы мазуров: соб­ст­вен­но мазуры (ма­зов­ша­не) в Ма­зо­вец­ком, на севере Люблинского и северо-востоке Лод­зин­ского вое­вод­ств - по­том­ки древнепольского пле­ме­ни ма­зов­шан; восточные мазуры (подласяне, подлашане) - на се­ве­ре и северо-западе Под­ляс­ко­го вое­вод­ст­ва; прус­ские мазуры - на юго-вос­то­ке Восточной Прус­сии (юго-восток Вар­минь­ско-Ма­зур­ско­го вое­вод­ст­ва).

В Восточной Прус­сии ма­зо­вец­кие кре­сть­я­не поя­ви­лись в XIV-XVII веках. Их язык под­верг­ся зна­чительной гер­ма­ни­за­ции. Прус­ские и германские вла­сти ста­ра­лись ис­кус­ственно вы­де­лить прус­ских мазуров как осо­бый на­род, от­лич­ный от по­ля­ков (немецкий Masuren). По­сле 1945 года зна­чительная часть прус­ских мазуров вы­еха­ла в Гер­ма­нию, а так­же в Да­нию. Чис­лен­ность прус­ских мазуров 13-15 тысяч человек (1995 год, оцен­ка).

Сре­ди соб­ст­вен­но мазуров вы­де­ля­ют­ся груп­пы с наи­бо­лее со­хран­ной тра­диционной куль­ту­рой: ло­вич­ские ксен­жа­ки (księżacy ło­wiccy) - в Ло­вич­ском по­вя­те на северо-вос­то­ке Лод­зин­ско­го вое­вод­ст­ва и кур­пи, или кур­пи­ки (от на­зва­ния тра­диционной обу­ви из ли­по­во­го лы­ка; са­мо­на­зва­ние пу­шча­ки - жи­те­ли пу­щи), с XIV-XV века за­се­ляю­щие рай­он Кур­пёв­ской пу­щи, со­стоя­щей из Зе­лё­ной (ме­ж­ду ре­ка­ми Пи­са и Ожиц) и Бе­лой (в ме­ж­ду­ре­чье ниж­не­го На­ре­ва и Бу­га) пущ (север Мазовецкого воеводства). Часть северо-восточных мазуров во­шла в со­став бе­ло­ру­сов.

С мазурами свя­за­но на­зва­ние яр­кой осо­бен­но­сти ря­да польских диа­лек­тов (в пер­вую оче­редь ма­зо­вец­ко­го) - «ма­зу­ре­ния», то есть за­ме­ны ши­пя­щих sz, ̇z, cz, d ̇z на сви­стя­щие s, z, с, dz.

Дли­тель­ная (до XVII века) изо­ля­ция Ма­зо­вии от куль­тур­ных цен­тров Поль­ши, осо­бен­но её се­ве­ро-вос­то­ка и Под­ля­ся, за­се­лён­ных мел­ко­по­ме­ст­ной шлях­той, спо­соб­ст­во­ва­ла фор­ми­ро­ва­нию не­га­тив­но­го сте­рео­ти­па мазуров (в по­верь­ях, по­сло­ви­цах, са­ти­рических ко­ме­ди­ях): бед­ный, не­об­ра­зо­ван­ный, уп­ря­мый и за­нос­чи­вый су­тяж­ник.

Основное тра­диционное за­ня­тие - зем­ле­де­лие, на се­ве­ро-за­па­де Ма­зо­вии со­хра­ни­лись ста­рин­ные сельскохозяйственные ору­дия (двух­от­валь­ная со­ха и др.). Кур­пи-пу­шча­ки за­ни­ма­лись борт­ни­че­ст­вом (до середины XIX века), смо­ло­ку­ре­ни­ем, ры­бо­лов­ст­вом и охо­той (по­след­няя - обыч­ная те­ма кур­пёв­ских народных пе­сен); зем­ле­де­лие раз­ви­ва­ет­ся у них толь­ко с XVII-XVIII веков в свя­зи с но­вым по­то­ком пе­ре­се­лен­цев.

Осо­бен­ность уб­ран­ст­ва ма­зо­вец­кой ха­ты - под­ве­ши­вае­мое к по­тол­ку ук­ра­ше­ние из со­ло­мы и тон­кой цвет­ной бу­ма­ги («па­ук»). Окон­ные став­ни и две­ри рас­пи­сы­ва­лись го­лу­бым цве­точ­ным ор­на­мен­том. Для кос­тю­ма ха­рак­тер­ны пре­об­ла­да­ние до­мо­тка­ной ма­те­рии в яр­кую по­лос­ку (па­сяк), муж­ские го­лу­бой или бе­лый каф­тан (сук­ман), го­лу­бой или зе­лё­ный жи­лет (кам­зе­ля), об­ши­тый чёр­ным или бе­лым бар­ха­том и по­вя­зан­ный по­ло­са­тым поя­сом; на се­ве­ре бы­ли рас­про­стра­не­ны ян­тар­ные ук­ра­ше­ния, на юге - бо­га­тая вы­шив­ка; кур­пи ук­ра­ша­ли шля­пу пе­ром ца­п­ли, зи­мой но­си­ли ба­ра­нью шап­ку. Зна­ме­ни­ты ло­вич­ские вы­рез­ки из цвет­ной бу­ма­ги (вы­чи­нан­ки), кур­пев­ские «паль­мы» для Паль­мо­во­го вос­кре­се­нья, пас­халь­ные яй­ца-пи­сан­ки и кек­сы в фор­ме пас­халь­но­го Агн­ца. Народные тан­цы и пес­ни мазуров лег­ли в ос­но­ву дея­тель­но­сти ху­дожественного кол­лек­ти­ва «Ма­зов­ше», соз­дан­но­го в 1949 году Т. Сы­ге­тынь­ским. В Ло­ви­че во вре­мя ка­то­лических празд­ни­ков уст­раи­ва­ют­ся ше­ст­вия в тра­диционных кос­тю­мах.

Мазурами (ма­зу­ра­ка­ми) на­зы­ва­ли так­же жи­те­лей час­ти Ма­лой Поль­ши - рав­нин­ной час­ти Западной Га­ли­ции, а так­же пе­ре­се­лен­цев от­ту­да на Ук­раи­не, в Ка­зах­ста­не и Си­би­ри. Ни­ка­ко­го от­но­ше­ния к ма­зо­вец­ким мазурам не име­ют так­же ве­лень­ские мазуры (Ma­zur­zy wieleńscy), про­жи­ваю­щие в рай­оне Ве­ле­ня в западной час­ти Ве­ли­ко­поль­ско­го вое­вод­ст­ва и по­лу­чив­шие своё на­зва­ние по на­ли­чию в их ре­чи «ма­зу­ре­ния».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)