МАЗУРОВ КИРИЛЛ ТРОФИМОВИЧ

МАЗУРОВ КИРИЛЛ ТРОФИМОВИЧ - советский партийный и государственный дея­тель, Ге­рой Социалистического Тру­да (1974 год).

Из кре­сть­ян­ской се­мьи.

Член ВКП(б) с 1940 года. Окон­чил Выс­шую партийную шко­лу при ЦК ВКП(б) (1947 год). В 1936-1938 годы в РККА. С 1939 года на ком­со­моль­ской ра­бо­те: в 1940-1941 годах 1-й сек­ре­тарь Бре­ст­ско­го об­ко­ма ЛКСМ Бе­ло­рус­сии.

В Великую Отечественную вой­ну в дей­ст­вую­щей ар­мии: по­лит­рук ро­ты, комиссар стрелкового ба­таль­о­на, ин­ст­рук­тор раз­ве­ды­вательного от­де­ла 21-й ар­мии. В 1942-1943 годах пред­ста­ви­тель Центрального шта­ба пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния на ок­ку­пи­ро­ван­ной тер­ри­то­рии БССР, начальник Бе­ло­русского шта­ба пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния, член Мин­ско­го под­поль­но­го об­ко­ма КП(б) Бе­ло­рус­сии, сек­ре­тарь под­поль­но­го ЦК ЛКСМ Бе­ло­рус­сии, ру­ко­во­дил фор­ми­ро­ва­ни­ем под­поль­ных ком­со­моль­ских ор­га­нов в пар­ти­зан­ских от­ря­дах.

В 1946-1947 годы 1-й сек­ре­тарь ЦК ЛКСМ Бе­ло­рус­сии. В 1948-1950 годы 2-й и 1-й сек­ре­тарь Мин­ско­го гор­ко­ма ЦК КП(б)Б. 1-й сек­ре­тарь Мин­ско­го об­ко­ма ЦК КП(б)Б-КП БССР (1950-1953 годы). Председатель СМ БССР (1953-1956 годы). Член Пре­зи­диу­ма ВС СССР (1956-1966 годы). Од­но­вре­мен­но 1-й сек­ре­тарь ЦК КП БССР (1956-1965 годы). Член ЦК (1956-1981 годы), член По­лит­бю­ро (до 1966 года Пре­зи­диу­ма) ЦК КПСС (1965-1978 годы; кан­ди­дат в 1957-1965 годах). В 1964 году сто­рон­ник ос­во­бо­ж­де­ния Н.С. Хру­щё­ва от за­ни­мае­мых по­стов.

1-й заместитель председателя СМ СССР (1965-1978 годы), спо­соб­ст­во­вал осу­ще­ст­в­ле­нию Ко­сы­ги­на ре­фор­мы 1965 года, раз­ви­тию ус­ко­рен­ны­ми тем­па­ми ма­ши­но­строе­ния, энер­ге­ти­ки и других от­рас­лей в БССР. Один из ини­циа­то­ров (совместно с А.Н. Ко­сы­ги­ным и П.М. Ма­ше­ро­вым) раз­ви­тия пе­ре­ра­бот­ки ал­маз­но­го сы­рья в БССР (в 1972 году в Го­ме­ле соз­дан за­вод «Кри­сталл», ны­не «Го­мель­ское ПО "Кри­сталл"») и ра­бот по до­раз­вед­ке бе­ло­русских ме­сто­ро­ж­де­ний ал­ма­зов.

В хо­де со­бы­тий «Праж­ской вес­ны» 1968 года на­хо­дил­ся по ре­ше­нию По­лит­бю­ро ЦК КПСС при советском по­соль­ст­ве в Пра­ге (под псевдонимом ге­не­рал Тро­фи­мов).

Председатель Все­со­юз­но­го со­ве­та ве­те­ра­нов вой­ны и тру­да (с 1986 года), от этой ор­га­ни­за­ции из­бран народным де­пу­та­том СССР (1989 год).

На­гра­ж­дён 5 ор­де­на­ми Ле­ни­на.

Сочинения:

Не­за­бы­вае­мое. [3-е изд.]. М., 1988.