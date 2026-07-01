МАЗУНИНСКАЯ КУЛЬТУРА
МАЗУНИНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура III-V веков на юге лесной и севере лесостепной зон в бассейнах рек Тойма, Иж, Сива, нижнего и среднего течения Белой (включая нижнее течение Уфы), прилегающего к ним Прикамья, верхнего течения реки Кильмезь (приток Вятки).
Выделена к конце 1950-х годов В.Ф. Генингом; названа по раскопанному им в 1954-1956 годах могильнику у села Мазунино (Сарапульский район Удмуртии, Россия).
В рамках Мазунинской культуры выделяют до 5 хронологических групп, локальные варианты: «удмуртский» на севере и «башкирский» на юге.
В ряде исследований Мазунинскую культуру рассматривают как поздний этап чегандинской культуры (смотри в статье Пьяноборская культура), в бассейне Белой - как ранний этап бахмутинской культуры.
Городища небольшие, с незначительным культурным слоем, и более крупные, с более мощным слоем, в том числе с несколькими рядами валов и рвов; селища. Прямоугольные наземные дома с очагами и ямами, хозяйств. или столбовыми (связанными с интерьером); отдельные ямы и очаги. Грунтовые могильники; ямы (размеры соотносятся с полом и возрастом погребённых) расположены рядами и группами; трупоположения вытянуты на спине (известны коллективные, интерпретируют как принадлежащие одновременно умершим родственникам), нередки дощатые гробы, перекрытия, колоды.
Детали убора в основном на покойном, но нередко пояс вытянут вдоль тела, украшения и мелкие орудия труда лежат отдельно в туеске, иногда ставили и небольшие сосуды; находки оружия и орудий редки, в том числе в основном привозные мечи и шлемы; около 10-30% погребений безынвентарные.
Керамика лепная, в тесте в разном сочетании птичий помёт, битая раковина, песок, сухая глина, кальцинированные кости; сосуды с круглым уплощённым дном, иногда украшались насечками, защипами по венчику, круглыми, четырёх- или треугольными, верёвочными и другими штампами, образуя одну или несколько горизонтальных линий, реже - скоплений ямок.
Для металлических элементов убора показательны височные подвески в виде стержня с петлёй наверху и кольцом внизу (рисунок 1), накосники кольчужного плетения, гривны, ожерелья из бус и пронизей, фибулы [специфичны поздние - бабочковидные (рисунок 2), прогнутые «бантиковидные», обильно украшенные прямоугольные с отходящей обмотанной дугой, нередко с подвесками], ременные гарнитуры, многочисленные подвески и накладки, ножны для ножа или для ножа и шила, украшенные выпуклинами и подвесками (рисунок 3), и другие.
В основе хозяйства - животноводство, подсечно- огневое земледелие, на севере не утратила значения охота (в основном на бобра).
Мазунинская культура сформировалась на основе местных традиций пьяноборской культурно-исторической общности (включая кара-абызские на юге); гипотеза о её пришлом характере в современных исследованиях не поддерживается.
Традиции Мазунинской культуры прослеживаются в памятниках верхнеутчанского типа на Средней Каме и поломской культуры в бассейне реки Чепца, на юге они стали основном компонентом бахмутинской культуры.