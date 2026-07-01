МАЗУНИНСКАЯ КУЛЬТУРА

МАЗУНИНСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра III-V веков на юге лес­ной и се­ве­ре ле­со­степ­ной зон в бас­сей­нах рек Той­ма, Иж, Си­ва, ниж­не­го и сред­не­го те­че­ния Бе­лой (вклю­чая ниж­нее те­че­ние Уфы), при­ле­гаю­ще­го к ним При­ка­мья, верх­не­го те­че­ния реки Киль­мезь (при­ток Вят­ки).

Вы­де­ле­на к конце 1950-х годов В.Ф. Ге­нин­гом; на­зва­на по рас­ко­пан­но­му им в 1954-1956 годах мо­гиль­ни­ку у села Ма­зу­ни­но (Са­ра­пуль­ский район Уд­мур­тии, Рос­сия).

В рам­ках Мазунинской культуры вы­де­ля­ют до 5 хро­но­ло­гических групп, ло­каль­ные ва­ри­ан­ты: «уд­мурт­ский» на се­ве­ре и «баш­кир­ский» на юге.

В ря­де ис­сле­до­ва­ний Мазунинскую культуру рас­смат­ри­ва­ют как позд­ний этап че­ган­дин­ской куль­ту­ры (смотри в статье Пья­но­бор­ская куль­ту­ра), в бас­сей­не Бе­лой - как ран­ний этап бах­му­тин­ской куль­ту­ры.

Го­ро­ди­ща не­боль­шие, с не­зна­чительным куль­тур­ным сло­ем, и бо­лее круп­ные, с бо­лее мощ­ным сло­ем, в том числе с не­сколь­ки­ми ря­да­ми ва­лов и рвов; се­ли­ща. Пря­мо­уголь­ные на­зем­ные до­ма с оча­га­ми и яма­ми, хо­зяйств. или стол­бо­вы­ми (свя­зан­ны­ми с ин­терь­е­ром); отдельные ямы и оча­ги. Грун­то­вые мо­гиль­ни­ки; ямы (раз­ме­ры со­от­но­сят­ся с по­лом и воз­рас­том по­гре­бён­ных) рас­по­ло­же­ны ря­да­ми и груп­па­ми; тру­по­по­ло­же­ния вы­тя­ну­ты на спи­не (из­вест­ны кол­лек­тив­ные, ин­тер­пре­ти­ру­ют как при­над­ле­жа­щие од­но­вре­мен­но умер­шим род­ст­вен­ни­кам), не­ред­ки до­ща­тые гро­бы, пе­ре­кры­тия, ко­ло­ды.

Де­та­ли убо­ра в основном на по­кой­ном, но не­ред­ко по­яс вы­тя­нут вдоль те­ла, ук­ра­ше­ния и мел­кие ору­дия тру­да ле­жат от­дель­но в туе­ске, ино­гда ста­ви­ли и не­боль­шие со­су­ды; на­ход­ки ору­жия и ору­дий ред­ки, в том числе в основном при­воз­ные ме­чи и шле­мы; около 10-30% по­гре­бе­ний бе­зын­вен­тар­ные.

Ке­ра­ми­ка леп­ная, в тес­те в раз­ном со­че­та­нии пти­чий по­мёт, би­тая ра­ко­ви­на, пе­сок, су­хая гли­на, каль­ци­ни­рованные кос­ти; со­су­ды с круг­лым уп­ло­щён­ным дном, ино­гда ук­ра­ша­лись на­сеч­ка­ми, за­щи­па­ми по вен­чи­ку, круг­лы­ми, че­ты­рёх- или тре­уголь­ными, ве­рё­воч­ны­ми и другими штам­па­ми, об­ра­зуя од­ну или несколько го­ри­зон­таль­ных ли­ний, ре­же - ско­п­ле­ний ямок.

Для ме­тал­лических эле­мен­тов убо­ра по­ка­за­тель­ны ви­соч­ные под­вес­ки в ви­де стерж­ня с пет­лёй на­вер­ху и коль­цом вни­зу (рисунок 1), на­кос­ни­ки коль­чуж­но­го пле­те­ния, грив­ны, оже­ре­лья из бус и про­ни­зей, фи­бу­лы [спе­ци­фич­ны позд­ние - ба­боч­ко­вид­ные (рисунок 2), про­гну­тые «бан­ти­ко­вид­ные», обиль­но ук­ра­шен­ные пря­мо­уголь­ные с от­хо­дя­щей об­мо­тан­ной ду­гой, не­ред­ко с под­вес­ка­ми], ре­мен­ные гар­ни­ту­ры, мно­го­численные под­вес­ки и на­клад­ки, нож­ны для но­жа или для но­жа и ши­ла, ук­ра­шен­ные вы­пук­ли­на­ми и под­вес­ка­ми (рисунок 3), и другие.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - жи­вот­но­вод­ст­во, под­сеч­но- ог­не­вое зем­ле­де­лие, на се­ве­ре не ут­ра­ти­ла зна­че­ния охо­та (в основном на боб­ра).

Мазунинская культура сфор­ми­ро­ва­лась на ос­но­ве ме­ст­ных тра­ди­ций пья­но­бор­ской куль­тур­но-ис­то­рической общ­но­сти (вклю­чая ка­ра-абыз­ские на юге); ги­по­те­за о её при­шлом ха­рак­те­ре в современных ис­сле­до­ва­ни­ях не под­дер­жи­ва­ется.

Тра­ди­ции Мазунинской культуры про­сле­жи­ва­ют­ся в па­мят­ни­ках верх­не­ут­чан­ско­го ти­па на Средней Ка­ме и по­лом­ской куль­ту­ры в бас­сей­не реки Чеп­ца, на юге они ста­ли основном ком­по­нен­том бах­му­тин­ской куль­ту­ры.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)