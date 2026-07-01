МАЗОН АНДРЕ
МАЗОН АНДРЕ - французский филолог-славист, член Французской академии (1935 год), Академии надписей и изящной словесности (1941 год), иностранный член-корреспондент АН СССР (1928 год).
Окончил Сорбонну (1902 год). Специализировался по славистике в Карловом университете (Прага), в Харьковском университете (1905-1908 годы), где также преподавал французский язык, во Французском институте в Санкт-Петербурге (с 1911 года). В 1909-1914 годы учёный секретарь Специальной школы живых восточных языков в Париже. В годы 1-й мировой войны занимался подготовкой корпуса переводчиков. Профессор Страсбурского университета (1919-1923 годы), Коллеж де Франс (1924-1952 годы; заведующий кафедрой славянской филологии). Президент Института славянских исследований Парижского университета (1937-1959 годы).
Мазон исследовал жизнь и творчество крупных русских писателей XIX века: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова (Мазон - его первый французский биограф), И.С. Тургенева (опубликовал его парижское рукописное наследие - «Manuscrits parisiens d’lvan Tourguénev», 1930 год), А.И. Герцена, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и других.
Создал ряд работ о диалектах и фольклоре балканских славян (Македонии, Болгарии, Албании, Румынии).
Изучал «Задонщину» и «Слово о полку Игореве»; доказывал подвергнутую большинством отечественных и зарубежных славистов критике гипотезу о том, что «Слово…» - позднее подражание «Задонщине» («Le Slovo d’lgor», 1940 год, и другое).
Автор кратких грамматик чешского (1921 год) и русского (1943 год) языков, работ по славянской акцентологии, об изменениях лексики русского языка в 1914-1918 годы.
Входил в число основателей, членов редколлегии (1921-1966 годы) французской славистического журнала «Revue des études slaves». Один из основателей и секретарь Французского комитета по научным связям с Россией. Вице-президент Международного комитета славистов (с 1958 года).
Сочинения:
Emplois des aspects du verbe russe. P., 1914;
Lexique de la guerre et de la révolution en Russie (1914-1918). P., 1920;
Grammaire de la langue tchèque. P., 1921;
Contes slaves de la Macédoine sud-occidentale. P., 1923;
Documents, contes et chansons slaves de l’Albanie du Sud. P., 1933-1965. Vol. 1-2;
Grammaire de la langue russe. 3 éd. P., 1949;
Вид в славянских языках: (Принципы и проблемы). М., 1958.