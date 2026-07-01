МАЗОН АНДРЕ

МАЗОН АНДРЕ - французский фи­ло­лог-сла­вист, член Французской ака­де­мии (1935 год), Ака­де­мии над­пи­сей и изящ­ной сло­вес­но­сти (1941 год), иностранный член-корреспондент АН СССР (1928 год).

Окон­чил Сор­бон­ну (1902 год). Спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся по сла­ви­сти­ке в Кар­ло­вом университете (Пра­га), в Харь­ков­ском университете (1905-1908 годы), где так­же пре­по­да­вал французский язык, во Французском институте в Санкт-Пе­тер­бур­ге (с 1911 года). В 1909-1914 годы учё­ный сек­ре­тарь Специальной шко­лы жи­вых восточных язы­ков в Па­ри­же. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны за­ни­мал­ся под­го­тов­кой кор­пу­са пе­ре­во­дчи­ков. Профессор Страс­бур­ско­го университета (1919-1923 годы), Кол­леж де Франс (1924-1952 годы; заведующий ка­фед­рой славянской фи­ло­ло­гии). Пре­зи­дент Института славянских ис­сле­до­ва­ний Па­риж­ско­го университета (1937-1959 годы).

Мазон ис­сле­до­вал жизнь и твор­че­ст­во круп­ных русских пи­са­те­лей XIX века: А.С. Пуш­ки­на, М.Ю. Лер­мон­то­ва, Н.В. Го­го­ля, И.А. Гон­ча­ро­ва (Мазон - его пер­вый французский био­граф), И.С. Тур­ге­не­ва (опуб­ли­ко­вал его па­риж­ское ру­ко­пис­ное на­сле­дие - «Manuscrits parisiens d’lvan Tourgué­nev», 1930 год), А.И. Гер­це­на, Ф.М. Дос­то­ев­ско­го, Л.Н. Тол­сто­го и других.

Соз­дал ряд ра­бот о диа­лек­тах и фольк­ло­ре бал­кан­ских сла­вян (Ма­ке­до­нии, Бол­га­рии, Ал­ба­нии, Ру­мы­нии).

Изу­чал «За­дон­щи­ну» и «Сло­во о пол­ку Иго­ре­ве»; до­ка­зы­вал под­верг­ну­тую боль­шин­ст­вом отечественных и за­ру­беж­ных сла­ви­стов кри­ти­ке ги­по­те­зу о том, что «Сло­во…» - позд­нее под­ра­жа­ние «За­дон­щи­не» («Le Slovo d’lgor», 1940 год, и другое).

Ав­тор крат­ких грам­ма­тик чешского (1921 год) и русского (1943 год) язы­ков, ра­бот по славянской ак­цен­то­ло­гии, об из­ме­не­ни­ях лек­си­ки русского языка в 1914-1918 годы.

Вхо­дил в чис­ло ос­но­ва­те­лей, членов ред­кол­ле­гии (1921-1966 годы) французской сла­ви­стического журнала «Revue des étu­des slaves». Один из ос­но­ва­те­лей и сек­ре­тарь Французского комитета по на­учным свя­зям с Рос­си­ей. Ви­це-пре­зи­дент Ме­ж­ду­народного комитета сла­ви­стов (с 1958 года).

Сочинения:

Emplois des aspects du verbe russe. P., 1914;

Lexique de la guerre et de la révolution en Russie (1914-1918). P., 1920;

Grammaire de la langue tchèque. P., 1921;

Contes slaves de la Macédoine sud-occidentale. P., 1923;

Do­cuments, contes et chansons slaves de l’Albanie du Sud. P., 1933-1965. Vol. 1-2;

Grammaire de la langue russe. 3 éd. P., 1949;

Вид в сла­вян­ских язы­ках: (Прин­ци­пы и про­бле­мы). М., 1958.