МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИС­ТЕМА - один из ви­дов из­би­ра­тель­ных сис­тем, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым из­бран­ны­ми счи­та­ют­ся ли­ца, по­лу­чив­шие боль­шин­ст­во го­ло­сов из­би­ра­те­лей (вы­бор­щи­ков и других) по из­би­рательному ок­ру­гу.

Кан­ди­дат (по пар­тий­но­му или ино­му спи­ску кан­ди­да­тов), на­брав­ший боль­шин­ст­во го­ло­сов, по­лу­ча­ет все ман­да­ты (один - ес­ли за­ме­ща­лось од­но ме­сто, все - ес­ли их не­сколь­ко). Мажоритарная избирательная система ис­поль­зу­ет­ся в раз­ных стра­нах при вы­бо­рах де­пу­та­тов пред­ста­вительных ор­га­нов (фе­де­раль­ных, субъ­ек­тов фе­де­ра­ций, ав­то­ном­ных и му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний, пре­зи­ден­тов рес­пуб­лик, глав ад­ми­ни­ст­ра­ции тер­ри­то­ри­аль­ных пуб­лич­ных об­ра­зо­ва­ний), а так­же для из­бра­ния лю­бых других ор­га­нов.

Мажоритарная избирательная система име­ет три основных раз­но­вид­но­сти: ква­ли­фи­ци­ро­ван­но­го, аб­со­лют­но­го и от­но­си­тель­но­го боль­шин­ст­ва.

Сис­те­ма от­но­си­тель­но­го боль­шин­ст­ва пред­по­ла­га­ет по­бе­ду на вы­бо­рах кан­ди­да­та, по­лу­чив­ше­го боль­ше го­ло­сов по срав­не­нию с лю­бым другим кан­ди­да­том. Вы­бо­ры за­вер­ша­ют­ся в пер­вом же ту­ре, по­сколь­ку кто-ни­будь из кан­ди­да­тов по­лу­ча­ет от­но­си­тель­ное боль­шин­ст­во. Ма­жо­ри­тар­ная сис­те­ма от­но­си­тель­но­го боль­шин­ст­ва мо­жет быть ре­зуль­та­тив­ной, ко­гда в стра­не су­ще­ст­ву­ет ус­той­чи­вая двух­пар­тий­ная сис­те­ма и ме­ж­ду со­бой в основном со­пер­ни­ча­ют кан­ди­да­ты этих пар­тий. Но и при та­ких ус­ло­ви­ях бы­ва­ет, что кан­ди­да­ты пар­тии со­би­ра­ют ме­нее по­ло­ви­ны го­ло­сов из­би­ра­те­лей, но по­лу­ча­ют боль­шин­ст­во мест (например, в 1992 году кан­ди­да­ты Лей­бо­ри­ст­ской пар­тии в Ве­ли­ко­бри­та­нии со­бра­ли 42% го­ло­сов, но по­лу­чи­ли 51% мест в пар­ла­мен­те). При этой сис­те­ме мо­гут быть из­бра­ны кан­ди­да­ты, по­лу­чив­шие не­зна­чительное чис­ло го­ло­сов и не под­дер­жи­вае­мые боль­шин­ст­вом из­би­ра­те­лей. Для час­тич­но­го ис­прав­ле­ния та­ко­го по­ряд­ка за­ко­ны пре­ду­смат­ри­ва­ют про­ход­ной балл, ни­же ко­то­ро­го из­бра­ние не за­счи­ты­ва­ет­ся (смотри в статье Кво­та из­би­ра­тель­ная).

В Рос­сии мажоритарная избирательная система от­но­си­тель­но­го боль­шин­ст­ва ис­поль­зу­ет­ся в не­ко­то­рых субъ­ек­тах РФ для из­бра­ния по­ло­ви­ны де­пу­та­тов их за­ко­но­дательных со­б­ра­ний (ка­кую сис­те­му ис­поль­зо­вать, ре­ша­ют са­ми субъ­ек­ты РФ) и для вы­бо­ров пред­ста­вительные ор­га­нов не­ко­то­рых му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний (это оп­ре­де­ля­ют они са­ми свои­ми ус­та­ва­ми).

При сис­те­ме аб­со­лют­но­го боль­шин­ст­ва для из­бра­ния не­об­хо­ди­мо на­брать бо­лее 50% по­дан­ных и при­знан­ных дей­ст­ви­тель­ны­ми го­ло­сов из­би­ра­те­лей (50%+1 го­лос). Ес­ли го­ло­са из­би­ра­те­лей рас­пре­де­ля­ют­ся ме­ж­ду раз­ны­ми кан­ди­да­та­ми и не­об­хо­ди­мо­го чис­ла го­ло­сов ни­кто из кан­ди­да­тов не на­би­ра­ет, про­во­дит­ся 2-й тур вы­бо­ров, на ко­то­ром на го­ло­со­ва­ние из­би­ра­те­лей обыч­но вы­но­сят­ся два кан­ди­да­та, по­лу­чив­шие в 1-м ту­ре наи­боль­шее чис­ло го­ло­сов. Во 2-м ту­ре по­бе­ж­да­ет кан­ди­дат, по­лу­чив­ший от­но­си­тель­ное боль­шин­ст­во го­ло­сов. Все­гда учи­ты­ва­ют­ся толь­ко при­знан­ные дей­ст­ви­тель­ны­ми го­ло­са; например, не­дей­ст­ви­тель­ные бюл­ле­те­ни (из­би­ра­тель не вы­ра­зил свою во­лю и другое) из под­счё­та ис­клю­ча­ют­ся. В не­ко­то­рых стра­нах при из­бра­нии де­пу­та­тов ниж­ней па­ла­ты пар­ла­мен­та на 2-й тур мо­гут вы­но­сить­ся три и бо­лее кан­ди­да­ту­ры (во Фран­ции все, кто по­лу­чил в пер­вом ту­ре свыше 12,5% го­ло­сов, в Венг­рии - свыше 15%). При бо­лее чем 2 кан­ди­да­тах окон­ча­тель­ный под­счёт во 2-м ту­ре то­же про­ис­хо­дит по прин­ци­пу от­но­си­тель­но­го боль­шин­ст­ва.

При сис­те­ме ква­ли­фи­ци­ро­ван­но­го боль­шин­ст­ва за­кон ус­та­нав­ли­ва­ет оп­ре­де­лён­ный про­цент го­ло­сов (все­гда зна­чи­тель­но боль­ше по­ло­ви­ны), ко­то­рые дол­жен по­лу­чить кан­ди­дат, что­бы быть из­бран­ным в пер­вом же ту­ре вы­бо­ров (например, в Чи­ли для из­бра­ния в пер­вом ту­ре де­пу­тат дол­жен по­лу­чить 2/3 го­ло­сов).

Су­ще­ст­вен­но от­ли­ча­ют­ся от трёх основных раз­но­вид­но­стей мажоритарной избирательной системы не­ко­то­рые ред­ко ис­поль­зуе­мые фор­мы.

При ку­му­ля­тив­ной си­сте­ме из­би­ра­те­ли по­лу­ча­ют чи­сло го­ло­сов, рав­ное чи­слу из­би­рае­мых (например, 9, 11, 13 чле­нов му­ни­ци­паль­но­го со­ве­та), и из­би­ра­тель мо­жет все свои го­ло­са от­дать 1 кан­ди­да­ту из спис­ка ли­бо в раз­ных до­лях рас­пре­де­лить их меж­ду кан­ди­да­та­ми; под­счёт про­из­во­дит­ся по мажоритарной избирательной системе от­но­си­тель­но­го боль­шин­ст­ва.

При си­сте­ме един­ст­вен­но­го пе­ре­да­вае­мо­го го­ло­са соз­да­ют­ся мно­го­ман­дат­ные ок­ру­га (го­ло­со­ва­ние за спи­сок кан­ди­да­тов), но каж­дый из­би­ра­тель име­ет 1 го­лос и го­ло­су­ет за то­го или ино­го кан­ди­да­та; под­счёт про­из­во­дит­ся по мажоритарной избирательной системе от­но­си­тель­но­го боль­шин­ст­ва.

При си­сте­ме един­ст­вен­но­го не­пе­ре­да­вае­мо­го го­ло­са из­би­ра­тель от­да­ёт свой го­лос не за пар­тий­ный спи­сок, а за един­ст­вен­но­го кон­крет­но­го кан­ди­да­та из пар­тий­но­го спис­ка (по прин­ци­пу пре­фе­рен­ци­аль­но­го во­ту­ма).

Си­сте­ма фик­си­ро­ван­но­го про­цен­та го­ло­сов при­ме­ня­ет­ся при из­бра­нии гла­вы го­су­дар­ст­ва и пред­по­ла­га­ет, что кан­ди­дат в пре­зи­ден­ты дол­жен по­лу­чить не ме­нее 40% го­ло­сов от об­ще­го спис­ка из­би­ра­те­лей по стра­не. Ес­ли та­ко­го про­цен­та ни­кто не по­лу­чит, пре­зи­дент из­би­ра­ет­ся пар­ла­мен­том из чис­ла 2 (иног­да 3) кан­ди­да­тов, по­лу­чив­ших наи­боль­шее чи­сло го­ло­сов из­би­ра­те­лей.

Смотри так­же статью Про­пор­цио­наль­ная из­би­ра­тель­ная сис­те­ма.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)