МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - один из видов избирательных систем, в соответствии с которым избранными считаются лица, получившие большинство голосов избирателей (выборщиков и других) по избирательному округу.
Кандидат (по партийному или иному списку кандидатов), набравший большинство голосов, получает все мандаты (один - если замещалось одно место, все - если их несколько). Мажоритарная избирательная система используется в разных странах при выборах депутатов представительных органов (федеральных, субъектов федераций, автономных и муниципальных образований, президентов республик, глав администрации территориальных публичных образований), а также для избрания любых других органов.
Мажоритарная избирательная система имеет три основных разновидности: квалифицированного, абсолютного и относительного большинства.
Система относительного большинства предполагает победу на выборах кандидата, получившего больше голосов по сравнению с любым другим кандидатом. Выборы завершаются в первом же туре, поскольку кто-нибудь из кандидатов получает относительное большинство. Мажоритарная система относительного большинства может быть результативной, когда в стране существует устойчивая двухпартийная система и между собой в основном соперничают кандидаты этих партий. Но и при таких условиях бывает, что кандидаты партии собирают менее половины голосов избирателей, но получают большинство мест (например, в 1992 году кандидаты Лейбористской партии в Великобритании собрали 42% голосов, но получили 51% мест в парламенте). При этой системе могут быть избраны кандидаты, получившие незначительное число голосов и не поддерживаемые большинством избирателей. Для частичного исправления такого порядка законы предусматривают проходной балл, ниже которого избрание не засчитывается (смотри в статье Квота избирательная).
В России мажоритарная избирательная система относительного большинства используется в некоторых субъектах РФ для избрания половины депутатов их законодательных собраний (какую систему использовать, решают сами субъекты РФ) и для выборов представительные органов некоторых муниципальных образований (это определяют они сами своими уставами).
При системе абсолютного большинства для избрания необходимо набрать более 50% поданных и признанных действительными голосов избирателей (50%+1 голос). Если голоса избирателей распределяются между разными кандидатами и необходимого числа голосов никто из кандидатов не набирает, проводится 2-й тур выборов, на котором на голосование избирателей обычно выносятся два кандидата, получившие в 1-м туре наибольшее число голосов. Во 2-м туре побеждает кандидат, получивший относительное большинство голосов. Всегда учитываются только признанные действительными голоса; например, недействительные бюллетени (избиратель не выразил свою волю и другое) из подсчёта исключаются. В некоторых странах при избрании депутатов нижней палаты парламента на 2-й тур могут выноситься три и более кандидатуры (во Франции все, кто получил в первом туре свыше 12,5% голосов, в Венгрии - свыше 15%). При более чем 2 кандидатах окончательный подсчёт во 2-м туре тоже происходит по принципу относительного большинства.
При системе квалифицированного большинства закон устанавливает определённый процент голосов (всегда значительно больше половины), которые должен получить кандидат, чтобы быть избранным в первом же туре выборов (например, в Чили для избрания в первом туре депутат должен получить 2/3 голосов).
Существенно отличаются от трёх основных разновидностей мажоритарной избирательной системы некоторые редко используемые формы.
При кумулятивной системе избиратели получают число голосов, равное числу избираемых (например, 9, 11, 13 членов муниципального совета), и избиратель может все свои голоса отдать 1 кандидату из списка либо в разных долях распределить их между кандидатами; подсчёт производится по мажоритарной избирательной системе относительного большинства.
При системе единственного передаваемого голоса создаются многомандатные округа (голосование за список кандидатов), но каждый избиратель имеет 1 голос и голосует за того или иного кандидата; подсчёт производится по мажоритарной избирательной системе относительного большинства.
При системе единственного непередаваемого голоса избиратель отдаёт свой голос не за партийный список, а за единственного конкретного кандидата из партийного списка (по принципу преференциального вотума).
Система фиксированного процента голосов применяется при избрании главы государства и предполагает, что кандидат в президенты должен получить не менее 40% голосов от общего списка избирателей по стране. Если такого процента никто не получит, президент избирается парламентом из числа 2 (иногда 3) кандидатов, получивших наибольшее число голосов избирателей.
Смотри также статью Пропорциональная избирательная система.