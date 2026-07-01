НИЯ
НИЯ - комплекс археологических памятников II века до н. э. - V века н. э. на северном берегу р. Ниядарья, в оазисе пустыни Такла- Макан (у. Миньфын Синьцзян-Уйгурского автономного р-на, Китай).
Открыт в 1901 году экспедицией А. Стейна, работавшей там и в 1906, 1914, 1931 годах. Исследовался Э. Хантингтоном в 1905 году, японским учёным Татибаной Дзуитё в 1909 году; с 1959 года (с перерывами) - китайскими археологами. В 1988 году организовано японо-китайское научное общество по изучению Ния, которое в 1994-1997 годы провело наиболее масштабные раскопки.
Размеры городища Нии: 25 км с востока на запад, 7 км с севера на юг; оборонительная стена из утрамбованной глины сохранилась лишь на отд. участках. Изучались остатки более 100 строений, в т. ч. дворец правителя со следами фресок и буддийский монастырь с глиняной пагодой и ступой из сырцового кирпича (сохранилась на высоте 6,2 м), остатками глиняных скульптур, раскрашенных деревянных изображений. Дома из 2-5 комнат; сохранились дерев. конструкции, обрушившиеся балки крыши, украшенные резьбой; стены снаружи оштукатурены, между опорами сложены из комьев земли (гуваляков), или из жердей, или из сплетённых ветвей и камыша; внутри вдоль стен часто сооружались земляные лежанки; встречаются пристенные очаги типа каминов. Рядом с домами сохранились остатки загонов для скота, посадок фруктовых деревьев, мастерской по выплавке железа. В 3 км к северу от городища найдено 9 могил (долблёные колоды, закрытые сверху дерев. крышкой, или гробы из досок), частично ограбленных в древности. В могиле № 3 обнаружены мумифицированные останки мужчины и женщины; гроб был обложен ветками ивы и обёрнут в покрывало с вышитой надписью на китайский язык: «Да будет благословлён брак княжеской семьи долгими годами жизни и тысячами потомков».
Благодаря пустынному климату, хорошо сохранились органические материалы: деревянные резная мебель, пиалы, бокалы, шкатулки, луки и стрелы, музыкальные инструменты, остатки шёлковых (в т. ч. инд. завеса с изображением обнажённой богини) и шерстяных тканей, одежды (в т. ч. из Хотана и Куча), ковров, кожаных обуви, панцирных пластин и др. Особую известность получил нарукавник (рис.) с вышитой китайской надписью: «Пять звёзд, взойдя на востоке, благоприятствуют Срединному государству», что является практически точной цитатой из «Исторических записок» Сыма Цяня. Бронзовые зеркала, монеты «у-чжу», железные серпы (с дерев. рукоятками), костяная печать с резными фигурками животных, римско-египетские фаянсовые бусины и др. Пищевые остатки включают кости коров и овец, зёрна пшеницы и овса, косточки абрикосов и персиков. Особенно важны дерев. таблички с надписями на китайском языке и кхароштхи: официальные и хозяйственные документы (в т. ч. контракты, долговые расписки, налоговые реестры), личная переписка. Распоряжения часто сопровождаются глиняными оттисками печатей, в т. ч. наместника Дуньхуана, управителя (дувэя) Шаньшаня и др. чиновников.
Нию отождествляют с главным городом государства Цзинцзюэ (Чадота), о котором сообщает китайская летопись «Хань шу». Он был одним из центров на южном маршруте Великого шёлкового пути. Из-за обилия хорошо сохранившихся находок Нии характеризуют как «Помпеи шёлкового пути» и «Древний город призраков». Основные находки хранятся в Британском музее, Синьцзянском музее (Урумчи), Музее религий и библиотеке университета Буккё (Япония).