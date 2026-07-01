МАЗЕПА ИВАН СТЕПАНОВИЧ

МАЗЕПА ИВАН СТЕПАНОВИЧ - гет­ман Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны (1687-1708 годы) и «обо­их бе­ре­гов Днеп­ра» (1704-1709 годы).

Про­ис­хо­дил из украинской пра­во­слав­ной шлях­ты.

Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Кие­во-Мо­ги­лян­ской ака­де­мии, знал латинский, немецкий и польский язы­ки.

В 1656 году, в от­ли­чие от боль­шин­ст­ва украинской стар­ши́­ны, ко­то­рая под­дер­жа­ла Б.М. Хмель­ниц­ко­го в Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­не ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1654 годов, Мазепа по­сту­пил на служ­бу па­жом ко дво­ру польского ко­ро­ля Яна II Ка­зи­ми­ра. В 1663 году уча­ст­во­вал в ди­пло­ма­тической под­го­тов­ке польского по­хо­да на Ле­во­бе­реж­ную Ук­раи­ну и то­гда же из Вар­ша­вы был по­слан для вру­че­ния ин­сиг­ний (зна­ки вла­сти) гет­ма­ну Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны П.И. Те­те­ре. Од­на­ко в 1666 году Мазепа пе­ре­шёл к вос­став­ше­му про­тив по­ля­ков гет­ма­ну П.Д. До­ро­шен­ко и вме­сте с ним с 1669 года слу­жил Ос­ман­ской им­пе­рии. В 1674 году по­пал в плен к за­по­рож­ско­му ко­ше­во­му ата­ма­ну И. Сир­ко, ед­ва не был им убит, но спас­ся и стал слу­жить гет­ма­ну Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны И.С. Са­мой­ло­ви­чу. С 1682 года ге­не­раль­ный еса­ул. Опи­ра­ясь на под­держ­ку князя В.В. Го­ли­цы­на со­ста­вил (вме­сте с В.Л. Ко­чу­бе­ем) до­нос на Са­мой­ло­ви­ча во вре­мя пер­во­го Крым­ско­го по­хо­да 1687 года. В ре­зуль­та­те Са­мой­ло­вич был аре­сто­ван (позднее со­слан в То­больск), а вме­сто не­го 25 июля (4 августа) 1687 года на ра­де во вре­мя ос­та­нов­ки русских войск на реке Ко­ло­мак Мазепа был из­бран гет­ма­ном Ле­во­береж­ной Ук­раи­ны. Дал при­ся­гу на имя ца­рей Пет­ра I и Ива­на V Алек­сее­ви­чей «бы­ти… в веч­ном под­дан­ст­ве вер­но и по­сто­ян­но». То­гда же по­шёл на со­гла­ше­ние с пра­ви­тель­ст­вом («Ко­ло­мак­ские ста­тьи»), фор­маль­но уси­лив по­зи­ции цар­ской вла­сти на Гет­ман­щи­не. В 1689 году од­ним из пер­вых под­дер­жал Пет­ра I в его борь­бе за власть с ца­рев­ной Со­фьей Алек­се­ев­ной. В 1692-1695 годы Мазепа раз­бил от­ря­ды са­мо­зва­но­го гет­ма­на Пет­ри­ка (аван­тю­ри­ста, чьи пре­тен­зии на гет­ман­ст­во под­дер­жи­вал крым­ский хан), во вре­мя Азов­ских по­хо­дов 1695-1696 годов дей­ст­во­вал в ни­зовь­ях Днеп­ра в со­ста­ве вой­ска Б.П. Ше­ре­ме­те­ва, а в 1697-1698 годы уча­ст­во­вал в по­хо­де под Оча­ков. По прось­бе ца­ря Пет­ра I император Ио­сиф I по­жа­ло­вал Мазепе ти­тул кня­зя Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (1 сентября 1707 года; гра­мо­ту на ти­тул Мазепа не по­лу­чил, по­сколь­ку пе­ре­дан­ные им за гра­мо­ту день­ги не дош­ли до им­пе­ра­то­ра).

Мазепа поль­зо­вал­ся без­гра­нич­ным до­ве­ри­ем Пе­тра I, по сво­ему ус­мот­ре­нию рас­хо­до­вал на­ло­ги, та­мо­жен­ные сбо­ры с Гет­ман­щи­ны и вой­ско­вую каз­ну. Что­бы за­ру­чить­ся под­держ­кой стар­ши­ны, в 1701 году ввёл для кре­сть­ян 2-днев­ную «пан­щи­ну», в 1708 году за­пре­тил им пе­ре­ход со сво­им на­де­лом, за­кре­пив за фео­да­ла­ми пра­во соб­ст­вен­но­сти на кре­сть­ян­скую зем­лю. Вы­звал не­до­воль­ст­во ря­до­во­го ка­за­че­ст­ва и кре­сть­ян­ст­ва, од­на­ко Пётр I иг­но­ри­ро­вал все ре­гу­ляр­но со­став­ляв­шие­ся на Мазепу до­но­сы и жа­ло­бы. Мазепа по­лу­чал так­же до­хо­ды (свыше 200 тысяч рублей в год) с от­ку­пов на тор­гов­лю ви­ном, та­ба­ком, дёг­тем и другим, от сбо­ров с го­ро­до­вых (тер­ри­то­ри­аль­ных) пол­ков Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны, а с 1704 года, ко­гда по ука­за­нию Пет­ра I за­нял пра­вый бе­рег Днеп­ра, - и с пол­ков Пра­во­бе­ре­жья. Стал од­ним из бо­га­тей­ших фео­да­лов Ев­ро­пы. Ему при­над­ле­жа­ли 5 во­лос­тей (с населением до 100 тысяч человек) на Гет­ман­щи­не, 2 - в Сев­ском уезде, вла­де­ния в Пу­тивль­ском и Рыль­ском (центр - село Ива­нов­ское) уез­дах (свыше 20 тысяч кре­сть­ян). Часть средств он на­прав­лял на цер­ков­ное строи­тель­ст­во (при уча­стии Мазепы воз­ве­де­но или пе­ре­строе­но свыше 40 цер­ков­ных строе­ний - в Кие­во-Пе­чер­ском, Брат­ско-Бо­го­яв­лен­ском, Ки­рил­лов­ском, Ми­хай­лов­ском Зла­то­вер­хом мо­на­сты­рях и других), де­лал зна­чительные вкла­ды в мо­на­сты­ри ико­на­ми, цер­ков­ной ут­ва­рью и ко­ло­ко­ла­ми. Фи­нансиро­вал Кие­во-Мо­ги­лян­скую ака­де­мию и Чер­ни­гов­ский кол­ле­ги­ум. Пра­ви­тель­ст­во це­ни­ло Мазепу как экс­пер­та по де­лам Восточной Ев­ро­пы и Бал­кан­ских стран, по­ру­ча­ло ему (не­смот­ря на фор­маль­ный за­прет иметь внеш­ние сно­ше­ния) вес­ти ди­пло­ма­тическую пе­ре­пис­ку с Крым­ским хан­ст­вом, Мол­да­ви­ей, Ва­ла­хи­ей, Ре­чью По­спо­ли­той.

Во вре­мя Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов Мазепа обес­пе­чи­вал со­дер­жа­ние гар­ни­зо­нов и фор­ти­фи­кационные ра­бо­ты в кре­по­стях Ле­во­бе­реж­ной и Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны, на­прав­лял от­ря­ды ка­за­ков на вспо­мо­гательные уча­ст­ки во­енных дей­ст­вий у Пско­ва, в Бе­ло­рус­сии, на Во­лы­ни и в Га­ли­ции. Од­на­ко Мазепа и часть ка­зац­кой стар­ши­ны не­га­тив­но вос­при­ни­ма­ли эпи­зо­дические по­пыт­ки российского ко­ман­до­ва­ния при­влечь их не­пос­ред­ствен­но к во­енным дей­ст­ви­ям. Счи­тая, что Пётр I про­иг­ра­ет Северную вой­ну, Мазепа в 1705-1707 годы вёл пе­ре­го­во­ры с польским ко­ро­лём Ста­ни­сла­вом Ле­щин­ским (в 1707 году на­граж­дён польским ор­де­ном Бе­ло­го Ор­ла) и шведским ко­ро­лём Кар­лом XII. О пе­ре­го­во­рах Пет­ру I в феврале 1708 года до­нёс ге­нераль­ный су­дья В.Л. Ко­чу­бей, от­кры­то кон­флик­то­вав­ший с гет­ма­ном из-за его на­ме­ре­ния же­нить­ся на 16-лет­ней до­че­ри Ко­чу­бея. Од­на­ко Пётр I, рас­це­нив до­нос как кле­ве­ту, аре­сто­вал Ко­чу­бея и вы­дал его Мазепе. Вес­ной 1708 года Мазепа за­клю­чил лич­ное тай­ное со­гла­ше­ние с Кар­лом XII, а так­же пред­ло­жил Ле­щин­ско­му при­нять Гет­ман­щи­ну «как на­сле­дие своё», обя­зал­ся раз­мес­тить шве­дов на Се­вер­щи­не, со­брать 20-ты­сяч­ное вой­ско, при­сое­ди­нить к не­му дон­ских ка­за­ков и да­же кал­мы­ков и по пер­во­му при­зы­ву вы­сту­пить на сто­ро­не шве­дов.

По­сле то­го как российская ар­мия контр­уда­ра­ми у сёл Доб­рое и Ра­ев­ка (близ Смо­лен­ска) за­ста­ви­ла Кар­ла XII от­ка­зать­ся от на­сту­п­ле­ния на Мо­ск­ву и вы­ну­ди­ла его в сентябре 1708 года по­вер­нуть на Ук­раи­ну, по­ло­же­ние Мазепы на Гет­ман­щи­не рез­ко ос­лож­ни­лось, так как боль­шин­ст­во на­се­ле­ния украинских зе­мель бы­ло на­строе­но про­тив шве­дов, ви­дя в них за­хват­чи­ков и «ере­ти­ков». Мазепа по­лу­чил при­каз Пет­ра I за­гра­дить путь шве­дам у реки Дес­на, но, что­бы не вы­сту­пать в по­ход, си­му­ли­ро­вал пред­смерт­ную аго­нию. Уз­нав, что в его ре­зи­ден­цию, город Ба­ту­рин (ны­не Чер­кас­ская область, Ук­раи­на), на по­мощь ка­за­кам идёт светлейший князь А.Д. Мен­ши­ков с дра­гун­ски­ми пол­ка­ми, Мазепа 24 октября (4 ноября) 1708 года бе­жал к шве­дам, уве­дя за со­бой около 2 тысяч ка­за­ков под пред­ло­гом, что на­пра­вит их про­тив вой­ска Кар­ла XII (толь­ко за Дес­ной, по­лу­чив шведскую ох­ра­ну, Мазепа пред­ло­жил стар­ши­нам вы­сту­пить пе­ред ка­за­ка­ми с ре­ча­ми о «сво­бо­де от ца­ря»). При этом Мазепа, не ис­клю­чая воз­мож­ность ги­бе­ли го­ро­да, ког­да от­кро­ют­ся его об­ман и пре­да­тель­ст­во, вы­вез большую часть сво­их бо­гатств, а так­же бывшую каз­ну И.М. Брю­хо­вец­ко­го, Д.И. Мно­го­греш­но­го и Са­мой­ло­ви­ча. Но­вым гет­ма­ном Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны 7(18) но­ября стал И.И. Ско­ро­пад­ский, сто­рон­ни­кам Мазепы бы­ла объ­яв­ле­на ам­ни­стия на срок в 1 месяц. В Тро­иц­ком со­бо­ре городе Глу­хов 12(23) но­ября митрополит Ки­ев­ский, Га­лиц­кий и Ма­лые Рос­сии Ио­а­саф (Кру­ков­ский) в при­сут­ст­вии Пет­ра I пре­дал Мазепу ана­фе­ме. В ма­ни­фе­стах Пётр I об­ли­чал его как пре­да­те­ля украинского на­ро­да, стре­мив­ше­го­ся от­дать Ук­раи­ну под власть по­ля­ков. Мазепа в сво­их ма­ни­фе­стах без­успеш­но при­зы­вал на­се­ле­ние к борь­бе с цар­ской вла­стью.

Мазепа по­пы­тал­ся по­лу­чить про­ще­ние ца­ря, обе­щая (его сло­ва пе­ре­дал Д.П. Апо­стол) за­хва­тить в плен Кар­ла XII и пе­ре­дать его Пет­ру I, при этом Мазепа тре­бо­вал га­ран­тий сво­ей безо­пас­но­сти, ко­то­рые долж­ны пред­оста­вить ев­ропейские дер­жа­вы. Шведское ко­ман­до­ва­ние, что­бы пре­сечь об­рат­ный пе­ре­ход Мазепы, ог­ра­ни­чи­ло сво­бо­ду его пе­ре­дви­же­ния. Во вре­мя Пол­тав­ской бит­вы 1709 года Карл XII ос­та­вил ка­за­ков и Мазепу ох­ра­нять обоз. Бег­ство из-под Пол­та­вы че­рез Ди­кое по­ле по­дор­ва­ло здо­ро­вье Мазепы, он за­бо­лел и вско­ре умер. Был по­хо­ро­нен в мо­на­сты­ре Святого Ге­ор­гия (Юра) в городе Га­лац (ны­не Ру­мы­ния), мо­ги­ла не со­хра­ни­лась.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1700 год; 2-й ка­ва­лер ор­де­на), ли­шён его за­оч­но в 1708 году; вме­сто не­го Пётр I рас­по­ря­дил­ся от­лить для Мазепы «мо­не­ту» из се­реб­ра в 10 фун­тов (по ве­су со­от­вет­ст­во­ва­ла 30 римским среб­ре­ни­кам - так называемая Ме­даль Иу­ды).

Из­ме­на Мазепы и ро­ман­тические эпи­зо­ды его жиз­ни вы­зва­ли по­вы­шен­ный ин­те­рес пи­са­те­лей, по­этов, ху­дож­ни­ков, ком­по­зи­то­ров к его лич­но­сти, бла­го­да­ря че­му Мазепа стал вос­при­ни­мать­ся как зна­чительная по­ли­тическая фи­гу­ра свое­го вре­ме­ни. Его об­раз на­шёл от­ра­же­ние в про­из­ве­де­ни­ях Воль­те­ра («Ис­то­рия Кар­ла XII», 1731 год), Дж. Бай­ро­на («Ма­зе­па», 1818 год), Ю. Сло­вац­ко­го («Ма­зе­па», 1839 год), В. Гю­го («Ма­зе­па», 1829 год), Ф.В. Бул­га­ри­на («Ма­зе­па», часть 1-2, 1833-1834 годы), Й. Фри­ча («Иван Ма­зе­па», 1865 год) и других. Мазепа - один из главных ге­ро­ев по­эмы «Пол­та­ва» А.С. Пуш­ки­на (1829 год), на её сю­жет П.И. Чай­ков­ским на­пи­са­на опе­ра «Ма­зе­па» (1883 год). Сим­фо­ническую по­эму «Ма­зе­па» в 1854 году соз­дал Ф. Лист. Мазепа изо­бра­жён на кар­ти­нах Л. Бу­лан­же, Э. Де­лак­руа, Т. Же­ри­ко, Т. Шас­се­рио и других.

Имя Мазепа при­свое­но ор­де­ну «Ма­зе­пин­ский Крест» (уч­ре­ж­дён в 1940 году, во вре­мя германской ок­ку­па­ции Поль­ши, для на­гра­ж­де­ния украинских час­тей Га­ли­ций­ской ар­мии) и зна­ку Пре­зи­ден­та Ук­раи­ны - Кре­сту Ива­на Ма­зе­пы (уч­реж­дён 26 марта 2009 года ука­зом пре­зи­ден­та Ук­раи­ны В.А. Ющен­ко для на­гра­ж­де­ния гра­ж­дан, внёс­ших зна­чительный вклад в воз­ро­ж­де­ние национального куль­тур­но-ху­дожественного, во­енно-ис­то­рического на­сле­дия, за­слу­ги в де­ле государственного строи­тель­ст­ва, бла­го­тво­ри­тель­но­сти и прочее).

Па­мят­ни­ки Мазепе ус­та­нов­ле­ны в селе Ма­зе­пин­ское (1994 год; скульп­тор Е. Гор­бань), городах Га­лац (2004 год; скульп­тор Г. Те­на­се), Чер­ни­го­ве (2009 год; скульп­тор Г. Ер­шов), Кие­ве (2009 год; скульп­тор Ф. Май­слер), Бен­де­рах (2009 год; скульп­тор П. Гер­ман) и других.