МАЗЕПА ИВАН СТЕПАНОВИЧ
МАЗЕПА ИВАН СТЕПАНОВИЧ - гетман Левобережной Украины (1687-1708 годы) и «обоих берегов Днепра» (1704-1709 годы).
Происходил из украинской православной шляхты.
Образование получил в Киево-Могилянской академии, знал латинский, немецкий и польский языки.
В 1656 году, в отличие от большинства украинской старши́ны, которая поддержала Б.М. Хмельницкого в Освободительной войне украинского и белорусского народов 1648-1654 годов, Мазепа поступил на службу пажом ко двору польского короля Яна II Казимира. В 1663 году участвовал в дипломатической подготовке польского похода на Левобережную Украину и тогда же из Варшавы был послан для вручения инсигний (знаки власти) гетману Правобережной Украины П.И. Тетере. Однако в 1666 году Мазепа перешёл к восставшему против поляков гетману П.Д. Дорошенко и вместе с ним с 1669 года служил Османской империи. В 1674 году попал в плен к запорожскому кошевому атаману И. Сирко, едва не был им убит, но спасся и стал служить гетману Левобережной Украины И.С. Самойловичу. С 1682 года генеральный есаул. Опираясь на поддержку князя В.В. Голицына составил (вместе с В.Л. Кочубеем) донос на Самойловича во время первого Крымского похода 1687 года. В результате Самойлович был арестован (позднее сослан в Тобольск), а вместо него 25 июля (4 августа) 1687 года на раде во время остановки русских войск на реке Коломак Мазепа был избран гетманом Левобережной Украины. Дал присягу на имя царей Петра I и Ивана V Алексеевичей «быти… в вечном подданстве верно и постоянно». Тогда же пошёл на соглашение с правительством («Коломакские статьи»), формально усилив позиции царской власти на Гетманщине. В 1689 году одним из первых поддержал Петра I в его борьбе за власть с царевной Софьей Алексеевной. В 1692-1695 годы Мазепа разбил отряды самозваного гетмана Петрика (авантюриста, чьи претензии на гетманство поддерживал крымский хан), во время Азовских походов 1695-1696 годов действовал в низовьях Днепра в составе войска Б.П. Шереметева, а в 1697-1698 годы участвовал в походе под Очаков. По просьбе царя Петра I император Иосиф I пожаловал Мазепе титул князя Священной Римской империи (1 сентября 1707 года; грамоту на титул Мазепа не получил, поскольку переданные им за грамоту деньги не дошли до императора).
Мазепа пользовался безграничным доверием Петра I, по своему усмотрению расходовал налоги, таможенные сборы с Гетманщины и войсковую казну. Чтобы заручиться поддержкой старшины, в 1701 году ввёл для крестьян 2-дневную «панщину», в 1708 году запретил им переход со своим наделом, закрепив за феодалами право собственности на крестьянскую землю. Вызвал недовольство рядового казачества и крестьянства, однако Пётр I игнорировал все регулярно составлявшиеся на Мазепу доносы и жалобы. Мазепа получал также доходы (свыше 200 тысяч рублей в год) с откупов на торговлю вином, табаком, дёгтем и другим, от сборов с городовых (территориальных) полков Левобережной Украины, а с 1704 года, когда по указанию Петра I занял правый берег Днепра, - и с полков Правобережья. Стал одним из богатейших феодалов Европы. Ему принадлежали 5 волостей (с населением до 100 тысяч человек) на Гетманщине, 2 - в Севском уезде, владения в Путивльском и Рыльском (центр - село Ивановское) уездах (свыше 20 тысяч крестьян). Часть средств он направлял на церковное строительство (при участии Мазепы возведено или перестроено свыше 40 церковных строений - в Киево-Печерском, Братско-Богоявленском, Кирилловском, Михайловском Златоверхом монастырях и других), делал значительные вклады в монастыри иконами, церковной утварью и колоколами. Финансировал Киево-Могилянскую академию и Черниговский коллегиум. Правительство ценило Мазепу как эксперта по делам Восточной Европы и Балканских стран, поручало ему (несмотря на формальный запрет иметь внешние сношения) вести дипломатическую переписку с Крымским ханством, Молдавией, Валахией, Речью Посполитой.
Во время Северной войны 1700-1721 годов Мазепа обеспечивал содержание гарнизонов и фортификационные работы в крепостях Левобережной и Правобережной Украины, направлял отряды казаков на вспомогательные участки военных действий у Пскова, в Белоруссии, на Волыни и в Галиции. Однако Мазепа и часть казацкой старшины негативно воспринимали эпизодические попытки российского командования привлечь их непосредственно к военным действиям. Считая, что Пётр I проиграет Северную войну, Мазепа в 1705-1707 годы вёл переговоры с польским королём Станиславом Лещинским (в 1707 году награждён польским орденом Белого Орла) и шведским королём Карлом XII. О переговорах Петру I в феврале 1708 года донёс генеральный судья В.Л. Кочубей, открыто конфликтовавший с гетманом из-за его намерения жениться на 16-летней дочери Кочубея. Однако Пётр I, расценив донос как клевету, арестовал Кочубея и выдал его Мазепе. Весной 1708 года Мазепа заключил личное тайное соглашение с Карлом XII, а также предложил Лещинскому принять Гетманщину «как наследие своё», обязался разместить шведов на Северщине, собрать 20-тысячное войско, присоединить к нему донских казаков и даже калмыков и по первому призыву выступить на стороне шведов.
После того как российская армия контрударами у сёл Доброе и Раевка (близ Смоленска) заставила Карла XII отказаться от наступления на Москву и вынудила его в сентябре 1708 года повернуть на Украину, положение Мазепы на Гетманщине резко осложнилось, так как большинство населения украинских земель было настроено против шведов, видя в них захватчиков и «еретиков». Мазепа получил приказ Петра I заградить путь шведам у реки Десна, но, чтобы не выступать в поход, симулировал предсмертную агонию. Узнав, что в его резиденцию, город Батурин (ныне Черкасская область, Украина), на помощь казакам идёт светлейший князь А.Д. Меншиков с драгунскими полками, Мазепа 24 октября (4 ноября) 1708 года бежал к шведам, уведя за собой около 2 тысяч казаков под предлогом, что направит их против войска Карла XII (только за Десной, получив шведскую охрану, Мазепа предложил старшинам выступить перед казаками с речами о «свободе от царя»). При этом Мазепа, не исключая возможность гибели города, когда откроются его обман и предательство, вывез большую часть своих богатств, а также бывшую казну И.М. Брюховецкого, Д.И. Многогрешного и Самойловича. Новым гетманом Левобережной Украины 7(18) ноября стал И.И. Скоропадский, сторонникам Мазепы была объявлена амнистия на срок в 1 месяц. В Троицком соборе городе Глухов 12(23) ноября митрополит Киевский, Галицкий и Малые России Иоасаф (Круковский) в присутствии Петра I предал Мазепу анафеме. В манифестах Пётр I обличал его как предателя украинского народа, стремившегося отдать Украину под власть поляков. Мазепа в своих манифестах безуспешно призывал население к борьбе с царской властью.
Мазепа попытался получить прощение царя, обещая (его слова передал Д.П. Апостол) захватить в плен Карла XII и передать его Петру I, при этом Мазепа требовал гарантий своей безопасности, которые должны предоставить европейские державы. Шведское командование, чтобы пресечь обратный переход Мазепы, ограничило свободу его передвижения. Во время Полтавской битвы 1709 года Карл XII оставил казаков и Мазепу охранять обоз. Бегство из-под Полтавы через Дикое поле подорвало здоровье Мазепы, он заболел и вскоре умер. Был похоронен в монастыре Святого Георгия (Юра) в городе Галац (ныне Румыния), могила не сохранилась.
Награждён орденом Андрея Первозванного (1700 год; 2-й кавалер ордена), лишён его заочно в 1708 году; вместо него Пётр I распорядился отлить для Мазепы «монету» из серебра в 10 фунтов (по весу соответствовала 30 римским сребреникам - так называемая Медаль Иуды).
Измена Мазепы и романтические эпизоды его жизни вызвали повышенный интерес писателей, поэтов, художников, композиторов к его личности, благодаря чему Мазепа стал восприниматься как значительная политическая фигура своего времени. Его образ нашёл отражение в произведениях Вольтера («История Карла XII», 1731 год), Дж. Байрона («Мазепа», 1818 год), Ю. Словацкого («Мазепа», 1839 год), В. Гюго («Мазепа», 1829 год), Ф.В. Булгарина («Мазепа», часть 1-2, 1833-1834 годы), Й. Фрича («Иван Мазепа», 1865 год) и других. Мазепа - один из главных героев поэмы «Полтава» А.С. Пушкина (1829 год), на её сюжет П.И. Чайковским написана опера «Мазепа» (1883 год). Симфоническую поэму «Мазепа» в 1854 году создал Ф. Лист. Мазепа изображён на картинах Л. Буланже, Э. Делакруа, Т. Жерико, Т. Шассерио и других.
Имя Мазепа присвоено ордену «Мазепинский Крест» (учреждён в 1940 году, во время германской оккупации Польши, для награждения украинских частей Галицийской армии) и знаку Президента Украины - Кресту Ивана Мазепы (учреждён 26 марта 2009 года указом президента Украины В.А. Ющенко для награждения граждан, внёсших значительный вклад в возрождение национального культурно-художественного, военно-исторического наследия, заслуги в деле государственного строительства, благотворительности и прочее).
Памятники Мазепе установлены в селе Мазепинское (1994 год; скульптор Е. Горбань), городах Галац (2004 год; скульптор Г. Тенасе), Чернигове (2009 год; скульптор Г. Ершов), Киеве (2009 год; скульптор Ф. Майслер), Бендерах (2009 год; скульптор П. Герман) и других.