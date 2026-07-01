МАЗАРИ-ШАРИФ
МАЗАРИ-ШАРИФ - город на севере Афганистана, административный центр вилаята Балх.
Население около 300 тысяч человек (2010 год; четвёртый по числу жителей город страны).
Расположен на Бактрийской равнине, в дельте реки Балх (её воды полностью отводятся в оросительные каналы), на кольцевой автотрассе Кабул - Кандагар - Герат - Мазари-Шариф - Хульм - Кабул. Аэропорт (внутренние авиалинии).
По одному из преданий, основан в начале XII века по приказу сельджукского султана Ахмад Санджара (1084/86-1157 годы) на месте захоронения «праведного халифа» Али ибн Аби Талиба, где в 1136 году был построен мавзолей (мазар). В 1220 году город (в том числе мавзолей) разрушен войсками Чингисхана. В 1481 году мавзолей восстановлен, впоследствии стал местом паломничества шиитов.
Во время Афганского конфликта 1979-1989 годов Мазари-Шариф - опорный пункт советских войск.
В 1992-1997 годах центр контролируемого афганистанским генералом Абдул Рашидом Дустумом центрально-северного района Афганистана. С 1998 под контролем талибов.
9 ноября 2001 года занят силами США, Великобритании и Объединённого исламского фронта спасения Афганистана. 25 ноября 2001 в окрестностях Мазари-Шариф произошло восстание пленных талибов и иностранных наёмников (пакистанцы, чеченцы и другие), воевавших на стороне моджахедов, которое было подавлено.
В центре Старого города с крепостью - ансамбль мавзолея Равзан-Хазрати-Али- Рауз (над предполагаемой могилой Али ибн Аби Талиба). Ансамбль (декорирован поливной облицовкой с изречениями из Корана) включает собственно мавзолей (реставрация XIX-XX веков), Голубую мечеть, медресе, минареты из обожжённого кирпича; на территории ансамбля - Музей религии вилаята Балх (1933 год). Старый город окружён новыми районами с современными зданиями государственных учреждений, учебных заведений (в том числе Балхский университет, основан в 1986 году), мечетей и другим. Музей вилаята Балх.
Мазари-Шариф - центр сельскохозяйственного района: выращивают зерновые (пшеница, рис), бахчевые (дыни) культуры, фрукты и овощи, разводят овец (главным образом каракульской породы). Важное значение имеет торговля, в том числе приграничная с Узбекистаном.
Основные производственные мощности (в том числе крупнейшая в стране ТЭС, заводы по производству азотных удобрений и электрохимический, текстильные предприятия), построенные с помощью СССР, серьёзно пострадали в 1980-1990-е годы. Традиционно развиты ковроткачество, ремёсла: обработка кож, металла и другое.