МАЗАРИ-ШАРИФ

МАЗАРИ-ШАРИФ - го­род на се­ве­ре Аф­га­ни­ста­на, административный центр ви­лая­та Балх.

Население около 300 тысяч человек (2010 год; чет­вёр­тый по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны).

Рас­по­ло­жен на Бак­трий­ской рав­ни­не, в дель­те реки Балх (её во­ды пол­но­стью от­во­дят­ся в оро­сительные ка­на­лы), на коль­це­вой ав­то­трас­се Ка­бул - Кан­да­гар - Ге­рат - Ма­за­ри-Ша­риф - Хульм - Ка­бул. Аэ­ро­порт (внутренние авиа­ли­нии).

По од­но­му из пре­да­ний, ос­но­ван в начале XII века по при­ка­зу сель­джук­ско­го сул­та­на Ах­мад Санд­жа­ра (1084/86-1157 годы) на мес­те за­хо­ро­не­ния «пра­вед­но­го ха­ли­фа» Али ибн Аби Та­ли­ба, где в 1136 году был по­стро­ен мав­зо­лей (ма­зар). В 1220 году го­род (в том числе мав­зо­лей) раз­ру­шен вой­ска­ми Чин­гис­ха­на. В 1481 году мав­зо­лей вос­ста­нов­лен, впо­след­ст­вии стал ме­стом па­лом­ни­че­ст­ва шии­тов.

Во вре­мя Аф­ган­ско­го кон­флик­та 1979-1989 годов Ма­за­ри-Ша­риф - опор­ный пункт советских войск.

В 1992-1997 годах центр кон­тро­ли­руе­мо­го афганистанским генералом Аб­дул Ра­ши­дом Дус­ту­мом центрально-северного рай­она Аф­га­ни­ста­на. С 1998 под кон­тро­лем та­ли­бов.

9 ноября 2001 года за­нят си­ла­ми США, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Объ­еди­нён­но­го ис­лам­ско­го фрон­та спа­се­ния Аф­га­ни­ста­на. 25 ноября 2001 в ок­ре­ст­но­стях Ма­за­ри-Ша­риф про­изош­ло вос­ста­ние плен­ных та­ли­бов и иностранных на­ём­ни­ков (па­ки­стан­цы, че­чен­цы и другие), вое­вав­ших на сто­ро­не мод­жа­хе­дов, ко­то­рое бы­ло по­дав­ле­но.

В цен­тре Ста­ро­го го­ро­да с кре­по­стью - ан­самбль мав­зо­лея Рав­зан-Хаз­ра­ти-Али- Ра­уз (над пред­по­ла­гае­мой мо­ги­лой Али ибн Аби Та­ли­ба). Ан­самбль (де­ко­ри­ро­ван по­лив­ной об­ли­цов­кой с из­ре­че­ния­ми из Ко­ра­на) вклю­ча­ет соб­ст­вен­но мав­зо­лей (рес­тав­ра­ция XIX-XX веков), Го­лу­бую ме­четь, мед­ре­се, ми­на­ре­ты из обож­жён­но­го кир­пи­ча; на тер­ри­то­рии ан­самб­ля - Му­зей ре­ли­гии ви­лая­та Балх (1933 год). Ста­рый го­род ок­ру­жён но­вы­ми рай­она­ми с современными зда­ния­ми государственных уч­ре­ж­де­ний, учеб­ных за­ве­де­ний (в том числе Балх­ский университет, ос­но­ван в 1986 году), ме­че­тей и другим. Му­зей ви­лая­та Балх.

Ма­за­ри-Ша­риф - центр сельскохозяйственного рай­она: вы­ра­щи­ва­ют зер­но­вые (пше­ни­ца, рис), бах­че­вые (ды­ни) куль­ту­ры, фрук­ты и ово­щи, раз­во­дят овец (главным образом ка­ра­куль­ской по­ро­ды). Важ­ное зна­че­ние име­ет тор­гов­ля, в том числе при­гра­нич­ная с Уз­бе­ки­ста­ном.

Основные про­из­водственные мощ­но­сти (в том числе круп­ней­шая в стра­не ТЭС, за­во­ды по про­изводству азот­ных удоб­ре­ний и элек­тро­хи­ми­че­ский, тек­стиль­ные пред­при­ятия), по­стро­ен­ные с по­мо­щью СССР, серь­ёз­но по­стра­да­ли в 1980-1990-е годы. Тра­ди­ци­он­но раз­ви­ты ков­ро­тка­че­ст­во, ре­мёс­ла: об­ра­бот­ка кож, ме­тал­ла и другое.

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