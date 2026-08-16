МАЗАР И НИ , ДЖУЛИО РАЙМОНДО

Мазарини ( ит . Mazzarini или Mazzarino, фр. Mazarin) , Джулио Раймондо (14.07.1602, Пешина — 09.03.1661, Венсен) — французский государственный деятель, дипломат, кардинал. Из сицилийской дворянской семьи, пользовавшейся покровительством итальянского аристократического рода Колонна. В 1609—1619 учился в иезуитской Римской коллегии, изучал право в университете Алькала (Испания). В 1622 получил степень доктора права в Риме. С 1624 исполнял дипломатические поручения папского престола. Обратил на себя внимание Ришелье и по его приглашению прибыл в Париж. Во Франции посвящен в сан каноника (1632). Вице-легат в Авиньоне (1634), затем нунций в Париже (1634—1636). В 1639 перешел во французское подданство. В 1641 возведен в сан кардинала. Людовик XIII выбрал его крестным отцом наследника престола (будущего Людовика XIV ), а после смерти Ришелье назначил главным министром (декабрь 1642). После смерти короля регентша Анна Австрийская оставила М. на прежнем посту. Он неизменно оказывал большое влияние на королеву и Людовика XIV, образованием и воспитанием которого руководил. Против М. объединилась группа аристократов, добивавшихся от регентши назначения своих кандидатов на высшие государственные посты, но М. сумел этому противодействовать. Несколько покушений на жизнь кардинала провалилось. Продолжавшаяся Тридцатилетняя война 1618—1648 требовала от правительства введения новых налогов, что спровоцировало народные восстания. Рост недовольства политикой М. среди разных слоев французского общества вылился в социально-политический кризис 1648—1653 (см. Фронда ). При разнице взглядов, интересов и целей фрондеров объединяла ненависть к М., фактически управлявшему страной в период регентства. В эти годы появилось около 5 тыс. направленных против него памфлетов, получивших название «мазаринады». М. решением парижского парламента дважды был изгнан из Франции (в 1651 и 1652—1653), но продолжал управлять, поддерживая связь с королевой через посредников. По окончании Фронды официально вернулся на пост главного министра и занимал его до конца жизни.М. продолжил внутреннюю политику Ришелье, направленную на усиление королевской власти, и внешнюю политику, нацеленную на доминирование Франции в Европе в противостоянии австрийским и испанским

М. продолжил внутреннюю политику Ришелье, направленную на усиление королевской власти, и внешнюю политику, нацеленную на доминирование Франции в Европе в противостоянии австрийским и испанским Габсбургам . Заключал союзы с правителями протестантских государств. Большими его внешнеполитическими успехами стали выгодные для Франции Вестфальский мир 1648 и Пиренейский мир 1659 с Испанией. За годы министерства М. нажил огромное состояние, получая доходы с нескольких епископств и аббатств. Обладал богатой коллекцией произведений искусства и библиотекой, которые во время Фронды были частично разграблены, но потом восстановлены. Известен как крупный меценат. Его библиотека стала старейшей публичной библиотекой Франции (Библиотека Мазарини). Свое состояние М. завещал на основание высшего учебного заведения — Коллегии Четырех наций (в здании теперь располагается Институт Франции).

Лит .: Ивонина Л. И. Мазарини. М., 2007; Goubert P . Mazarin. Paris, 1990 (рус. пер.: Губер П. Мазарини М., 2000); Poncet O. Mazarin: L’art de gouverner. Paris, 2021. Л. А. Пименова.