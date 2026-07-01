МАЙТХИЛИ ЛИТЕРАТУРА
МАЙТХИЛИ ЛИТЕРАТУРА - литература на языке майтхили, одна из литератур Южной Азии.
Представлена в Республике Индия и в Непале.
Зародилась в Митхиле (ныне северный Бихар и юг Непала), одном из центров традиционной индийской учёности; до XX века существовала как придворная литература.
Древнейшим из сохранившихся памятников Майтхили литературы считается сочинение Джьё- тиришвары «Океан описаний» («Варна- ратнакара», XIV век) - своего рода учебник для поэтов, который содержит образцы поэтических описаний различных предметов и ситуаций.
К концу XIV - середине XV веков относится творчество крупнейшего представителя Майтхили литературы - Видьяпати.
В XVI-XVIII веках Майтхили литература развивалась преимущественно в Непале, где было создано много произведений в жанре кришнаитской танцевально-песенной драмы. В Митхиле Манабодха создал религиозную (в духе бхакти) поэму «Рождение Кришны» («Кришна-джанма», предположительно 2-я половина XVIII века), по сей день чтимую местными кришнаитами.
После перехода Митхилы под власть британской короны Майтхили литература едва не прекратила существование, так как в XIX веке господствующими языками культуры Северной Индии стали английский, урду и позднее - хинди.
В годы правления местного раджи Лакшмишвара Синха (1880-1898 годы) началось возрождение Майтхили литературы Основоположником современной майтхильской литературы считается Чанда Джха, который перевёл на майтхили сборник рассказов Видьяпати «Испытание человека» (1889 год) и переложил «Рамаяну» (1898 год). Во 2-й половине XIX века возникла драматургия на майтхили (пьесы для чтения Дживана Джха). В начале XX века стали выходить первые литературно-публицистические журналы на майтхили; вслед за другими индийскими литературами Майтхили литература начала осваивать европейские жанровые формы: роман, рассказ, эссе, литературную критику и так далее.
Современная проза на майтхили достигла зрелости в 1930-1940-е годы Жанр романа в Майтхили литературе утвердил Харимохан Джха («Выдача девушки замуж», 1933 год). Для поэзии майтхили характерен синтез индийских и европейских традиций. Крупнейшим поэтом XX века считается Ситарам Джха. Заметной фигурой Майтхили литературы конца XX века стал поэт, драматург и переводчик Удай-нараян Синх.
С середины XX века формируется научная проза; первый исследователь Майтхили литературы - Умеш Мишра, издатель и комментатор старинных текстов на майтхили.
Развитие современной Майтхили литературы происходит в условиях жёсткой конкуренции с более развитыми индийскими литературами, прежде всего хинди литературой и бенгальской литературой. Некоторые представители Майтхили литературы создают произведения также на хинди, бенгальском языке, санскрите: Ситарам Джха, Удай-нараян Синх, Вайдьянатх Мишра (известный в литературе хинди под псевдонимом Нагарджун) и другие.
В 1965 году Литературная академия Республики Индия включила майтхили в число главных литературных языков страны и с тех пор ежегодно присуждает премии за выдающиеся произведения на майтхили.
Исторические источники:
Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама и Японии. М., 1977;
Contemporary Maithili short stories / Ed. by M. M. Thakur. New Delhi, 2005.