МАЙТХИЛИ ЛИТЕРАТУРА

МАЙТХИЛИ ЛИТЕРАТУРА - ли­те­ра­ту­ра на язы­ке майт­хи­ли, од­на из ли­те­ра­тур Южной Азии.

Пред­став­ле­на в Рес­пуб­ли­ке Ин­дия и в Не­па­ле .

За­ро­ди­лась в Мит­хи­ле (ны­не северный Би­хар и юг Не­па­ла), од­ном из цен­тров тра­ди­ци­он­ной индийской учё­но­сти; до XX века су­ще­ст­во­ва­ла как при­двор­ная литература.

Древ­ней­шим из со­хра­нив­ших­ся па­мят­ни­ков Майтхили литературы счи­та­ет­ся сочинение Джьё­- ти­риш­ва­ры «Оке­ан опи­са­ний» («Вар­на- рат­на­ка­ра», XIV век) - сво­его ро­да учеб­ник для по­этов, ко­то­рый со­дер­жит об­раз­цы по­этических опи­са­ний различных пред­ме­тов и си­туа­ций.

К концу XIV - середине XV веков от­но­сит­ся твор­че­ст­во круп­ней­ше­го пред­ста­ви­те­ля Майтхили литературы - Видь­я­па­ти.

В XVI-XVIII веках Майтхили литература раз­ви­ва­лась пре­имущественно в Не­па­ле, где бы­ло соз­да­но мно­го про­из­ве­де­ний в жан­ре криш­на­ит­ской тан­це­валь­но-пе­сен­ной дра­мы. В Мит­хи­ле Ма­на­бод­ха соз­дал ре­ли­ги­оз­ную (в ду­хе бхак­ти) по­эму «Ро­ж­де­ние Криш­ны» («Криш­на-джан­ма», пред­по­ло­жи­тель­но 2-я половина XVIII века), по сей день чти­мую ме­ст­ны­ми криш­наи­та­ми.

По­сле пе­ре­хо­да Мит­хи­лы под власть британской ко­ро­ны Майтхили литература ед­ва не пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние, так как в XIX веке гос­под­ст­вую­щи­ми язы­ка­ми куль­ту­ры Северной Ин­дии ста­ли анг­лий­ский, ур­ду и позд­нее - хин­ди.

В го­ды прав­ле­ния ме­ст­но­го рад­жи Лак­шмиш­ва­ра Син­ха (1880-1898 годы) на­ча­лось воз­ро­ж­де­ние Майтхили литературы Ос­но­во­по­лож­ни­ком современной майт­хиль­ской литературы счи­та­ет­ся Чан­да Джха, ко­то­рый пе­ре­вёл на майт­хи­ли сборник рас­ска­зов Видь­я­па­ти «Ис­пы­та­ние че­ло­ве­ка» (1889 год) и пе­ре­ло­жил «Ра­мая­ну» (1898 год). Во 2-й половине XIX века воз­ник­ла дра­ма­тур­гия на майт­хи­ли (пье­сы для чте­ния Джи­ва­на Джха). В начале XX века ста­ли вы­хо­дить пер­вые литературно-пуб­ли­ци­стические жур­на­лы на майт­хи­ли; вслед за другими ин­дий­ски­ми литература­ми Майтхили литература на­ча­ла ос­ваи­вать ев­ропейские жан­ро­вые фор­мы: ро­ман, рас­сказ, эс­се, литературную кри­ти­ку и так далее.

Современная про­за на майт­хи­ли дос­тиг­ла зре­ло­сти в 1930-1940-е годы Жанр ро­ма­на в Майтхили литературе ут­вер­дил Ха­ри­мо­хан Джха («Вы­да­ча де­вуш­ки за­муж», 1933 год). Для по­эзии майт­хи­ли ха­рак­те­рен син­тез ин­дий­ских и ев­ропейских тра­ди­ций. Круп­ней­шим по­этом XX века счи­та­ет­ся Си­та­рам Джха . За­мет­ной фи­гу­рой Майтхили литературы конца XX века стал по­эт, дра­ма­тург и пе­ре­во­дчик Удай-на­ра­ян Синх .

С середины XX века фор­ми­ру­ет­ся на­учная про­за; пер­вый ис­сле­до­ва­тель Майтхили литературы - Умеш Миш­ра , из­да­тель и ком­мен­та­тор ста­рин­ных тек­стов на майт­хи­ли.

Раз­ви­тие современной Майтхили литературы про­ис­хо­дит в ус­ло­ви­ях жё­ст­кой кон­ку­рен­ции с бо­лее раз­ви­ты­ми индийскими литература­ми, пре­ж­де все­го хин­ди ли­те­ра­ту­рой и бен­галь­ской ли­те­ра­ту­рой. Не­ко­то­рые пред­ста­ви­те­ли Майтхили литературы соз­да­ют про­из­ве­де­ния так­же на хин­ди, бен­галь­ском язы­ке, сан­ск­ри­те: Си­та­рам Джха, Удай-на­ра­ян Синх, Вай­дья­натх Миш­ра (из­вест­ный в литературе хин­ди под псевдонимом На­гард­жун) и другие.

В 1965 году Литературная ака­де­мия Рес­пуб­ли­ки Ин­дия вклю­чи­ла майт­хи­ли в чис­ло главных литературных язы­ков стра­ны и с тех пор еже­год­но при­су­ж­да­ет пре­мии за вы­даю­щие­ся про­из­ве­де­ния на майт­хи­ли.

Исторические источники:

Клас­си­че­ская по­эзия Ин­дии, Ки­тая, Ко­реи, Вьет­на­ма и Япо­нии. М., 1977;

Contempo­rary Maithili short stories / Ed. by M. M. Tha­kur. New Delhi, 2005.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)