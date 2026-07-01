МАЙСУР (город)
МАЙСУР (город) - город на юге Индии, штат Карнатака.
Население 1042 тысяч человек (2010 год; второй по числу жителей город штата после Бангалора).
Расположен в южной части плато Декан, в межгорной котловине на высоте 770 м. Узел автомобильных и железных дорог.
Дата основания неизвестна. С XIV века входил в государство Виджаянагар. В XVII веке главный город княжества, c 1761 года государства Майсур. В ходе англо-майсурских войн в 1799 году захвачен Британской Ост-Индской компанией. В 1881-1947 годы столица одноименного княжества, находившегося в вассальной зависимости от британской короны. В 1947-1956 годы административный центр штата Майсур.
Город имеет регулярную планировку, украшен многочисленными садами и парками. В центре Майсур - огороженный крепостными стенами XVI века ансамбль дворца Амбавилас (перестроен в духе эклектизма в 1897-1912 годы, архитектор Г. Ирвин), на территории которого расположены индуистские храмы Лакшмирамана (не позднее XV века), Шри-Швета Варахасвами с большой башней-гопурам, так называемый тройной храм Савитри, Гаятри и Лакшми (1953 год). Среди памятников архитектуры, в которых проявилось влияние европейских стилей: Дворец правительства в духе английского палладианства (1805 год), дворец Джаганмохана (1861 год; ныне Художественная галерея), мемориальный зал Рангачарлу (1884 год), вилла Джаялакшми (ныне Музей фольклора Университета Майсур); Крофорд- холл (здание администрации университета) в стиле неоклассицизма; Серебряная юбилейная часовая башня (1927 год), католический собор Святой Филомены в стиле неоготики (1933-1941 годы; витражи), дворец Лалитамахал (1930 год).
Майсур - важный центр науки, образования и культуры. Научные учреждения: Центральный продовольственно-технологический исследовательский институт (1950 год), Всеиндийский институт речи и слуха (1966 год), Центральный институт индийских языков (1969 год). Среди учебных заведений: Университет Майсура (1916 год; при университете - Восточный исследовательский институт, Академия изобразительных искусств Чамараджендра), Национальный инженерный институт (колледж) (1946 год), Открытый государственный университет Карнатаки (выделен из Университета Майсура в 1996 год). Железнодорожный музей (1979 год), Региональный музей естественной истории (1995 год; отделение Национального музея естественной истории). Зоопарк (1892 год).
Ежегодно в сентябре - октябре проводится фестиваль Дасара (в честь богини Дурга), привлекающий множество туристов.
Ведущая отрасль городской экономики - сфера услуг; наибольшее значение имеют туристический бизнес (около 2,5 миллионов туристов, 2006 год) и ИТ-сектор. В Майсуре действуют подразделения ряда индийских компаний (в том числе «Wipro» и «Infosys»), осуществляющие разработку и продажу программных продуктов, предоставление услуг, связанных с внедрением и поддержкой ИТ, производство и продажу компьютерного оборудования, и другого.
Из отраслей промышленности выделяются текстильная (производство хлопчатобумажных и шёлковых тканей), пищевая, химическая, электротехническая; производство сандалового масла.
Традиционные кустарные промыслы: резьба по дереву, слоновой кости, металлу, изготовление благовоний.
Близ Майсура, на горе Чамунди, расположен индуистский храм Шри-Чамундешвари (XII век; башня-гопурам достроена в 1827 году) и скульптура быка Нанди (1659 год; смотри иллюстрации к статье Индия).