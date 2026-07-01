МАЙСУР (город)

МАЙСУР (город) - го­род на юге Ин­дии, штат Кар­на­та­ка.

Население 1042 тысяч человек (2010 год; вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род шта­та по­сле Бан­га­ло­ра).

Рас­по­ло­жен в южной час­ти пла­то Де­кан, в меж­гор­ной кот­ло­ви­не на высоте 770 м. Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог.

Да­та ос­но­ва­ния не­из­вест­на. С XIV века вхо­дил в государство Вид­жая­на­гар . В XVII веке главный го­род княжества, c 1761 года государства Май­сур. В хо­де анг­ло-май­сур­ских войн в 1799 году за­хвачен Британской Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей . В 1881-1947 годы сто­ли­ца од­но­именного княжества, на­хо­див­ше­го­ся в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от британской ко­ро­ны. В 1947-1956 годы административный центр штата Майсур.

Го­род име­ет ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку, ук­ра­шен мно­го­численными са­да­ми и пар­ка­ми. В цен­тре Май­сур - ого­ро­жен­ный кре­по­ст­ны­ми сте­на­ми XVI века ан­самбль двор­ца Ам­ба­ви­лас (пе­ре­стро­ен в ду­хе эк­лек­тиз­ма в 1897-1912 годы, архитектор Г. Ир­вин), на тер­ри­то­рии ко­то­ро­го рас­по­ло­же­ны ин­дуи­ст­ские хра­мы Лак­шми­ра­ма­на (не позд­нее XV века), Шри-Шве­та Ва­ра­хас­ва­ми с боль­шой баш­ней-го­пу­рам, так называемый трой­ной храм Са­вит­ри, Га­ят­ри и Лак­шми (1953 год). Сре­ди па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры, в ко­то­рых про­яви­лось вли­я­ние ев­ропейских сти­лей: Дво­рец пра­ви­тель­ст­ва в ду­хе английского пал­ла­ди­ан­ст­ва (1805 год), дво­рец Джа­ган­мо­ха­на (1861 год; ны­не Ху­дожественная га­ле­рея), ме­мо­ри­аль­ный зал Ран­га­чар­лу (1884 год), вил­ла Джая­лак­шми (ны­не Му­зей фольк­ло­ра Университета Май­сур); Кро­форд- холл (зда­ние ад­ми­ни­ст­ра­ции университета) в сти­ле не­оклас­си­циз­ма; Се­реб­ря­ная юби­лей­ная ча­со­вая баш­ня (1927 год), ка­то­лический со­бор Святой Фи­ло­ме­ны в сти­ле нео­го­ти­ки (1933-1941 годы; вит­ра­жи), дво­рец Ла­ли­та­ма­хал (1930 год).

Май­сур - важ­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. На­учные уч­ре­ж­де­ния: Центральный про­до­воль­ст­вен­но-тех­но­ло­гический ис­сле­до­ва­тель­ский институт (1950 год), Все­ин­дий­ский институт ре­чи и слу­ха (1966 год), Центральный институт индийских язы­ков (1969 год). Сре­ди учеб­ных за­ве­де­ний: Университет Май­сура (1916 год; при университете - Восточный ис­сле­до­ва­тель­ский институт, Ака­де­мия изо­бра­зительных ис­кусств Ча­ма­рад­жен­д­ра), Национальный ин­же­нер­ный институт (кол­ледж) (1946 год), От­кры­тый государственный университет Кар­на­та­ки (вы­де­лен из Университета Май­сура в 1996 год). Железнодорожный му­зей (1979 год), Ре­гио­наль­ный му­зей ес­тественной ис­то­рии (1995 год; от­де­ле­ние Национального му­зея ес­тественной ис­то­рии). Зоо­парк (1892 год).

Еже­год­но в сен­тяб­ре - ок­тяб­ре про­во­дит­ся фес­ти­валь Да­са­ра (в честь бо­ги­ни Дур­га), при­вле­каю­щий мно­же­ст­во ту­ри­стов.

Ве­ду­щая от­расль городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг; наи­боль­шее зна­че­ние име­ют ту­ри­стический биз­нес (около 2,5 миллионов ту­ри­стов, 2006 год) и ИТ-сек­тор. В Май­суре дей­ст­ву­ют под­раз­де­ле­ния ря­да индийских ком­па­ний (в том числе «Wipro» и «Infosys»), осу­ще­ст­вляю­щие раз­ра­бот­ку и про­да­жу про­грамм­ных про­дук­тов, пре­дос­тав­ле­ние ус­луг, свя­зан­ных с вне­дре­ни­ем и под­держ­кой ИТ, про­изводство и про­да­жу ком­пь­ю­тер­но­го обо­ру­до­ва­ния, и другого.

Из от­рас­лей промышленности вы­де­ля­ют­ся тек­стиль­ная (про­изводство хлоп­ча­то­бу­маж­ных и шёл­ко­вых тка­ней), пи­ще­вая, хи­ми­че­ская, элек­тро­тех­ни­че­ская; про­изводство сан­да­ло­во­го мас­ла.

Тра­ди­ци­он­ные кус­тар­ные про­мыс­лы: резь­ба по де­ре­ву, сло­но­вой кос­ти, ме­тал­лу, из­го­тов­ле­ние бла­го­во­ний.

Близ Май­сура, на го­ре Ча­мун­ди, рас­по­ло­жен ин­дуи­ст­ский храм Шри-Ча­мун­деш­ва­ри (XII век; баш­ня-го­пу­рам до­строе­на в 1827 году) и скульп­ту­ра бы­ка Нан­ди (1659 год; смотри иллюстрации к статье Ин­дия).

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