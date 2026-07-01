МАЙРОНИС
МАЙРО́НИС (псевдоним; настоящие имя и фамилия Йонас Мачюлис) - литовский поэт.
Родился в семье фермеров.
Учился на историко-филологическом факультете университета Святого Владимира в Киеве, в Каунасской духовной семинарии (1888 году), петербургской Римско-католической духовной академии (1888-1892 годы).
В 1891 году принял сан священника. Профессор богословия Каунасской духовной семинарии (1892-1894 годы; с 1909 года ректор), петербургской Римско-католической духовной академии (1894-1909 год), Каунасского университета (с 1922 года).
Крупнейший представитель романтизма в литовской поэзии, один из идеологов национально-освободительного движения.
Первое стихотворение опубликовал в 1885 году в журнале «Aušra» (под псевдонимом Звалионис). Первый поэтический сборник «Голоса весны» («Pavasario balsai», 1895 год; окончательная редакция - 1920 год; русский перевод 1987 год), проникнутый патриотическими мотивами, рисует образы природы и исторического прошлого Литвы.
Майронис ввёл в литовскую поэзию классическую форму сонета, жанры баллады, сатиры; закрепил силлабо-тоническое стихосложение. Автор первой в литовской литературе философской драмы в стихах «Где спасение?» («Kur i ̌sganymas?», 1895 год). Родоначальник литовской лирической поэмы: «Через муки к славе» [«Tarp skausmų ᶖ garbᶒ», 1895 год; в окончательной редакции под названием «Молодая Литва» («Jaunoji Lietuva», 1907 год)].
Поэмы «Магде из Расяйняй» («Raseinių Magdė», 1909 год), «Наши горести» («Mu̅sų vargai», 1920 год) обращены к теме раскола литовского общества, роли интеллигенции в национально-освободительном движении.
Среди других произведений: стихотворные исторические драмы «Смерть Кейстута» («Kᶒstučio mirtis», 1921 год), «Витовт у крестоносцев» («Vytautas pas kryžiuočius», поставлена в 1925 году), «Витовт-король» («Didysis Vytautas-Karalius», поставлена в 1930 году); оперные либретто.
Автор сатирических стихотворений, теологических трудов.
Переводил французскую, польскую, русскую, древне-индийскую поэзию.
Творчество Майрониса оказало существенное влияние на развитие литовской литературы.
Сочинения:
Избранное. Стихотворения. М., 1962;
Голоса весны. Вильнюс, 1987;
Ra ̌stai. Vilnius, 1987-1992. Т. 1-3.