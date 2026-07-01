МАЙРОНИС

МАЙРО́НИС (псевдоним; настоящие имя и фамилия Йо­нас Ма­чю­лис) - ли­товский по­эт.

Ро­дил­ся в се­мье фер­ме­ров.

Учил­ся на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом факультете университета Святого Вла­ди­ми­ра в Кие­ве, в Кау­нас­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии (1888 году), пе­тербургской Рим­ско-ка­то­лической ду­хов­ной ака­де­мии (1888-1892 годы).

В 1891 году при­нял сан свя­щен­ни­ка. Профессор бо­го­сло­вия Кау­нас­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии (1892-1894 годы; с 1909 года рек­тор), пе­тербургской Рим­ско-ка­то­лической ду­хов­ной ака­демии (1894-1909 год), Кау­нас­ско­го университета (с 1922 года).

Круп­ней­ший пред­ста­ви­тель ро­ман­тиз­ма в ли­товской по­эзии, один из идео­ло­гов национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния.

Пер­вое сти­хо­тво­ре­ние опуб­ли­ко­вал в 1885 году в журнале «Auš­ra» (под псевдонимом Зва­лио­нис). Пер­вый по­этический сборник «Го­ло­са вес­ны» («Pavasario bal­sai», 1895 год; окон­чательная редакция - 1920 год; русский перевод 1987 год), про­ник­ну­тый пат­рио­тическими мо­ти­ва­ми, ри­су­ет об­ра­зы при­ро­ды и ис­то­рического про­шло­го Лит­вы.

Майронис ввёл в ли­товскую по­эзию клас­сическую фор­му со­не­та, жан­ры бал­ла­ды, са­ти­ры; за­кре­пил сил­ла­бо-то­ни­че­ское сти­хо­сло­же­ние. Ав­тор пер­вой в ли­товской литературе фи­лософской дра­мы в сти­хах «Где спа­се­ние?» («Kur i ̌sganymas?», 1895 год). Ро­до­на­чаль­ник ли­товской ли­рической по­эмы: «Че­рез му­ки к сла­ве» [«Tarp skaus­mų ᶖ garbᶒ», 1895 год; в окон­чательной ре­дак­ции под названием «Мо­ло­дая Лит­ва» («Jaunoji Lie­tuva», 1907 год)].

По­эмы «Ма­где из Ра­сяй­няй» («Raseinių Magdė», 1909 год), «На­ши го­ре­сти» («Mu̅sų vargai», 1920 год) об­ра­ще­ны к те­ме рас­ко­ла ли­товского об­ще­ст­ва, ро­ли ин­тел­ли­ген­ции в национально-ос­во­бо­дительном дви­же­нии.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: сти­хотворные ис­то­рические дра­мы «Смерть Кей­сту­та» («Kᶒstučio mirtis», 1921 год), «Ви­товт у кре­сто­нос­цев» («Vytautas pas kryžiu­oči­us», поставлена в 1925 году), «Ви­товт-ко­роль» («Didysis Vytautas-Karali­us», поставлена в 1930 году); опер­ные либ­рет­то.

Ав­тор са­ти­рических сти­хо­тво­ре­ний, тео­ло­гических тру­дов.

Пе­ре­во­дил французскую, поль­скую, русскую, древне-индийскую по­эзию.

Твор­че­ст­во Майрониса ока­за­ло су­ще­ст­вен­ное влия­ние на раз­ви­тие ли­товской литературы.

Сочинения:

Из­бран­ное. Сти­хо­тво­ре­ния. М., 1962;

Го­ло­са вес­ны. Виль­нюс, 1987;

Ra ̌stai. Vil­ni­us, 1987-1992. Т. 1-3.