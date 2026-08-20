МАЙО
МАЙО (cамоназвания - йореме, йорем нокки; множественное число йоремем) - индейский народ группы таракахита на северо-западе Мексики.
Живут в бассейнах рек Майо (юг штата Сонора) и Рио-Фуэрте, Умайя и Синалоа (север штата Синалоа).
Численность 79 тысяч человек (2005 год, перепись).
Говорят на языке майо группы кахита таракахитской ветви семьи юто-астекских языков (юто-науа). Письменность на основе латинской графики; ведётся школьное обучение, радиовещание. Большинство говорят также на испанском языке.
В основном католики; распространены также протестантские милленаристские секты (пятидесятников и нативистов).
Предки майо - наследники культуры Уатабампо (II век до нашей эры - X век нашей эры) в долинах в нижнем течении рек Майо и Рио-Фуэрте, её носители - народы юто- науа и хока, перешедшие от охоты и собирательства к земледелию. С X-XI веков (когда, по мнению некоторых учёных, сюда приходят племена кахита) устанавливаются связи с центрами северо-мексиканской культуры Касас-Грандес и с цивилизациями Центральной Мексики и Оахаки. Перед испанским завоеванием территориально-родственной группы майо (базироа, макойяхуи, суаке, бакабачи, коникори, тапахуи и другие) возглавлялись выборными военными вождями, по праздникам собирались в культовых центрах; воевали со своими соседями яки.
В конце XVI века среди майо основаны иезуитские миссии.
В 1599 году майо подписали акт о присоединении к испанской короне, в 1614-1616 годы переселены в посёлки при миссиях (7 первых построенных часовен стали священными центрами майо). В XVIII-XIX веках многократно участвовали вместе с яки в восстаниях против колониальных властей.
В 1930-е годы часть земель возвращена майо в форме эхидо.
Традиционная культура типична для индейцев Юго-Запада Северной Америки.
Основное занятие - оросительное земледелие, в том числе на продажу; занимаются собирательством (плоды кактусов и другие), в дельтах рек и по побережью Калифорнийского залива - рыболовством.
Распространено домашнее ткачество на доиспанском горизонтальном станке, плетение, гончарство (большие сосуды для воды); новое ремесло - резьба из корня тополя на продажу (маленькие фигурки танцоров в церемониальных костюмах).
Работают по найму на плантациях и в горнодобывающей промышленности.
Жилище из адоба или обмазанного глиной каркаса из тростника, веток дерева меските (Prosopsis glandulosa) и веток-трубок кактусов Pilosocereus alensis и Stenocereus thurberi; плоская наклонная крыша покрыта дёрном, соломой или пальмовыми листьями, спереди образует навес. Перед домом обязательно крест из меските.
Для пищи характерны сушённое на солнце солёное и перчёное мясо (до испанцев - оленина, ныне преимущественно конское или ослиное - мачака), вяленая рыба.
Сохраняется память о древних родах (в том числе в двойных фамилиях, соединяющих отцовскую и материнскую, в легендах о родах - основателях поселений).
Общину возглавляет выборный вождь (кованагуа) и выборный совет старейшин. В общине играют главенствующую роль метисы (йорис), что является основной причиной конфликтов.
Распространена вера в духов природы: Итом Акаи (Отца-Солнце), Акаи Оола (Нашего Отца, хозяина Ийя Ания - Мира леса) - бога дождей, главного покровителя майо, и Баве Амио Ола (Хозяйку Бове Ания - Мира океана).
Фольклор: мифы о творении, сказки, песни, исторические легенды.
Сохраняют доиспанскую игру в каучуковый мяч.
Практикуются знахарство, колдовство, толкование символики знаков из Йо Ания (Мира снов и галлюцинаций), при гадании и прорицании применяются наркотики.
По церковным праздникам разыгрывают драматические представления под аккопанемент скрипок, арф, водяного барабана и трещоток, исполняют танцы в масках шутов-Матачинов, Фарисеев (их предводитель Пилат выполняет роль распорядителя праздника, избирается на 3 года), Паскола и Оленя (олицетворяет Христа и прогоняет Паскола - силы зла).
Язык и культура майо быстро утрачиваются.