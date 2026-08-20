МАЙНЦСКАЯ КОММУНА

Майнцская коммуна — неофициальное название республики, установленной в немецком городе Майнце во время Французской революции XVIII в . После вступления 21 октября 1792 в Майнц французской армии ее командующий генерал А. Ф. Кюстин предложил жителям самим определить будущее политическое устройство города. Большинство высказалось за сохранение монархической власти курфюрста, ограниченной сословным представительством. Однако радикальное меньшинство, состоявшее из местной интеллектуальной элиты, развернуло республиканскую агитацию. Сторонники провозглашения республики учредили «Общество друзей свободы и равенства» ( нем . Gesellschaft der Freunde der Freiheit und Gleichheit), которое насчитывало до 500 членов и получило статус филиала Якобинского клуба Парижа. Кюстин назначил лидеров местных якобинцев А. Дорша и Г. Форстера руководителями временной администрации города. После принятия Национальным Конвентом Франции 15 декабря 1792 декрета о проведении преобразований на оккупированных французскими войсками территориях, в Майнце был ликвидирован сеньориальный строй. 17 марта 1793 в городе открылся Рейнско-Германский национальный конвент, провозгласивший все земли между Бингеном и Ландау территорией Рейнско-Германского свободного государства (Rheinisch-Deutscher Freistaat). Депутатов, возражавших против этого, изгнали, а оставшиеся обратились 21 марта к Франции с просьбой о вхождении новой республики в ее состав. 30 марта французский Конвент дал на то согласие, но уже 31 марта Майнц был осажден прусскими войсками. Его оборона продолжалась до июля 1793, после чего французский гарнизон капитулировал. Майнцские якобинцы покинули город вместе с французской армией, и М. к. прекратила свое существование.

Лит. : Мошковская Ю. Я . Георг Форстер — немецкий просветитель и революционер XVIII в. М., 1961; Scheel H . Die Mainzer Republik. 3 vol. Berlin, 1975—1989; Blanning T. C. W . The French Revolution in Germany. Occupation and Resistance in the Rhineland 1792—1802. Oxford, 1983; Dumont F . Die Mainzer Republik von 1792/93: Studien zur Revolutionierung in Rheinhessen und der Pfalz. Alzey, 1993; Vovelle M. Les Republiques s?urs sous les regards de la grande nation. Paris, 2001; Brauburger H. Freiheitsbaum und Galgen. Die Mainzer Republik 1792/93. Wiesbaden, 2020. А. В. Чудинов.