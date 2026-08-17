МАЙКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ

МАЙКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ - русский ли­те­ра­ту­ро­вед; академик (1891 год), ви­це-пре­зи­дент (1893-1900 годы) Пе­тербургской АН.

Брат А.Н. Май­ко­ва и В.Н. Май­ко­ва.

Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Санкт-Пе­тербургского университета (1860 год).

Профессор Ар­хео­ло­гического института (с 1868 года). Член Рус­ско­го гео­гра­фи­че­ско­го об­ще­ст­ва (с 1864 года; в 1871 году воз­гла­вил эт­но­гра­фический от­дел). Редактор «Жур­на­ла Ми­ни­стер­ст­ва на­род­но­го про­све­ще­ния» (1883-1890 годы). Председатель Ар­хео­гра­фической ко­мис­сии (с 1899 года).

Пе­ча­тал­ся с 1857 года. В ма­ги­стер­ской диссертации «О бы­ли­нах Вла­ди­ми­ро­ва цик­ла» (1863 год) обос­но­вал тео­рию ис­то­рического про­ис­хо­ж­де­ния бы­лин­но­го эпо­са.

Вы­сту­пал за тща­тель­ное изу­че­ние фак­тического ма­те­риа­ла и литературного фо­на, из­ло­жив свои ме­то­до­ло­гические прин­ци­пы в статье «Ис­то­рия рус­ской ли­те­ра­ту­ры как нау­ка и как пред­мет пре­по­да­ва­ния» (1864 год).

В 1885-1887 годы из­дал (при уча­стии В.И. Саи­то­ва) со­б­ра­ние со­чи­не­ний К.Н. Ба­тюш­ко­ва (том 1-3; Пуш­кин­ская премия, 1888 год), в 1-м то­ме ко­то­ро­го опуб­ли­ко­ва­на цен­ная мо­но­гра­фия Майкова о Ба­тюш­ко­ве (отдельного из­да­ния - 1887 год, 1896 год), а в при­ме­ча­ни­ях - 75 био­гра­фий русских пи­са­те­лей до­пуш­кин­ской по­ры (35 из них при­над­ле­жат Майкову).

В книге «Пуш­кин. Био­гра­фи­че­ские ма­те­риа­лы и ис­то­ри­ко-ли­те­ра­тур­ные очер­ки» (1899 году) ввёл в на­учный обо­рот не­из­дан­ные ма­те­риа­лы и вос­по­ми­на­ния со­вре­мен­ни­ков по­эта, снаб­див их ком­мен­та­рия­ми.

В 1899 году в из­да­нии АН вы­пус­тил 1-й том со­чи­не­ний А.С. Пуш­ки­на с ком­мен­та­рия­ми, со­че­тав­ши­ми до­сти­же­ния пуш­ки­ни­сти­ки XIX веке с ра­зы­ска­ния­ми са­мо­го Майкова; том, од­на­ко, был под­верг­нут кри­ти­ке за спор­ные тек­сто­ло­гические ре­ше­ния.

По­смерт­но опуб­ли­ко­ва­на книга «Ма­те­риа­лы для ака­де­мических из­да­ния со­чи­не­ний Пуш­ки­на» (1902 год).

Сочинения:

Ве­ли­ко­рус­ские за­кли­на­ния. СПб., 1869;

Очер­ки из ис­то­рии рус­ской ли­те­ра­ту­ры XVII и XVIII сто­ле­тий. СПб., 1889;

Ма­те­риа­лы и ис­сле­до­ва­ния по ста­рин­ной рус­ской ли­те­ра­ту­ре. СПб., 1890-1891. Т. 1-2;

Ис­то­ри­ко-ли­те­ра­тур­ные очер­ки. Кры­лов. - Жу­ков­ский. - Ба­тюш­ков. - Пуш­кин. - Плет­нев. - По­го­дин. - Фет. СПб., 1895;

Ма­те­риа­лы для био­гра­фии кн. А. Д. Кан­те­ми­ра. СПб., 1903.