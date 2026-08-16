МАЙКОВ АПОЛЛОН НИКОЛАЕВИЧ

МАЙКОВ АПОЛЛОН НИКОЛАЕВИЧ - русский по­эт, член-корреспондент Петербургской АН (1853 год).

Из ста­рин­но­го дво­рян­ско­го ро­да. Брат В.Н. Май­ко­ва и Л.Н. Май­ко­ва.

Окон­чил Санкт-Пе­тербургский университет (1841 год).

В 1841 году по­сту­пил на служ­бу в Департамент Государственного ка­зна­чей­ст­ва в Санкт-Пе­тер­бур­ге. По­лу­чив по­со­бие от императора Ни­ко­лая I, в 1842-1844 годы пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе (Фран­ция, Ита­лия, Гер­ма­ния, Че­хия), слу­шал лек­ции в Сор­бон­не. Вер­нув­шись в Санкт-Пе­тер­бург, с 1844 года слу­жил в Ру­мян­цев­ском му­зее, с 1852 года - в Санкт-Пе­тербургском комитете иностранной цен­зу­ры (с 1875 года воз­глав­лял его). Тайный советник (1888 год).

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти сти­хо­тво­ре­ни­ем «Орёл» («Биб­лио­те­ка для чте­ния», 1835 год, т. 9).

В 1842 году вы­шел пер­вый сборник Май­ко­ва - «Сти­хо­тво­ре­ния», при­нёс­ший ему гром­кий ус­пех.

Осо­бен­но вы­со­ко оце­ни­ва­лись кри­ти­кой (в том числе В.Г. Бе­лин­ским) сти­хо­тво­ре­ния Май­ко­ва «в ан­то­ло­ги­че­ском ро­де», пред­став­ляв­шие идил­личный об­раз ан­тич­но­сти пре­имущественно в пей­заж­ной ли­ри­ке, где Май­ко­в стре­мил­ся вы­ра­зить «язы­че­ское» пе­ре­жи­ва­ние при­ро­ды, на­се­лён­ной ми­фо­ло­гическими су­ще­ст­ва­ми.

В пер­вых сво­их по­эмах («Две судь­бы», 1845 год; «Ма­шень­ка», 1846 год), об­ра­тив­шись к кри­ти­ке современных ха­рак­те­ров и со­ци­аль­ных кон­флик­тов, Май­ко­в об­на­ру­жил со­чув­ст­вие тен­ден­ци­ям на­ту­раль­ной шко­лы, но вско­ре ре­ши­тель­но от них ото­шёл.

В по­этическом сборнике «Очер­ки Ри­ма» (1847 году) вер­нул­ся к ан­то­ло­гической ли­ри­ке, ри­суя сцен­ки из жиз­ни современной Ита­лии на фо­не «веч­но­го го­ро­да», в со­пос­тав­ле­нии с ми­ром клас­сической древ­но­сти. В дра­ма­тической по­эме «Три смер­ти» (1851 год, опубликована в 1857 году) на при­ме­ре ги­бе­ли трёх луч­ших пред­ста­ви­те­лей Ри­ма вре­мён Не­ро­на по­ка­за­на об­ре­чён­ность язы­че­ско­го ми­ра в це­лом. Кон­фликт язы­че­ст­ва и хри­сти­ан­ст­ва, став­ший од­ной из главных тем в твор­че­ст­ве Май­ко­ва, наи­бо­лее пол­ное во­пло­ще­ние по­лу­чил в ли­рической дра­ме «Два ми­ра», опуб­ли­ко­ван­ной в 1882 году и то­гда же от­ме­чен­ной пер­вой Пуш­кин­ской пре­ми­ей.

Кон­сер­ва­тизм Май­ко­ва воз­рос в пе­ри­од Крым­ской вой­ны (по­этический сборник «1854-й год», 1855 год). В Рос­сии он те­перь ви­дел оп­по­нен­та и в то же вре­мя пре­ем­ни­цу Ев­ро­пы, от­рёк­шей­ся от хри­сти­ан­ст­ва и встав­шей на путь бо­го­бор­че­ст­ва (стихотворение «Клер­монт­ский со­бор», 1854 год). Это пред­оп­ре­де­ли­ло сбли­же­ние Май­ко­ва со сла­вя­но­фи­ла­ми, а так­же с Ф.М. Дос­то­ев­ским, Н.Н. Стра­хо­вым и другими идео­ло­га­ми поч­вен­ни­че­ст­ва.

В по­эзии Май­ко­ва боль­шое ме­сто за­ни­ма­ют сти­хо­тво­ре­ния на те­мы русской ис­то­рии, трак­туе­мой в государственно-пат­рио­тическом клю­че («Кто он?», 1842 год; «В Го­род­це в 1263 го­ду», 1878 год; «У гро­ба Гроз­но­го», 1888 год, и другие). Его за­ни­ма­ют про­бле­мы ста­ро­об­ряд­че­ст­ва (по­эма «Стран­ник», 1867 год), па­ра­док­саль­ные от­но­ше­ния внут­рен­ней бли­зо­сти и внеш­не­го кон­флик­та в сме­няю­щих­ся по­ко­ле­ни­ях русского дво­рян­ст­ва (по­эма «Княж­на***», 1878 год). Од­на­ко, не­смот­ря на рез­кую оп­ре­де­лён­ность ре­лигиозных и по­ли­тических взгля­дов Май­ко­ва, со­вре­мен­ни­ки вос­при­ни­ма­ли его пре­ж­де все­го как слу­жи­те­ля «чис­то­го ис­кус­ст­ва» (на­ря­ду с А.А. Фе­том и Я.П. По­лон­ским), пре­дан­но­го идеа­лам клас­сической кра­со­ты и яс­но­сти и да­лё­ко­го от жи­тей­ской про­зы. Это­му спо­соб­ст­во­ва­ла ве­со­мость ан­то­ло­гической ли­ри­ки в его твор­че­ст­ве, а так­же сти­хо­тво­ре­ния Май­ко­ва о русской при­ро­де, мно­гие из ко­то­рых ещё при жиз­ни ав­то­ра ста­ли хре­сто­ма­тий­ны­ми («Лас­точ­ки», 1856 год; «Вес­на! Вы­став­ля­ет­ся пер­вая ра­ма…», «Лет­ний дождь», оба 1858 года, и другие).

Май­ко­в при­над­ле­жат од­но из из­вест­ней­ших по­этических пе­ре­ло­же­ний «Сло­ва о пол­ку Иго­ре­ве» (1866-1870 годы), пе­ре­во­ды чешских, сербских и но­во­гре­че­ских пе­сен.

Сочинения:

Полн. собр. соч. 9-е изд. СПб., 1914. Т. 1-4;

Избр. про­из­ве­де­ния. Л., 1977; Соч.: В 2 т. М., 1984