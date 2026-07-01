МАЙДУГУРИ

МАЙДУГУРИ - го­род на се­ве­ро-вос­то­ке Ни­ге­рии, административный центр шта­та Бор­но.

Население 1126,2 тысяч жителей (2010 год).

Рас­по­ло­жен на бе­ре­гу ва­ди Нгад­да, в 125 км к юго-за­па­ду от озера Чад.

Зна­чительный транс­порт­ный узел. Ав­то­до­ро­га­ми со­еди­нён с Нджа­ме­ной (Чад), северными рай­она­ми Ка­ме­ру­на и круп­ны­ми го­ро­да­ми се­ве­ра и юго-вос­то­ка Ни­ге­рии. Железнодорожная ли­ния Май­ду­гу­ри - Порт-Хар­корт (главная ма­ги­ст­раль, свя­зы­ваю­щая се­ве­ро-вос­ток и юг стра­ны). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1907 году как британский фор­пост. С 1960 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мой Ни­ге­рии. В 1964 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с по­бе­режь­ем Гви­ней­ско­го залива. С 1976 года сто­ли­ца шта­та Бор­но.

Ха­рак­тер­на ма­ло­этаж­ная за­строй­ка. В го­ро­де - дво­рец пра­ви­те­ля, со­бор­ная ме­четь, со­бор Святого Пат­ри­ка (все - 2-я половина XX века). Университет Май­ду­гу­ри (ос­но­ван в 1975 году; зда­ние - 1970-е годы, архитектор В. Дель Бур­го; зна­чительное чис­ло сту­ден­тов из Ка­ме­ру­на, Ни­ге­ра и Ча­да), в его струк­ту­ре - медицинский кол­ледж; Му­зей шта­та Бор­но.

Май­ду­гу­ри - основной тор­го­во-рас­пре­де­лительный центр северо-восточной Ни­ге­рии (вы­воз хлоп­ка, ара­хи­са, шкур, кож; ввоз неф­те­про­дук­тов из южных рай­онов стра­ны). Центр сельскохозяйственного рай­она (пре­об­ла­да­ет ско­то­вод­ст­во, раз­ви­то пти­це­вод­ст­во; вы­ра­щи­ва­ют сор­го, ма­ис, про­со, рис, хло­пок, ара­хис, ин­ди­го; сбор гум­миа­ра­би­ка). Промышленность ори­ен­ти­ро­ва­на главным образом на пе­ре­ра­бот­ку сельскохозяйственного сы­рья (шкур, кож, в том числе кро­ко­ди­ло­вых, мя­са и другого). Ко­же­вен­но-обув­ная фаб­ри­ка, за­вод ара­хи­со­во­го мас­ла, фаб­ри­ка по про­изводству же­ва­тель­ной ре­зин­ки. Ме­тал­ло- и де­ре­во­об­ра­бот­ка; вы­пуск ас­бе­ста, це­мен­та и других строй­ма­те­риа­лов.

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