МАЙДУГУРИ
МАЙДУГУРИ - город на северо-востоке Нигерии, административный центр штата Борно.
Население 1126,2 тысяч жителей (2010 год).
Расположен на берегу вади Нгадда, в 125 км к юго-западу от озера Чад.
Значительный транспортный узел. Автодорогами соединён с Нджаменой (Чад), северными районами Камеруна и крупными городами севера и юго-востока Нигерии. Железнодорожная линия Майдугури - Порт-Харкорт (главная магистраль, связывающая северо-восток и юг страны). Международный аэропорт.
Основан в 1907 году как британский форпост. С 1960 года в составе независимой Нигерии. В 1964 году соединён железной дорогой с побережьем Гвинейского залива. С 1976 года столица штата Борно.
Характерна малоэтажная застройка. В городе - дворец правителя, соборная мечеть, собор Святого Патрика (все - 2-я половина XX века). Университет Майдугури (основан в 1975 году; здание - 1970-е годы, архитектор В. Дель Бурго; значительное число студентов из Камеруна, Нигера и Чада), в его структуре - медицинский колледж; Музей штата Борно.
Майдугури - основной торгово-распределительный центр северо-восточной Нигерии (вывоз хлопка, арахиса, шкур, кож; ввоз нефтепродуктов из южных районов страны). Центр сельскохозяйственного района (преобладает скотоводство, развито птицеводство; выращивают сорго, маис, просо, рис, хлопок, арахис, индиго; сбор гуммиарабика). Промышленность ориентирована главным образом на переработку сельскохозяйственного сырья (шкур, кож, в том числе крокодиловых, мяса и другого). Кожевенно-обувная фабрика, завод арахисового масла, фабрика по производству жевательной резинки. Металло- и деревообработка; выпуск асбеста, цемента и других стройматериалов.