МАЙДЕЛЬ ГРИГОРИЙ ГУСТАВОВИЧ

Ранние годы

Григорий Густавович родился 28 января 1821 г. в имении Таттерс Везенбергского уезда Эстляндской губернии. По происхождению дворянин. Его предки были представителями прибалтийского дворянского сословия.

Обучался М. в Ревельском дворянском училище. С 1833 г. – в Морском кадетском корпусе. С 1838 г. – гардемарин. По окончании Морского корпуса в 1839 г. произведен в мичманы.

Военная служба

В 1838 г. началась трудовая деятельность М. Занимался он промерами в Балтийском море. В 1843 г. перешел на службу в Беломорский флот. С 1845 г. – лейтенант. В 1846 г. на «Нарве» совершил переход по маршруту Архангельск – Кронштадт. На протяжении трех лет плавал по Каспийскому морю, был капитаном «Тарантула».

В 1852 г. М. вернулся на службу в Балтийский флот. С 1855 г. – капитан-лейтенант. Участник обороны Свеаборга (1855). На «Наезднике» М. в 1856 г. вновь совершил переход из Архангельска в Кронштадт. Оказавшись в зоне штормов, корабль несколько месяцев находился в порту Хаммерфест, прибыв в Кронштадт только 24 мая 1857 г.

С июня 1857 г. – капитан «Джигита». В составе 1-го Амурского отряда совершил переход из Кронштадта в Николаевск. Здесь судно оказалось в распоряжении командующего Сибирского флота. В 1858 – 1859 гг. М. на «Джигите» выполнял поручения российского консула в Хакодате. В 1859 г. М. принял участие в плавании в Китай и Японию.

5 сентября 1859 г. М. назначили капитаном «Боярина». На следующий год он отправился в далекий Шанхай, где «Боярин» был включен в число судов Тихоокеанской эскадры. 3 июля 1860 г. экипаж прошел в Печилийский залив и 22 ноября оказался в Шанхае. Спустя полгода, 15 января 1860 г. М. возглавил поход «Боярина», «Воеводы» и «Джигита» в Кронштадт.

По возвращении из кругосветного плавания М. получил чин капитана 2-го ранга (1862) и назначение командиром Астрабадской морской станции и отряда судов. С 1864 г. исполнял должность капитана 1-го ранга. Был капитаном «Дмитрия Донского», затем – «Олега» (Балтика).

В 1870 г. М. возглавил отряд черноморских корветов, но уже на следующий год возвратился на Балтику в должности командира 6-го флотского экипажа. С 1872 г. – контр-адмирал, младший флагман Балтийского флота. В 1872 – 1874 гг. – командир отряда кораблей Морского училища в Финском заливе. С 1875 г. – младший флагман Черноморского флота. Умер М. 25 февраля 1876 г. в Николаеве.