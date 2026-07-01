МАЙДЕЛЬ фон ИГНАТИЙ НИКОЛАЕВИЧ, барон

Из потомственных дворян Эстляндской губернии, православный. Окончил Владимирский Киевский кадетский корпус. 29.8.1893 поступил в Михайловское артиллерийское училище. 12.8.1896 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики (со старшинством с 8.8.1894) с зачислением по полевой пешей артиллерии и прикомандированием к лейб-гвардии 1-й артиллерийскую бригаде. 6.8.1897 переведен в лейб-гвардии 1-ю артиллерийскую бригаду (со старшинством с 12.8.1896). 14.12.1898 поступил в Михайловскую артиллерийскую академию. 6.12.1900 произведен в поручики (со старшинством с 12.8.1900). 23.5.1901 произведен в штабс-капитаны за успехи в науках. 31.5.1901 окончил академию с дополнительным курсом. 30.9.1901 назначен артиллерийским приемщиком при Главном артиллерийском управлении с зачислением по гвардейской пешей артиллерии. 25.5.1902 переведен в лейб-гвардии 1-ю артиллерийскую бригаду. 7.6.1902 прикомандирован к Михайловскому артиллерийскому училищу и назначен и. д. младшего офицера 1-й батареи училища. 31.10.1903 утвержден в должности. 28.5.1906 произведен в капитаны (со старшинством с 23.5.1905). 29.5.1906 назначен и. д. заведующего учебным полем Офицерской артиллерийской школы с зачислением по гвардейской пешей артиллерии. 23.11.1906 переименован в подполковники с утверждением в должности и зачислением по полевой пешей артиллерии. 6.12.1910 произведен в полковники. 8.12.1911 назначен командиром 4-й батареи 48-й артиллерийскую бригады. 21.2.1913 назначен старшим руководителем Офицерской артиллерийской школы. Участник Первой мировой войны. 22.7.1914 назначен командиром 2-го дивизиона 10-й артиллерийской бригады. 16.7.1915 произведен в генерал-майоры за боевые отличия (со старшинством с 4.2.1915). 25.10.1915 назначен командиром 26-й артиллерийскую бригады. 19.1.1916 назначен генералом для поручений при полевом генерал-инспекторе артиллерийскую при верховном главнокомандующим 22.3.1917 назначен и. д. инспектора артиллерийскую 26-го армейского корпуса. 29.5.1917 назначен и. д. инспектора артиллерии Особой армии. 28.9.1917 назначен инспектором артиллерии армий Западного фронта. В годы Граждан­ской войны участвовал в Белом движении на Юге России. В ноябре 1918 г. находился во французской миссии в Бухаресте. В 1919 г. инспектор артиллерии Донской армии, произведен в генерал–лейтенанты. В марте 1919 г. был начальник обороны Екатеринодара. Затем в распоряжении главнокомандующего Русской армией. С ноябре 1920 г. в эмиграции в королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев. Проживал в Любляне. В 1922 г. назначен ассистентом кафедры химии Люблянского университета. Затем – ординарный профессор и заведующий химической лабораторией того же университета. Член Общества офицеров-артиллеристов. Опубликовал более двадцати научных трудов по металлургии и химии. Погребен в Любляне на местном кладбище.

Жена: дочь капитана Лариса Николаевна (урожденная Добровольская). Дети: Николай (род. 28.5.1912), Павел (род. 16.2.1914), Владимир (род. 2.9.1915), Игнатий (род. 1918).