МАЙДАНЕК
МАЙДАНЕК - концентрационный лагерь и лагерь смерти на оккупированной гитлеровской Германией польской территории близ города Люблин.
Создан осенью 1941 года по приказу Г. Гиммлера от 20 июля 1941 года.
Первоначально предназначался для содержания военнопленных, главным образом советских; был рассчитан на 25-50 тысяч человек. С декабря 1941 года в Майданек направлялись, наряду с военнопленными, евреи из гетто Люблина и других городов Польши, а также поляки. К марту 1942 года Майданек был расширен и предназначался для содержания 250 тысяч человек.
Имел статус «центрального лагеря», располагал 10 «филиалами» в различных районах юго-восточной Польши: Будзынь (под Красником), Плашув (близ Кракова), Травники (под Вепшем), два лагеря в городе Люблин и других.
В апреле 1942 года Майданек превращён в лагерь смерти. Массовое уничтожение людей осуществлялось в газовых камерах; с сентября 1943 года трупы убитых сжигались в крематории. В конце 1943 - начале 1944 годов в Майданек стали доставляться для уничтожения заключённые из других концентрационных лагерей, располагавшихся на территории Польши.
3-4 ноября 1943 года в ходе операции «Эрнтефест» (в переводе с немецкого языка - «сбор урожая») в Майданеке, а также в его «филиалах» Травники и Понятова были уничтожены почти все евреи Люблина и окрестностей (всего около 40 тысяч человек, в Майданеке - около 18 тысяч человек).
По данным польско-советской комиссии 1944 года, представленным на Нюрнбергских процессах 1945-1949 годах, в Майданеке за время его существования погибли около 1,5 миллионов человек различных национальностей; в 1947 году польские исследователи оспорили эту цифру, сообщив, что речь может идти о 360 тысячах человек, уничтоженных в Майданеке. По данным, опубликованным в 2006 году Мемориальным музеем Майданека (создан в октябре 1944 года), в лагере были убиты около 80 тысяч человек, из них 60 тысяч евреев.
Майданек был освобождён Красной Армией 23 июля 1944 года.
Расследованию преступлений, совершённых в этом лагере, были посвящены 3 судебных процесса: в ноябре - декабре 1944 года и в 1946-1948 годах в Люблине (на них были приговорены к смертной казни 13 бывших эсэсовцев, служивших в Майданеке) и в 1975-1981 годах в Дюссельдорфе (к суду привлекались 16 человек, большинство из них оправдано, остальные получили небольшие сроки лишения свободы).