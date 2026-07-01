МАЙДАНЕК

МАЙДАНЕК - кон­цен­тра­ци­он­ный ла­герь и ла­герь смер­ти на ок­ку­пи­ро­ван­ной гит­ле­ров­ской Гер­ма­ни­ей польской тер­ри­то­рии близ города Люб­лин.

Со­здан осе­нью 1941 года по при­ка­зу Г. Гимм­ле­ра от 20 июля 1941 года.

Пер­во­на­чаль­но пред­наз­на­чал­ся для со­дер­жа­ния во­ен­но­плен­ных, главным образом со­вет­ских; был рас­счи­тан на 25-50 тысяч человек. С декабря 1941 года в Майданек на­прав­ля­лись, на­ря­ду с во­ен­но­плен­ны­ми, ев­реи из гет­то Люб­ли­на и других го­ро­дов Поль­ши, а так­же по­ля­ки. К мар­ту 1942 года Майданек был рас­ши­рен и пред­на­зна­чал­ся для со­дер­жа­ния 250 тысяч человек.

Имел ста­тус «цен­траль­но­го ла­ге­ря», рас­по­ла­гал 10 «фи­лиа­ла­ми» в различных рай­онах юго-восточной Поль­ши: Буд­зынь (под Крас­ни­ком), Пла­шув (близ Кра­ко­ва), Трав­ни­ки (под Веп­шем), два ла­ге­ря в городе Люб­лин и других.

В апреле 1942 года Майданек пре­вра­щён в ла­герь смер­ти. Мас­со­вое унич­то­же­ние лю­дей осу­ще­ст­в­ля­лось в га­зо­вых ка­ме­рах; с сентября 1943 года тру­пы уби­тых сжи­га­лись в кре­ма­то­рии. В конце 1943 - начале 1944 годов в Майданек ста­ли дос­тав­лять­ся для унич­то­же­ния за­клю­чён­ные из других кон­цен­трационных ла­ге­рей, рас­по­ла­гав­ших­ся на тер­ри­то­рии Поль­ши.

3-4 ноября 1943 года в хо­де опе­ра­ции «Эрн­те­фест» (в переводе с немецкого языка - «сбор уро­жая») в Майданеке, а так­же в его «фи­лиа­лах» Трав­ни­ки и По­ня­то­ва бы­ли унич­то­же­ны поч­ти все ев­реи Люб­ли­на и ок­ре­ст­но­стей (все­го около 40 тысяч человек, в Майданеке - около 18 тысяч человек).

По дан­ным поль­ско-советской ко­мис­сии 1944 года, пред­став­лен­ным на Нюрн­берг­ских про­цес­сах 1945-1949 годах, в Майданеке за вре­мя его су­ще­ст­во­ва­ния по­гиб­ли около 1,5 миллионов человек различных на­цио­наль­но­стей; в 1947 году польские ис­сле­до­ва­те­ли ос­по­ри­ли эту циф­ру, со­об­щив, что речь мо­жет ид­ти о 360 тысячах человек, унич­то­жен­ных в Майданеке. По дан­ным, опуб­ли­ко­ван­ным в 2006 году Ме­мо­ри­аль­ным му­зе­ем Майданека (соз­дан в октябре 1944 года), в ла­ге­ре бы­ли уби­ты около 80 тысяч человек, из них 60 тысяч ев­ре­ев.

Майданек был ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей 23 июля 1944 года.

Рас­сле­до­ва­нию пре­сту­п­ле­ний, со­вер­шён­ных в этом ла­ге­ре, бы­ли по­свя­ще­ны 3 су­деб­ных про­цес­са: в но­ябре - декабре 1944 года и в 1946-1948 годах в Люб­ли­не (на них бы­ли при­го­во­ре­ны к смерт­ной каз­ни 13 бывших эсэ­сов­цев, слу­жив­ших в Майданеке) и в 1975-1981 годах в Дюс­сель­дор­фе (к су­ду при­вле­ка­лись 16 человек, боль­шин­ст­во из них оп­рав­да­но, ос­таль­ные по­лу­чи­ли не­боль­шие сро­ки ли­ше­ния сво­бо­ды).

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