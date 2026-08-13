МАЙЦЗИШАНЬ
МАЙЦЗИШАНЬ - буддийский скальный храмовый комплекс в 45 км к юго-востоку от современного города Тяньшуй (провинция Ганьсу, Китай).
Обследование с 1953 года, когда Министерством культуры КНР был создан для этого специальный отряд, позднее преобразованный в Институт по сохранению Майцзишань (основные работы по изучению и реконструкции в 1975-1984 годы).
Пещеры вырублены в скале (высота около 140 м) на высоте около 60-70 м; образуют 10 нерегулярных «этажей», создававшихся в направлении с юго-запада на юго-восток. Поскольку Майцзишань пострадал от землетрясений, сохранились 194 пещеры и большие ниши, которые строились с начала V века, в период династий Северная Вэй (386-534 годы), Западная Вэй (534-557 годы), Северная Чжоу (557-581 годы), Суй (581-618 годы). При династиях Тан (618-907 годы), Северная Сун (960-1127 годы), Мин (1368-1644 годы) некоторые пещеры реконструировались и перестраивались.
Из более чем 7200 изображений основная часть относится к раннему периоду. Стены многих пещер покрыты буддийскими и светскими росписями (общая площадь более 1300 м2), в них прослеживается воздействие фресок из погребений эпохи Хань (например, Лоян, Маолин, Чанша). Скульптуры делались из глины и раскрашивались, есть немного каменных барельефов.
Больше всего пещер относится к Северной Вэй. Для ранних среди них (до конца V века) характерны подквадратные в плане помещения с плоским потолком, с 2 большими нишами по сторонам и часто с рядами маленьких ниш; среди скульптур преобладает набор из 3 фигур - Будда и бодхисаттвы по бокам. Древнейшая датированная пещера имеет ширину больше глубины; у стен с 3 сторон - высокий алтарь, на нём и в малых нишах стен расположены глиняные фигуры Будды и бодхисаттв. Фрески на стенах изображают преимущественно донаторов, рядом написаны их имена и место происхождения, в том числе - город Чоучи, основанный в 446 году. Донаторы представлены в так называемой варварской (сяньбийской) одежде, запрещённой в государстве Северная Вэй в 486 году, в ходе реформ императора Тобы Хуна. То есть строительство Майцзишань началось не позднее 446-486 годов.
В следующем периоде (до падения Северная Вэй) появляются «копытообразные» в плане пещеры со сводчатым потолком, число статуй в наборе увеличивается до 5 (Будда, 2 ученика, 2 бодхисаттвы) и 7 (добавляются 2 стража). Среди многочисленных наскальных рисунков, помимо цветов лотоса, небесных фей и тому подобного, появляются картины по сюжетам джатак, повествования в картинах на тему сутр (так называемый цзинбянь), в том числе о Западном рае Чистой земли (среди них - крупнейшая, в пещере № 127, со многими пейзажами, изображениями строений, людей), о Вэймоцзе (Вималакирти, благочестивом мирянине, который достиг просветления и превзошёл мудростью всех учеников Будды) и так далее.
При Западной Вэй появляются пещеры, копирующие конструкцию сложных деревянных построек: высекались 8-угольные колонны, потолочные балки, кронштейны-доугуны, слеги для черепицы. За колоннами располагалась галерея, за ней высекались пещеры и ниши. Среди скульптур появляются изображения бодхисаттв Вэймоцзе и Маньчжушри (Вэньшу); часто с 2 сторон от Будды расположены фигуры обычных девочки и мальчика, что свидетельствует об обмирщении искусства.
При Северной Чжоу увеличивается число больших гротов, вход в которые оформлен рядом колонн, затем идёт галерея, а за ней - до 7 пещер, иногда с деревянными конструкциями. В пещере № 3 - «Галерее тысячи Будд» (Цяньфолан) вырезанные в скале изображения располагаются в 6 рядов сразу за галереей. Пещеры, построенные или реконструированные при Суй, прямоугольные в плане с 4-скатным потолком либо «копытообразные» со сводчатым потолком. Наиболее известное изваяние Майцзишань - сидящий Будда (в пещере № 13), высота 15,8 м; создан в начале VII века.
После падения династии Мин попыток возродить деятельность Майцзишань больше не предпринималось и он, как и большинство других пещерных монастырей и храмов, вскоре приходит в упадок.
В 1961 году Майцзишань включён в список объектов историко- культурного наследия общегосударственного значения.