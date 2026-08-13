МАЯР МАТИЯ
МАЯР, МАЯР-ЗИЛЬСКИЙ МАТИЯ - словенский учёный, общественный деятель, один из лидеров движения за словенское национальное возрождение.
Псевдоним Зильский, ставший частью фамилии, взял по месту рождения (c. Гориче находится в Зильской долине). После окончания гимназии в Клагенфурте (ныне Клагенфурт-ам-Вёртерзе) в 1831 году поступил в лицей в Граце, затем вернулся в Клагенфурт, где прошёл курс обучения в семинарии. Там же в 1836 году принял сан католического священника. С 1837 года служил при епископской канцелярии в Клагенфурте, а в последующие годы в различных приходах на юге Словении. В 1843-1848 годах капеллан кафедрального собора в Граце, в 1851-1870 годах священник в коммуне Гёриах (ныне Хоэнтуры). В 1871-1883 годах бенефициарий в Кройцбергль, близ Клагенфурта. В 1883 году переехал в Прагу.
С 1830-х годов под влиянием идей А. М. Сломшека и словенского поэта С. Враза Маяр выступал за широкое употребление словенского языка в Австрийской империи. Сблизившись с лидерами иллиризма, воспринял идею славянской взаимности. Во время Революции 1848-1849 годов в Австрии был одним из авторов политической программы словенцев «Объединённая Словения», выступал за создание из славянских земель Австрийской империи самостоятельного государства.
Считал, что объединение славян невозможно без помощи России, поддерживал тесные связи с российскими учёными. Участвовал в создании единого общеславянского языка, подготовил и опубликовал в 1865 году в Праге «Взаимную слав. грамматику…» («Узаjемнi правопис славjанскi...»), в 1867 году - русскую грамматику для словенцев («Slovnico rusko za Slovence»). С 1840-х годов собирал словенский фольклор, в 1860 году издал в Вене накопленные материалы под названием «Народные песни и сказания каринтийских словенцев» («Volkssagen und Volkslieder der K ̈arnter Slowenen»). Участник 2-го Славянского съезда и Московской этнографической выставки (1867 год), на которой представил предметы одежды и быта словенцев. В 1864 году опубликовал своё главное произведение «Святые братья Кирилл и Мефодий, славянские апостолы» («Sveta brata Ciril i Metod, slavjanska apostola...»). В 1873-1875 годах издавал собственный журнал «Slavjan».