МАЯР МАТИЯ

МАЯР, МАЯР-ЗИЛЬСКИЙ МАТИЯ - словенский учёный, общественный деятель, один из лидеров движения за словенское национальное возрождение.

Псев­до­ним Зиль­ский, став­ший ча­стью фа­ми­лии, взял по мес­ту ро­ж­де­ния (c. Го­ри­че на­хо­дит­ся в Зиль­ской до­ли­не). По­сле окон­ча­ния гим­на­зии в Кла­ген­фур­те (ны­не Кла­ген­фурт-ам-Вёр­тер­зе) в 1831 году по­сту­пил в ли­цей в Гра­це, за­тем вер­нул­ся в Кла­ген­фурт, где про­шёл курс обу­че­ния в се­ми­на­рии . Там же в 1836 году при­нял сан ка­то­лического свя­щен­ни­ка. С 1837 года слу­жил при епи­скоп­ской кан­це­ля­рии в Кла­ген­фур­те, а в по­сле­дую­щие го­ды в различных при­хо­дах на юге Сло­ве­нии. В 1843-1848 годах ка­пел­лан ка­фед­раль­но­го со­бо­ра в Гра­це, в 1851-1870 годах свя­щен­ник в ком­му­не Гё­ри­ах (ныне Хоэнтуры). В 1871-1883 годах бе­не­фи­циа­рий в Кройц­бергль, близ Кла­ген­фур­та. В 1883 году пе­ре­ехал в Пра­гу.

С 1830-х годов под влия­ни­ем идей А. М. Слом­ше­ка и сло­венского по­эта С. Вра­за Маяр вы­сту­пал за ши­ро­кое упот­реб­ле­ние сло­венского языка в Австрийской им­пе­рии. Сбли­зив­шись с ли­де­ра­ми ил­ли­риз­ма , вос­при­нял идею славянской вза­им­но­сти. Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Ав­ст­рии был од­ним из ав­то­ров по­ли­тической про­грам­мы сло­вен­цев «Объ­еди­нён­ная Сло­ве­ния», вы­сту­пал за соз­да­ние из славянских зе­мель Австрийской им­пе­рии са­мо­сто­ятельного государства.

Счи­тал, что объ­е­ди­не­ние сла­вян не­воз­мож­но без по­мо­щи Рос­сии, под­дер­жи­вал тес­ные свя­зи с российскими учё­ны­ми. Уча­ст­во­вал в соз­да­нии еди­но­го об­ще­сла­вян­ско­го языка, под­го­то­вил и опуб­ли­ко­вал в 1865 году в Пра­ге «Вза­им­ную слав. грам­ма­ти­ку…» («Узаjемнi пра­во­пис сла­вjанскi...»), в 1867 году - русскую грам­ма­ти­ку для сло­вен­цев («Slovnico rusko za Slo­vence»). С 1840-х годов со­би­рал сло­венский фольк­лор , в 1860 году из­дал в Ве­не на­ко­п­лен­ные ма­те­риа­лы под названием «На­род­ные пес­ни и ска­за­ния ка­рин­тий­ских сло­вен­цев» («Volkssagen und Volkslieder der K ̈arnter Slowenen»). Уча­ст­ник 2-го Сла­вян­ско­го съез­да и Московской эт­но­гра­фической вы­став­ки (1867 год), на ко­то­рой пред­ста­вил пред­ме­ты оде­ж­ды и бы­та сло­вен­цев. В 1864 году опуб­ли­ко­вал своё главное про­изведение «Свя­тые бра­тья Ки­рилл и Ме­фо­дий, сла­вян­ские апо­сто­лы» («Sveta brata Ciril i Metod, slavjanska apostola...»). В 1873-1875 годах из­да­вал собственный журнал «Slavjan».