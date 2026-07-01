МАЙАНО

МАЙАНО - итальянские ар­хи­тек­то­ры и скульп­то­ры, бра­тья.

Джу­лиа­но (1432 год, Май­а­но, близ Фло­рен­ции - 17 октября 1490 года, Не­аполь) до 1473 года ра­бо­тал пре­имущественно как рез­чик по де­ре­ву. Воз­глав­лял се­мей­ную мас­тер­скую, ко­то­рая про­из­во­ди­ла ук­ра­шен­ные ин­тар­сия­ми ал­тар­ные ра­мы, цер­ков­ные ска­мьи [для фло­рен­тий­ско­го со­бо­ра Сан­та-Ма­рия-дель-Фьо­ре (1471 год) и пи­зан­ско­го со­бо­ра (1477 год)], ка­фед­ры (в церкви Сан­та-Ма­рия-Нуо­ва во Фло­рен­ции, 1465 год; в со­бо­ре Сан-Джи­минь­я­но), шка­фы и две­ри для сак­ри­стий, так­же кас­со­не, рез­ные кро­ва­ти и другое.

Круп­ней­ши­ми про­из­ве­де­ния­ми мас­тер­ской Майано бы­ли по­то­лок, две­ри и мра­мор­ные об­рам­ле­ния две­рей в За­ле ли­лий Па­лац­цо Век­кьо во Фло­рен­ции (1476-1481 годы); па­не­ли сту­дио­ло гер­цог­ско­го двор­ца в Губ­био (по ри­сун­кам Фран­че­ско ди Джорд­жо Мар­ти­ни, 1479-1482 годы, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк), кас­се­ти­ро­ван­ный по­то­лок церкви Сант-Эд­жи­дио в Не­апо­ле (1489-1490 годы).

Пер­вые ар­хитектурные ра­бо­ты Джу­лиа­но - про­ект рас­ши­ре­ния со­бо­ра в Сан-Джи­минь­я­но (1466 год) и строи­тель­ст­во при нём ка­пел­лы Сан­та-Фи­на (1468 год) в под­ра­жа­ние ка­пел­ле кар­ди­на­ла Пор­ту­галь­ско­го в церкви Сан-Минь­я­то-аль-Мон­те. Во Фло­рен­ции он уча­ст­во­вал в строи­тель­ст­ве Па­лац­цо Пац­ци-Куа­ра­те­зи (1458-1469 годы), Па­лац­цо Строц­ци­но (по про­ек­ту Ми­ке­лоц­цо ди Бар­то­лом­мео, 1460-е годы); в Сие­не по­стро­ил Па­лац­цо Спан­нок­ки (1473-1475 годы), варь­и­руя в них те­му фло­рен­тий­ско­го ре­нес­санс­но­го двор­ца с под­чёрк­ну­тым рус­том по­этаж­ным чле­не­ни­ем. В 1477-1488 годы главный ар­хи­тек­тор со­бо­ра Сан­та-Ма­рия-дель-Фьо­ре. В 1476-1487 годы ра­бо­тал над ук­ре­п­ле­ния­ми и, воз­мож­но, пе­ре­кры­тия­ми ба­зи­ли­ки Святой Де­вы Ма­рии в Ло­ре­то. Воз­вёл со­бор в Фа­эн­це (1474-1486 годы), в ко­то­ром сде­лал по­пыт­ку мо­ну­мен­та­ли­зи­ро­вать ре­ше­ния Ф. Бру­нел­ле­ски, пред­вос­хи­щая ар­хи­тек­ту­ру Вы­со­ко­го Воз­ро­ж­де­ния. В 1485-1490 годы ра­бо­тал в Не­апо­ле при дво­ре гер­цо­га Аль­фон­со; спро­ек­ти­ро­вал Пор­та-Ка­пуа­на в Не­апо­ле и не­со­хра­нив­шие­ся вил­лы Ла-Ду­ке­ска и Под­жо-Реа­ле (1487-1489 годы), по­слу­жив­шие об­раз­ца­ми сти­ля Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния в Южной Ита­лии.

Бе­не­дет­то (1442 год, Май­а­но - 24 мая 1497 года, Фло­рен­ция) на­чи­нал в ка­че­ст­ве рез­чи­ка по де­ре­ву в мас­тер­ской Джу­ли­а­но, вы­пол­нял ра­мы для зер­кал, сун­ду­ки, рас­пя­тия и тому подобное; воз­мож­но, за­кан­чи­вал де­ревянную ста­тую Ма­рии Ма­гда­ли­ны ра­бо­ты Де­зи­де­рио да Сет­тинь­я­но. В 1491 соз­дал де­ревянную мо­дель Па­лац­цо Строц­ци во Фло­рен­ции, что по­зво­ля­ет его счи­тать ав­то­ром од­но­го из луч­ших ре­нес­санс­ных двор­цов в го­ро­де (воз­ве­дён С. Кро­на­кой).

При­дер­жи­ва­ясь тра­ди­ций фло­рен­тий­ской скульп­ту­ры кват­ро­чен­то, Бе­не­дет­то до­бил­ся вы­со­ко­го тех­нического мас­тер­ст­ва в ра­бо­те с мра­мо­ром (ис­пы­тал влия­ние А. Рос­сел­ли­но). Ав­тор над­гро­бий, ук­ра­шен­ных ста­туя­ми и по­ве­ст­во­вательными рель­е­фа­ми (Сан-Са­ви­но в со­бо­ре Фа­эн­цы, 1468-1471 годы; в ка­пел­ле Сан­та-Фи­на в со­бо­ре города Сан-Джи­минь­я­но, 1472-1477 годы; Сан­то-Бар­то­ло в церкви Сант-Аго­сти­но, там же, 1492-1494 годы; Фи­лип­по Строц­ци в церкви Сан­та- Ма­рия-Но­вел­ла во Фло­рен­ции, 1491-1497 годы); ка­фед­ры со сце­на­ми из жи­тия святого Фран­ци­ска во фло­рен­тий­ской церкви Сан­та-Кро­че (1485 год), вы­пол­нен­но­го в тех­ни­ке жи­во­пис­но­го рель­е­фа ал­тар­но­го об­раза «Бла­го­ве­ще­ние» (1489-1491 годы) в церкви Сан­та- Ан­на-деи-Лом­бар­ди в Не­апо­ле. Ка­мер­ные про­из­ве­де­ния Бе­не­дет­то от­ли­ча­ют­ся боль­шей тон­ко­стью и чув­ст­вом фор­мы: мра­мор­ные порт­рет­ные бюс­ты П. Мел­ли­ни (1474 год, Национальный му­зей Бард­жел­ло, Фло­рен­ция), Ф. Строц­ци (1475 год, Лувр, Па­риж), святого Ио­ан­на (рас­кра­шен­ная тер­ра­ко­та, около 1480 года, Национальная га­ле­рея искусства, Ва­шинг­тон).

В мас­тер­ской Майано ра­бо­тал их брат Джо­ван­ни (1439 год - 10 августа 1478 года); скульп­то­ром был и сын Бе­не­дет­то - Джо­ван­ни да Май­а­но Млад­ший (1486-1542 годы или 1487-1543 годы).

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