МАЙАНО
МАЙАНО - итальянские архитекторы и скульпторы, братья.
Джулиано (1432 год, Майано, близ Флоренции - 17 октября 1490 года, Неаполь) до 1473 года работал преимущественно как резчик по дереву. Возглавлял семейную мастерскую, которая производила украшенные интарсиями алтарные рамы, церковные скамьи [для флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре (1471 год) и пизанского собора (1477 год)], кафедры (в церкви Санта-Мария-Нуова во Флоренции, 1465 год; в соборе Сан-Джиминьяно), шкафы и двери для сакристий, также кассоне, резные кровати и другое.
Крупнейшими произведениями мастерской Майано были потолок, двери и мраморные обрамления дверей в Зале лилий Палаццо Веккьо во Флоренции (1476-1481 годы); панели студиоло герцогского дворца в Губбио (по рисункам Франческо ди Джорджо Мартини, 1479-1482 годы, Метрополитен-музей, Нью-Йорк), кассетированный потолок церкви Сант-Эджидио в Неаполе (1489-1490 годы).
Первые архитектурные работы Джулиано - проект расширения собора в Сан-Джиминьяно (1466 год) и строительство при нём капеллы Санта-Фина (1468 год) в подражание капелле кардинала Португальского в церкви Сан-Миньято-аль-Монте. Во Флоренции он участвовал в строительстве Палаццо Пацци-Куаратези (1458-1469 годы), Палаццо Строццино (по проекту Микелоццо ди Бартоломмео, 1460-е годы); в Сиене построил Палаццо Спаннокки (1473-1475 годы), варьируя в них тему флорентийского ренессансного дворца с подчёркнутым рустом поэтажным членением. В 1477-1488 годы главный архитектор собора Санта-Мария-дель-Фьоре. В 1476-1487 годы работал над укреплениями и, возможно, перекрытиями базилики Святой Девы Марии в Лорето. Возвёл собор в Фаэнце (1474-1486 годы), в котором сделал попытку монументализировать решения Ф. Брунеллески, предвосхищая архитектуру Высокого Возрождения. В 1485-1490 годы работал в Неаполе при дворе герцога Альфонсо; спроектировал Порта-Капуана в Неаполе и несохранившиеся виллы Ла-Дукеска и Поджо-Реале (1487-1489 годы), послужившие образцами стиля Раннего Возрождения в Южной Италии.
Бенедетто (1442 год, Майано - 24 мая 1497 года, Флоренция) начинал в качестве резчика по дереву в мастерской Джулиано, выполнял рамы для зеркал, сундуки, распятия и тому подобное; возможно, заканчивал деревянную статую Марии Магдалины работы Дезидерио да Сеттиньяно. В 1491 создал деревянную модель Палаццо Строцци во Флоренции, что позволяет его считать автором одного из лучших ренессансных дворцов в городе (возведён С. Кронакой).
Придерживаясь традиций флорентийской скульптуры кватроченто, Бенедетто добился высокого технического мастерства в работе с мрамором (испытал влияние А. Росселлино). Автор надгробий, украшенных статуями и повествовательными рельефами (Сан-Савино в соборе Фаэнцы, 1468-1471 годы; в капелле Санта-Фина в соборе города Сан-Джиминьяно, 1472-1477 годы; Санто-Бартоло в церкви Сант-Агостино, там же, 1492-1494 годы; Филиппо Строцци в церкви Санта- Мария-Новелла во Флоренции, 1491-1497 годы); кафедры со сценами из жития святого Франциска во флорентийской церкви Санта-Кроче (1485 год), выполненного в технике живописного рельефа алтарного образа «Благовещение» (1489-1491 годы) в церкви Санта- Анна-деи-Ломбарди в Неаполе. Камерные произведения Бенедетто отличаются большей тонкостью и чувством формы: мраморные портретные бюсты П. Меллини (1474 год, Национальный музей Барджелло, Флоренция), Ф. Строцци (1475 год, Лувр, Париж), святого Иоанна (раскрашенная терракота, около 1480 года, Национальная галерея искусства, Вашингтон).
В мастерской Майано работал их брат Джованни (1439 год - 10 августа 1478 года); скульптором был и сын Бенедетто - Джованни да Майано Младший (1486-1542 годы или 1487-1543 годы).