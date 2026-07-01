МАЙАМИ
МАЙАМИ - город на юго-востоке США, штат Флорида.
Население 425,2 тысяч человек (2010 год; свыше 2/3 - испаноязычное население, в том числе свыше 1/3 - выходцы с Кубы); образует городскую агломерацию с населением 5136,6 тысяч человек (входит в число 12 крупнейших городских агломераций США).
Расположен на атлантическом побережье юго-восточной части полуострова Флорида (в основном на берегу бухты Бискейн-Бей, отделённой от акватории Флоридского пролива рядом прибрежных островов).
Узел автомагистралей, конечный пункт железнодорожной линии Джэксонвилл - Майами, проходящей вдоль восточного побережья Флориды. Морской порт. Международный аэропорт. Приморский климатический курорт - центр курортного района, одного из крупнейших в мире и наиболее популярных в США.
До прихода европейцев район современного Майами был заселён индейскими племенами теквеста. В XVI-XVII века здесь пытались обосноваться испанцы (в 1567 году в устье реки Майами заложена католическая миссия, в 1743 году - форт). В 1836 году для защиты от индейцев-семинолов построен Форт-Даллас. Впоследствии вокруг него выросло поселение Майами (названное по наименованию одного из индейских племён). В 1896 году по инициативе Дж. Татл (владелицы апельсиновых плантаций на северном берегу реки Майами) к Майами была проложена ветка Западной Прибрежной железной дороги. В том же году Майами получил статус города. В 1920-х годах началось активное развитие курортной инфраструктуры. В годы 2-й мировой войны в районе Майами располагалось несколько военных баз. В конце 1950-1960-х годов и в 1980 году один из центров кубинской эмиграции. В 1980-х годах город активно заселялся выходцами из Гаити. Сильно пострадал от ураганов в 1926, 1935, 1992 годов.
Как курорт Майами развивается с начала XX века. Влияние тёплого океанического течения Гольфстрим, проходящего в акватории Флоридского пролива к востоку от Майами, в течение всего года придаёт климату особый мягкий характер. Климат тропический, с очень тёплой, сухой зимой и жарким влажным летом. Средняя температура января около 19,5 °С, июля 27,8 °С. Осадков 1449 мм в год (максимум в мае - июне и сентябре - октябре). Майами - крупный центр пляжного отдыха (песчаный пляж длиной около 11 км) и водных видов спорта. Как курорт особенно популярен в зимнее время года. В состав городской агломерации Майами входит также приморский климатический курорт Майами-Бич, расположенный на одноименном прибрежном острове (фактически группа из св. 20 примыкающих друг к другу низменных песчаных островов общей длиной около 16 км, шириной около 5 км, соединённых между собой и с материком дамбами и мостами). Наиболее старый курортный район Майами-Бич - так называемый Южный пляж (Саут-Бич) на берегу Флоридского пролива - возник в 1910-х годах. К северу от него расположен так называемый Хотел-Роу («Отельный ряд») с дорогими гостиницами и пансионатами.
Деловой центр Майами расположен на берегу бухты Бискейн-Бей. В его застройке преобладают высотные здания: в русле ар деко - небоскрёб «Майами Дейли Ньюс» (ныне «Фридом Тауэр») с элементами испанского колониального стиля (1925 год, архитектурное бюро «George A. Fuller, Schultze & Weaver»), здание суда округа Майами- Дейд (1925-1928 годы, архитекторы Э. Тен-Айк- Браун, О. Гайгер); в духе постмодернизма - многоквартирные дома «Палас», «Империал» (оба 1979-1980 годов) и «Атлантис» (1980-1982 годы; все - бюро «Architectonica»), башня «Банк оф Америка» (1984-1987 годы, архитектор И.М. Пей и другие). К деловому центру примыкают районы проживания выходцев из Латинской Америки «Маленькая Гавана» и «Маленький Гаити». К югу от «Маленькой Гаваны» расположен район Коконат-Гров, где находится одна из самых ранних сохранившихся построек Майами - Музей и сады Вискайя в духе итальянского Ренессанса (бывшая вилла промышленника Дж. Диринга; 1916 год, архитектор Ф.Б. Хоффман, ландшафтный архитектор Д. Суарес). В Майами-Бич сохранился участок застройки 1920-1940-х годов в стиле ар деко [на его территории - гостиница «Уолдорф Тауэрс», 1937 год, архитектор А. Энис; Публичная библиотека и Центр искусств Майами-Бич (ныне Художественный музей Басс), 1930 год, архитектор Р. Панкоуст], а также здания в так называемом стиле «Майами модерн» (отличающийся декоративностью вариант модернизма 1950-1960-х годов) - отель «Фонтенбло» (1950-е годы, архитектор М. Лапидус) и другие.
В Майами - Флоридский международный университет (1972 год; на его территории Национальный центр изучения ураганов - филиал Национальной службы погоды США); колледж округа Майами-Дейд (1959 год; вуз); ряд негосударственных вузов, в том числе Университет Майами (1925 год; в пригороде Корал-Гейблс) и другие.
Система публичных библиотек Майами включает около 50 библиотечных учреждений, в их числе Главная библиотека Майами в постмодернистском ансамбле зданий Культурного центра округа Майами-Дейд (1980-1983 годы, архитектор Ф. Джонсон) в деловом центре города. В залах Культурного центра также размещены экспозиции Исторического музея Южной Флориды (1979 год) и Художественного музея Майами (1996 год). Среди других музеев: науки (1949 год); художественные - Лоу (1950 год; при Университете Майами), Фроста (1977 год; при Флоридском международном университете), современного искусства (1994 год); детский (1983 год).
В Центре исполнительских искусств Адриенн Аршт (Аршт-центр; 2006 год, архитектор С. Пелли) ставятся драматические и музыкальные спектакли (оперы, балеты, мюзиклы) местных (в том числе «Флорида Гранд Опера», 1994 год; балет Майами и другие) и гастролирующих трупп, проводятся концерты исполнителей из многих стран мира. Филармонический оркестр (1985 год) и хор при нём, Баховское общество (1984 год), Шопеновский фонд (1977 год). Международный конкурс фортепианных дуэтов (с 1987 года), фестивали традиционной и популярной, в том числе кубинской, музыки, джаза и другие.
Зоопарк. Ботанический сад. В городе и окрестностях свыше 80 парков. Ферма по разведению аллигаторов. К юго-западу от Майами - национальный парк Эверглейдс.
Майами - один из крупнейших спортивных центров США. Многие профессиональные клубы города занимают ведущие позиции в своих профессиональных лигах. Команда по американскому футболу «Майами Долфинс» (основана в 1966 году) - 2-кратный победитель Супер Боула (1972, 1973 годы); выступает на «Ланд шарк стадиум» (открыт в 1987 году, до 2008 года известен как «Долорин стадиум» и «Джо Робби стадиум») - место проведения состязаний по соккеру (футболу), бейсболу, лякроссу. Хоккейная команда «Флорида Пантерс» (создана в 1993 году) выступает в НХЛ; принимает своих соперников на арене «Bank Atlantik Center» (открыт в 1998 году; около 20 тысяч мест). Баскетбольная команда «Майами Хит» (основана в 1988 году) - чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (2006 год); выступает на «Американ Эрлайнс арена» (открыта в 1999 году; около 20 тысяч мест). Бейсбольная команда «Флорида Марлинс» (создана в 1993 году) - 2-кратный победитель Мировой серии (1997, 2003 годы); выступает на «Ланд шарк стадиум». Среди других стадионов Майами - футбольный «Тропикал парк стадиум» (7 тысяч мест). Ипподром (один из лучших в мире). Близ Майами в 2001 году открыт Зал шахматной славы (одновременно шахматный музей).
Городская агломерация Майами - один из важнейших центров деловой активности, СМИ и информационной инфраструктуры, туризма и индустрии развлечений в США. Среди главных отраслей экономики - финансово-банковская деятельность, оптовая торговля (в том числе международная), логистика и услуги транспорта. Майами считается одним из лучших мест в мире для размещения штаб-квартир и отделений крупных международных корпораций. В деловом районе города сконцентрированы головные офисы банков, осуществляющих финансовые операции в большинстве стран мира. Городская агломерация Майами - главный центр управления коммерческой деятельностью в странах Латинской Америки и Карибского бассейна для более 1400 крупнейших мировых компаний, в том числе: «American International Group Inc.» (AIG; страхование), «Microsoft Corp.» (компьютерные технологии и программное обеспечение), «American Airlines» (авиаперевозки), «The Walt Disney Co.» (индустрия развлечений и СМИ), «Exxon» (группа компаний нефтегазовой и химической промышленности), «Cisco Systems, Inc.» (компьютерные сети), японская «Sony Corp.» (электронная промышленность). Мор. порт Майами (грузооборот свыше 7,4 миллионов т и 828,3 тысяч контейнеров ДФЭ, пассажирооборот 4,1 миллионов человек, 2008 год) специализируется на ввозе товаров из зарубежных стран, в первую очередь из государств Латинской Америки и Карибского бассейна; является одним из крупнейших в мире портов по обслуживанию пассажирских круизных судов. В Майами размещаются головные офисы ведущих международных компаний, специализирующихся на организации морских круизов (британо-американо-панамская «Carnival Corp. & plc», норвежско-американская «Royal Caribbean Cruises Ltd.» и многие другие), а также их дочерних фирм. Общее число занятых в порту, а также в организации и обслуживании рейсов круизных судов составляет около 176 тысяч человек (2008 год). Международный аэропорт Майами, расположенный в 13 км к северо-западу от делового центра города, - один из крупнейших в стране (33,7 миллионов пассажиров, 2007 года), является также важным центром грузовых авиаперевозок, занимает ведущее место в США по доставке и обработке авиационных грузов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Городская агломерация Майами - важный центр теле- и радиовещания, производства информационных, развлекательных теле- и радиопрограмм, сериалов и тому подобного. Крупнейший центр испаноязычного телевещания в стране, охватывает многие районы США и соседних государств Латинской Америки. Здесь расположены основные телестудии самой крупной в стране испаноязычной ТВ сети компании «Univision»; штаб-квартиры и главные студии компаний: «Telemundo» (дочерняя структура «NBC Universal Inc.»; вторая по объёмам вещания испаноязычная ТВ сеть в США), «TeleFutura» (дочерняя фирма «Univision»), «RCTV International» (дочерняя структура венесуэльской компании кабельного телевидения «Radio Caracas Television»), «MegaTV» и другие. В Майами выходит большое число периодических изданий, в том числе газеты: «The Miami Herald» (тираж свыше 1 миллиона экземпляров), «El Nuevo Herald» (на испанском языке).
Одна из важнейших отраслей экономики Майами - туристический бизнес: ежегодно город и пригороды посещают свыше 12 миллионов американских и иностранных туристов. Доходы от туризма составляют около 17,1 миллиардов долларов (2007 год). Развиты пищевая и полиграфическая промышленность; предприятия ряда высокотехнологичных отраслей (электронной и другие), строительной индустрии.
В Майами находится штаб Объединённого командования Вооруженных сил США в зоне Центральной и Южной Америки.