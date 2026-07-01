МАЙАМИ

МАЙАМИ - го­род на юго-вос­то­ке США, штат Фло­ри­да.

Население 425,2 тысяч человек (2010 год; свыше 2/3 - ис­па­ноя­зыч­ное население, в том числе свыше 1/3 - вы­ход­цы с Ку­бы); об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением 5136,6 тысяч человек (вхо­дит в чис­ло 12 круп­ней­ших городских аг­ло­ме­ра­ций США).

Рас­по­ло­жен на ат­лан­тическом по­бе­ре­жье юго-восточной час­ти полуострова Фло­ри­да (в основном на бе­ре­гу бух­ты Бис­кейн-Бей, от­де­лён­ной от ак­ва­то­рии Фло­рид­ско­го пролива ря­дом при­бреж­ных ост­ро­вов).

Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей, ко­неч­ный пункт железнодорожной ли­нии Джэксон­вилл - Май­а­ми, про­хо­дя­щей вдоль восточного по­бе­ре­жья Фло­ри­ды. Морской порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт. При­мор­ский кли­ма­тический ку­рорт - центр ку­рорт­но­го рай­она, од­но­го из круп­ней­ших в ми­ре и наи­бо­лее по­пу­ляр­ных в США.

До при­хо­да ев­ро­пей­цев рай­он современного Май­а­ми был за­се­лён ин­дей­ски­ми пле­ме­на­ми те­к­ве­ста. В XVI-XVII века здесь пы­та­лись обос­но­вать­ся ис­пан­цы (в 1567 году в устье реки Май­а­ми за­ло­же­на ка­то­лическая мис­сия, в 1743 году - форт). В 1836 году для за­щи­ты от ин­дей­цев-се­ми­но­лов по­стро­ен Форт-Дал­лас. Впо­след­ст­вии во­круг не­го вы­рос­ло по­се­ле­ние Май­а­ми (на­зван­ное по на­име­но­ва­нию од­но­го из ин­дей­ских пле­мён). В 1896 году по ини­циа­ти­ве Дж. Татл (вла­де­ли­цы апель­си­но­вых план­та­ций на северном бе­ре­гу реки Май­а­ми) к Май­а­ми бы­ла про­ло­же­на вет­ка Западной При­бреж­ной же­лез­ной до­ро­ги. В том же го­ду Май­а­ми по­лу­чил ста­тус го­ро­да. В 1920-х годах на­ча­лось ак­тив­ное раз­ви­тие ку­рорт­ной ин­фра­струк­ту­ры. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны в рай­оне Май­а­ми рас­по­ла­га­лось несколько во­енных баз. В конце 1950-1960-х годов и в 1980 году один из цен­тров ку­бинской эмиг­ра­ции. В 1980-х годах го­род ак­тив­но за­се­лял­ся вы­ход­ца­ми из Гаи­ти. Силь­но по­стра­дал от ура­га­нов в 1926, 1935, 1992 годов.

Как ку­рорт Май­а­ми раз­ви­ва­ет­ся с начала XX века. Влия­ние тё­п­ло­го океа­нического те­че­ния Гольф­ст­рим, про­хо­дя­ще­го в ак­ва­то­рии Фло­рид­ско­го пролива к вос­то­ку от Май­а­ми, в те­че­ние все­го го­да при­да­ёт кли­ма­ту осо­бый мяг­кий ха­рак­тер. Кли­мат тро­пи­че­ский, с очень тё­п­лой, су­хой зи­мой и жар­ким влаж­ным ле­том. Средняя температура ян­ва­ря около 19,5 °С, ию­ля 27,8 °С. Осад­ков 1449 мм в год (мак­си­мум в мае - ию­не и сен­тяб­ре - ок­тяб­ре). Май­а­ми - круп­ный центр пляж­но­го от­ды­ха (пес­ча­ный пляж дли­ной около 11 км) и вод­ных ви­дов спор­та. Как ку­рорт осо­бен­но по­пу­ля­рен в зим­нее вре­мя го­да. В со­став городской аг­ло­ме­ра­ции Май­а­ми вхо­дит так­же при­мор­ский кли­ма­тический ку­рорт Май­а­ми-Бич, рас­по­ло­жен­ный на од­но­именном при­бреж­ном ост­ро­ве (фак­ти­че­ски груп­па из св. 20 при­мы­каю­щих друг к дру­гу низ­мен­ных пес­ча­ных ост­ро­вов об­щей дли­ной около 16 км, ши­ри­ной около 5 км, со­еди­нён­ных ме­ж­ду со­бой и с ма­те­ри­ком дам­ба­ми и мос­та­ми). Наи­бо­лее ста­рый ку­рорт­ный рай­он Май­а­ми-Бич - так называемый Юж­ный пляж (Са­ут-Бич) на бе­ре­гу Фло­рид­ско­го пролива - воз­ник в 1910-х годах. К се­ве­ру от не­го рас­по­ло­жен так называемый Хотел-Роу («Отельный ряд») с до­ро­ги­ми гос­ти­ни­ца­ми и пан­сио­на­та­ми.

Де­ло­вой центр Май­а­ми рас­по­ло­жен на бе­ре­гу бух­ты Бис­кейн-Бей. В его за­строй­ке пре­об­ла­да­ют вы­сот­ные зда­ния: в рус­ле ар де­ко - не­бо­скрёб «Май­а­ми Дей­ли Ньюс» (ны­не «Фри­дом Тау­эр») с эле­мен­та­ми испанского ко­ло­ни­аль­но­го сти­ля (1925 год, ар­хитектурное бю­ро «George A. Fuller, Schultze & Weaver»), зда­ние су­да округа Май­а­ми- Дейд (1925-1928 годы, ар­хи­тек­то­ры Э. Тен-Айк- Бра­ун, О. Гай­гер); в ду­хе по­стмо­дер­низ­ма - мно­го­квар­тир­ные до­ма «Па­лас», «Им­пе­ри­ал» (оба 1979-1980 годов) и «Ат­лан­тис» (1980-1982 годы; все - бю­ро «Architectonica»), баш­ня «Банк оф Аме­ри­ка» (1984-1987 годы, архитектор И.М. Пей и другие). К де­ло­во­му цен­тру при­мы­ка­ют рай­оны про­жи­ва­ния вы­ход­цев из Латинской Аме­ри­ки «Ма­лень­кая Га­ва­на» и «Ма­лень­кий Гаи­ти». К югу от «Ма­лень­кой Га­ва­ны» рас­по­ло­жен район Ко­ко­нат-Гров, где на­хо­дит­ся од­на из са­мых ран­них со­хра­нив­ших­ся по­стро­ек Май­а­ми - Му­зей и са­ды Вис­кайя в ду­хе итальянского Ре­нес­сан­са (бывшая вил­ла про­мыш­лен­ни­ка Дж. Ди­рин­га; 1916 год, архитектор Ф.Б. Хофф­ман, ланд­шафт­ный архитектор Д. Суа­рес). В Май­а­ми-Бич со­хра­нил­ся уча­сток за­строй­ки 1920-1940-х годов в сти­ле ар де­ко [на его тер­ри­то­рии - гос­ти­ни­ца «Уол­дорф Тау­эрс», 1937 год, архитектор А. Энис; Пуб­лич­ная библиотека и Центр ис­кусств Май­а­ми-Бич (ны­не Ху­дожественный му­зей Басс), 1930 год, архитектор Р. Пан­ко­уст], а так­же зда­ния в так называемом сти­ле «Май­а­ми мо­дерн» (от­ли­чаю­щий­ся де­ко­ра­тив­но­стью ва­ри­ант мо­дер­низ­ма 1950-1960-х годов) - отель «Фон­тенб­ло» (1950-е годы, архитектор М. Ла­пи­дус) и другие.

В Май­а­ми - Фло­рид­ский ме­ж­ду­народный университет (1972 год; на его тер­ри­то­рии Национальный центр изу­че­ния ура­га­нов - фи­ли­ал Национальной служ­бы по­го­ды США); кол­ледж округа Май­а­ми-Дейд (1959 год; вуз); ряд не­го­су­дарственных ву­зов, в том числе Университет Май­а­ми (1925 год; в при­го­ро­де Ко­рал-Гейблс) и другие.

Сис­те­ма пуб­лич­ных биб­лио­тек Май­а­ми вклю­ча­ет около 50 биб­лио­теч­ных уч­ре­ж­де­ний, в их чис­ле Главная библиотека Май­а­ми в по­стмо­дер­ни­ст­ском ан­самб­ле зда­ний Куль­тур­но­го цен­тра округа Май­а­ми-Дейд (1980-1983 годы, архитектор Ф. Джон­сон) в де­ло­вом цен­тре го­ро­да. В за­лах Куль­тур­но­го цен­тра так­же раз­ме­ще­ны экс­по­зи­ции Ис­то­рического му­зея Южной Фло­ри­ды (1979 год) и Ху­дожественного му­зея Май­а­ми (1996 год). Сре­ди других му­зе­ев: нау­ки (1949 год); ху­до­же­ст­вен­ные - Лоу (1950 год; при Университете Май­а­ми), Фро­ста (1977 год; при Фло­рид­ском ме­ж­ду­народном университете), современного искусства (1994 год); дет­ский (1983 год).

В Цен­тре ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств Ад­ри­енн Аршт (Аршт-центр; 2006 год, архитектор С. Пел­ли) ста­вят­ся дра­ма­тические и музыкальные спек­так­ли (опе­ры, ба­ле­ты, мю­зик­лы) ме­ст­ных (в том числе «Фло­ри­да Гранд Опе­ра», 1994 год; ба­лет Май­а­ми и другие) и га­ст­ро­ли­рую­щих трупп, про­во­дят­ся кон­цер­ты ис­пол­ни­те­лей из многих стран ми­ра. Фи­лар­мо­нический ор­кестр (1985 год) и хор при нём, Ба­хов­ское общество (1984 год), Шо­пе­нов­ский фонд (1977 год). Ме­ж­ду­народный кон­курс фор­те­пи­ан­ных ду­этов (с 1987 года), фес­ти­ва­ли тра­ди­ци­он­ной и по­пу­ляр­ной, в том числе ку­бин­ской, му­зы­ки, джа­за и другие.

Зоо­парк. Бо­та­нический сад. В го­ро­де и ок­ре­ст­но­стях свыше 80 пар­ков. Фер­ма по раз­ве­де­нию ал­ли­га­то­ров. К юго-за­па­ду от Май­а­ми - национальный парк Эверг­лейдс.

Май­а­ми - один из круп­ней­ших спор­тив­ных цен­тров США. Многие профессиональные клу­бы го­ро­да за­ни­ма­ют ве­ду­щие по­зи­ции в сво­их профессиональных ли­гах. Ко­ман­да по американскому фут­бо­лу «Май­а­ми Дол­финс» (ос­но­ва­на в 1966 году) - 2-крат­ный по­бе­ди­тель Су­пер Бо­ула (1972, 1973 годы); вы­сту­па­ет на «Ланд шарк ста­ди­ум» (от­крыт в 1987 году, до 2008 года из­вес­тен как «До­ло­рин ста­ди­ум» и «Джо Роб­би ста­ди­ум») - ме­сто про­ве­де­ния со­стя­за­ний по сок­ке­ру (фут­бо­лу), бейс­бо­лу, ляк­рос­су. Хок­кей­ная ко­ман­да «Фло­ри­да Пан­терс» (соз­да­на в 1993 году) вы­сту­па­ет в НХЛ; при­ни­ма­ет сво­их со­пер­ни­ков на аре­не «Bank Atlantik Center» (от­крыт в 1998 году; около 20 тысяч мест). Бас­кет­боль­ная ко­ман­да «Май­а­ми Хит» (ос­но­ва­на в 1988 году) - чем­пи­он Национальной бас­кет­боль­ной ас­со­циа­ции (2006 год); вы­сту­па­ет на «Аме­ри­кан Эр­лайнс аре­на» (от­кры­та в 1999 году; около 20 тысяч мест). Бейс­боль­ная ко­ман­да «Фло­ри­да Мар­линс» (соз­да­на в 1993 году) - 2-крат­ный по­бе­ди­тель Ми­ро­вой се­рии (1997, 2003 годы); вы­сту­па­ет на «Ланд шарк ста­ди­ум». Сре­ди других ста­дио­нов Май­а­ми - фут­боль­ный «Тро­пи­кал парк ста­ди­ум» (7 тысяч мест). Ип­по­дром (один из луч­ших в ми­ре). Близ Май­а­ми в 2001 году от­кры­т Зал шах­мат­ной сла­вы (одновременно шах­мат­ный музей).

Городская аг­ло­ме­ра­ция Май­а­ми - один из важ­ней­ших цен­тров де­ло­вой ак­тив­но­сти, СМИ и ин­фор­мационной ин­фра­струк­ту­ры, ту­риз­ма и ин­ду­ст­рии раз­вле­че­ний в США. Сре­ди главных от­рас­лей эко­но­ми­ки - фи­нан­со­во-бан­ков­ская дея­тель­ность, оп­то­вая тор­гов­ля (в том числе ме­ж­ду­на­род­ная), ло­ги­сти­ка и ус­лу­ги транс­пор­та. Май­а­ми счи­та­ет­ся од­ним из луч­ших мест в ми­ре для раз­ме­ще­ния штаб-квар­тир и от­де­ле­ний круп­ных ме­ж­ду­народных кор­по­ра­ций. В де­ло­вом рай­оне го­ро­да скон­цен­три­ро­ва­ны го­лов­ные офи­сы бан­ков, осу­ще­ст­в­ляю­щих фи­нан­со­вые опе­ра­ции в боль­шин­ст­ве стран ми­ра. Городская аг­ло­ме­ра­ция Май­а­ми - главный центр управ­ле­ния ком­мерческой дея­тель­но­стью в стра­нах Латинской Аме­ри­ки и Ка­риб­ско­го бас­сей­на для бо­лее 1400 круп­ней­ших ми­ро­вых ком­па­ний, в том числе: «American In­ternational Group Inc.» (AIG; стра­хо­ва­ние), «Microsoft Corp.» (ком­пь­ю­тер­ные тех­но­ло­гии и про­грамм­ное обес­пе­че­ние), «American Airlines» (авиа­пе­ре­воз­ки), «The Walt Disney Co.» (ин­ду­ст­рия раз­вле­че­ний и СМИ), «Exxon» (груп­па ком­па­ний неф­те­га­зо­вой и хи­мической промышленности), «Cisco Systems, Inc.» (ком­пь­ю­тер­ные се­ти), японская «Sony Corp.» (элек­трон­ная промышленность). Мор. порт Май­а­ми (гру­зо­обо­рот свыше 7,4 миллионов т и 828,3 тысяч кон­тей­не­ров ДФЭ, пас­са­жи­ро­обо­рот 4,1 миллионов человек, 2008 год) спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на вво­зе то­ва­ров из за­ру­беж­ных стран, в пер­вую оче­редь из го­су­дарств Латинской Аме­ри­ки и Ка­риб­ско­го бас­сей­на; яв­ля­ет­ся од­ним из круп­ней­ших в ми­ре пор­тов по об­слу­жи­ва­нию пас­са­жир­ских кру­из­ных су­дов. В Май­а­ми раз­ме­ща­ют­ся го­лов­ные офи­сы ве­ду­щих ме­ж­ду­народных ком­па­ний, спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся на ор­га­ни­за­ции морских круи­зов (бри­та­но-аме­ри­ка­но-па­нам­ская «Car­nival Corp. & plc», норвежско-американская «Royal Caribbean Cruises Ltd.» и многие другие), а так­же их до­чер­них фирм. Об­щее чис­ло за­ня­тых в пор­ту, а так­же в ор­га­ни­за­ции и об­слу­жи­ва­нии рей­сов кру­из­ных су­дов со­став­ля­ет около 176 тысяч человек (2008 год). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Май­а­ми, рас­по­ло­жен­ный в 13 км к се­ве­ро-за­па­ду от де­ло­во­го цен­тра го­ро­да, - один из круп­ней­ших в стра­не (33,7 миллионов пас­са­жи­ров, 2007 года), яв­ля­ет­ся так­же важ­ным цен­тром гру­зо­вых авиа­пе­ре­во­зок, за­ни­ма­ет ве­ду­щее ме­сто в США по дос­тав­ке и об­ра­бот­ке авиационных гру­зов из стран Латинской Аме­ри­ки и Ка­риб­ско­го бас­сей­на.

Городская аг­ло­ме­ра­ция Май­а­ми - важ­ный центр те­ле- и ра­дио­ве­ща­ния, про­изводства ин­фор­мационных, раз­вле­ка­тель­ных те­ле- и ра­дио­про­грамм, се­риа­лов и тому подобного. Круп­ней­ший центр ис­па­ноя­зыч­но­го те­ле­ве­ща­ния в стра­не, ох­ва­ты­ва­ет многие рай­оны США и со­сед­них го­су­дарств Латинской Аме­ри­ки. Здесь рас­по­ло­же­ны основные те­ле­сту­дии са­мой круп­ной в стра­не ис­па­ноя­зыч­ной ТВ се­ти ком­па­нии «Univision»; штаб-квар­ти­ры и главные сту­дии ком­па­ний: «Telemundo» (до­чер­няя струк­ту­ра «NBC Universal Inc.»; вто­рая по объ­ё­мам ве­ща­ния ис­па­но­языч­ная ТВ сеть в США), «TeleFutura» (до­чер­няя фир­ма «Univision»), «RCTV International» (до­чер­няя струк­ту­ра ве­не­су­эльской ком­па­нии ка­бель­но­го те­ле­ви­де­ния «Radio Caracas Television»), «MegaTV» и другие. В Май­а­ми вы­хо­дит боль­шое чис­ло пе­рио­дических из­да­ний, в том числе га­зе­ты: «The Miami Herald» (ти­раж свыше 1 миллиона экземпляров), «El Nuevo Herald» (на испанском языке).

Од­на из важ­ней­ших от­рас­лей эко­но­ми­ки Май­а­ми - ту­ри­стический биз­нес: еже­год­но го­род и при­го­ро­ды по­се­ща­ют свыше 12 миллионов американских и иностранных ту­ри­стов. До­хо­ды от ту­риз­ма со­став­ля­ют около 17,1 миллиардов долларов (2007 год). Раз­ви­ты пи­ще­вая и по­ли­гра­фическая промышленность; пред­при­ятия ря­да вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных от­рас­лей (элек­трон­ной и другие), стро­ительной ин­ду­ст­рии.

В Май­а­ми на­хо­дит­ся штаб Объ­е­ди­нён­но­го ко­ман­до­ва­ния Воо­руженных сил США в зо­не Центральной и Южной Аме­ри­ки.

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