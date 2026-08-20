МАЯЦКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

МАЯЦКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС - комплекс археологических памятнико в на правом берегу Дона, у впадения в него реки Тихая Сосна, на северной окраине современного хутора Дивногорье (Лис­кин­ский район Во­ро­неж­ской области, Рос­сия).

На­зван по «Ма­яц­ко­му ста­рин­но­му го­ро­ди­щу», упо­ми­нае­мо­му в рос­пи­си по­гра­нич­ных ка­зачь­их зе­мель (1648 год) и других до­ку­мен­тах. За­ни­ма­ет уча­сток (около 960 м) ко­рен­но­го бе­ре­га До­на высотой около 70 м (площадь не ме­нее 100 га). Вклю­ча­ет кре­пость, сели­ще, гон­чар­ный центр, мо­гиль­ник (в пре­де­лах IX-X веков) сал­то­во-ма­яц­кой куль­ту­ры; па­мят­ни­ки верх­не­го па­лео­ли­та ; кур­га­ны сред­не­го брон­зо­во­го ве­ка.

В 1906 году пер­вое на­учное об­сле­до­ва­ние про­вёл А. А. Спи­цын, рас­коп­ки на го­ро­ди­ще - А. И. Ми­лю­тин, ко­то­рый по­ста­вил па­мят­ник в ряд с Сал­тов­ским ар­хео­ло­ги­че­ским ком­плек­сом. В 1907 году рас­коп­ки В. Д. Язы­ко­ва, А. И. Мар­ти­но­ви­ча, С. Е. Зве­ре­ва, в 1908-1909 годах - Н. Е. Ма­карен­ко. Основные ре­зуль­та­ты по­лу­че­ны в 1975 и 1977-1982 годах советско-болгарско-венгерской экс­пе­ди­ци­ей под руководством С. А. Плет­нё­вой. В начале 1990-х годов - ра­бо­ты М. И. Лы­ло­вой, в 1994-1995 годах - Д. С. Ко­ро­бо­ва. С 2007 года А. Н. Бес­суд­нов ис­сле­ду­ет сто­ян­ку и мас­со­вые ос­тан­ки ди­ких ло­ша­дей верх­не­го па­лео­ли­та.

Кре­пость (пря­мо­уголь­ник 115×90 м) за­ни­ма­ла западный угол мы­са, ок­ру­же­на ка­мен­ны­ми сте­на­ми (ны­не за­дер­но­ва­ны; при рас­коп­ках южного уг­ла про­сле­же­но, что они по­строе­ны из бло­ков, на ска­ле, без фун­да­мен­та, с ис­поль­зо­ва­ни­ем под­сти­лаю­щих де­ревянных кон­ст­рук­ций) и рвом ши­ри­ной 7 м, глу­би­ной до 2,5 м. В юго- восточном уг­лу кре­по­сти на­хо­ди­лась «ци­та­дель» (пря­мо­уголь­ник 42×27 м).

Про­сле­же­но не ме­нее 3 стро­ительных эта­пов; иссле­до­ва­ны по­строй­ки, в т. ч. пря­мо­уголь­ная на ка­мен­ном цо­ко­ле, за­хо­ро­не­ния. На бло­ках кре­по­ст­ных стен об­на­ру­же­но бо­лее 400 ру­нических над­пи­сей и граф­фи­ти (в т. ч. во­енные сце­ны, лю­ди, ко­ни, верб­лю­ды, оле­ни, гео­мет­рические фи­гу­ры). На се­ли­ще, при­мы­каю­щем к го­ро­ди­щу, изу­че­но бо­лее 50 уг­луб­лён­ных и на­зем­ных по­стро­ек (есть двух­ка­мер­ные) - пря­моуголь­ных и ок­руг­лых («юр­то­об­раз­ных»), в основе стол­бо­вой кон­ст­рук­ции (в ря­де слу­ча­ев про­сле­же­на де­ревянная об­ши­в­ка), в т. ч. с оча­га­ми, печ­ка­ми-ка­мен­ка­ми, гли­но­бит­ны­ми пе­ча­ми ти­па тан­ды­ров; мно­го ям, в т. ч. об­шир­ные, рас­ши­рен­ные кни­зу усе­чён­но-ко­ни­че­ские.

В уг­луб­лён­ной пря­мо­уголь­ной по­строй­ке № 21 ис­сле­до­ван ком­плекс, ин­тер­пре­ти­ро­ван­ный как куль­то­вый язы­че­ский: 5 ка­та­комб­ных по­гре­бе­ний, не­за­кон­чен­ный дро­мос , сле­ды триз­ны, 5 жерт­вен­ни­ков, 2 ма­лень­кие не­жи­лые по­строй­ки. На мо­гиль­ни­ке (в 600 м от го­ро­дища) рас­ко­па­но бо­лее 150 оди­ноч­ных по­гре­бе­ний, в основном в не­боль­ших ка­та­ком­бах, за­пол­нен­ных по­сле по­гре­бе­ния (тру­по­по­ло­же­ния) грун­том; со сле­да­ми вто­рич­но­го про­ник­но­ве­ния, свя­зы­вае­мо­го с об­ря­дом обез­вре­жи­ва­ния по­гре­бён­ных.

Ин­вен­тарь срав­ни­тель­но бе­ден, преимущественно пред­ме­ты убо­ра, ке­ра­ми­ка. К юго-вос­то­ку от се­ли­ща, на «ху­то­ре гон­ча­ров», изу­че­ны 4 двух­ка­мер­ных гор­на и уг­луб­лён­ные пря­мо­уголь­ные по­строй­ки-мас­тер­ские, пред­по­ло­жи­тель­но с од­но­скат­ной кры­шей, внут­ри - ос­но­ва­ние гон­чар­ных кру­гов, оча­ги, за­па­сы гли­ны, сво­бод­ные про­стран­ст­ва (ве­ро­ят­но, склад или су­шил­ка); сре­ди на­хо­док около 10 тысяч фраг­мен­тов ку­хон­ной, тар­ной, сто­ло­вой по­су­ды, да­ти­ро­ван­ной концом IX - началом X веков. 5-я двух­ка­мер­ная гон­чар­ная печь бы­ла уст­рое­на внут­ри за­бро­шен­ной по­строй­ки на се­ли­ще, что сви­де­тель­ст­ву­ет о со­кра­ще­нии раз­ме­ра по­се­ле­ния к кон­цу его су­ще­ст­во­ва­ния.

Ран­не­сред­не­ве­ко­вые ма­те­риа­лы Маяцкого археологического комплекса, в т. ч. па­лео­ан­тро­по­ло­ги­че­ские, сви­де­тель­ст­ву­ют о на­се­ле­нии, вклю­чав­шем аланов и бул­гар, под­чи­нён­ных Ха­зар­ско­му ка­га­на­ту. Близ Маяцкого археологического комплекса - пе­щер­ный Ус­пен­ский муж­ской монастырь (со второй половиный XVII века). С 1991 года Маяцкий археологический комплекс вклю­чён в При­род­ный и ар­хитектурно-ар­хео­ло­гический му­зей-за­по­вед­ник «Див­но­го­рье».

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