МАЯЦКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
МАЯЦКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС - комплекс археологических памятников на правом берегу Дона, у впадения в него реки Тихая Сосна, на северной окраине современного хутора Дивногорье (Лискинский район Воронежской области, Россия).
Назван по «Маяцкому старинному городищу», упоминаемому в росписи пограничных казачьих земель (1648 год) и других документах. Занимает участок (около 960 м) коренного берега Дона высотой около 70 м (площадь не менее 100 га). Включает крепость, селище, гончарный центр, могильник (в пределах IX-X веков) салтово-маяцкой культуры; памятники верхнего палеолита; курганы среднего бронзового века.
В 1906 году первое научное обследование провёл А. А. Спицын, раскопки на городище - А. И. Милютин, который поставил памятник в ряд с Салтовским археологическим комплексом. В 1907 году раскопки В. Д. Языкова, А. И. Мартиновича, С. Е. Зверева, в 1908-1909 годах - Н. Е. Макаренко. Основные результаты получены в 1975 и 1977-1982 годах советско-болгарско-венгерской экспедицией под руководством С. А. Плетнёвой. В начале 1990-х годов - работы М. И. Лыловой, в 1994-1995 годах - Д. С. Коробова. С 2007 года А. Н. Бессуднов исследует стоянку и массовые останки диких лошадей верхнего палеолита.
Крепость (прямоугольник 115×90 м) занимала западный угол мыса, окружена каменными стенами (ныне задернованы; при раскопках южного угла прослежено, что они построены из блоков, на скале, без фундамента, с использованием подстилающих деревянных конструкций) и рвом шириной 7 м, глубиной до 2,5 м. В юго- восточном углу крепости находилась «цитадель» (прямоугольник 42×27 м).
Прослежено не менее 3 строительных этапов; исследованы постройки, в т. ч. прямоугольная на каменном цоколе, захоронения. На блоках крепостных стен обнаружено более 400 рунических надписей и граффити (в т. ч. военные сцены, люди, кони, верблюды, олени, геометрические фигуры). На селище, примыкающем к городищу, изучено более 50 углублённых и наземных построек (есть двухкамерные) - прямоугольных и округлых («юртообразных»), в основе столбовой конструкции (в ряде случаев прослежена деревянная обшивка), в т. ч. с очагами, печками-каменками, глинобитными печами типа тандыров; много ям, в т. ч. обширные, расширенные книзу усечённо-конические.
В углублённой прямоугольной постройке № 21 исследован комплекс, интерпретированный как культовый языческий: 5 катакомбных погребений, незаконченный дромос, следы тризны, 5 жертвенников, 2 маленькие нежилые постройки. На могильнике (в 600 м от городища) раскопано более 150 одиночных погребений, в основном в небольших катакомбах, заполненных после погребения (трупоположения) грунтом; со следами вторичного проникновения, связываемого с обрядом обезвреживания погребённых.
Инвентарь сравнительно беден, преимущественно предметы убора, керамика. К юго-востоку от селища, на «хуторе гончаров», изучены 4 двухкамерных горна и углублённые прямоугольные постройки-мастерские, предположительно с односкатной крышей, внутри - основание гончарных кругов, очаги, запасы глины, свободные пространства (вероятно, склад или сушилка); среди находок около 10 тысяч фрагментов кухонной, тарной, столовой посуды, датированной концом IX - началом X веков. 5-я двухкамерная гончарная печь была устроена внутри заброшенной постройки на селище, что свидетельствует о сокращении размера поселения к концу его существования.
Раннесредневековые материалы Маяцкого археологического комплекса, в т. ч. палеоантропологические, свидетельствуют о населении, включавшем аланов и булгар, подчинённых Хазарскому каганату. Близ Маяцкого археологического комплекса - пещерный Успенский мужской монастырь (со второй половиный XVII века). С 1991 года Маяцкий археологический комплекс включён в Природный и архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье».