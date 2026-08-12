МАЙ ГИЗЕЛА
МАЙ (May) ГИЗЕЛА - немецкая актриса и певица.
Дочь писателя и театрального деятеля Фердинанда Мая и актрисы Кете Май.
В 1942 году окончила Театральную школу в Лейпциге и дебютировала в театре «Комё-диенхаус» в Дрездене. Играла субреток, лирических и характерных героинь в театрах Данцига (ныне Гданьск), Гёрлица, Лейпцига (1945-1947 годы), Шверина (1947-1950 годы), Галле (1950-1951 годы). В 1951-1962 годы ведущая актриса Немецкого театра в Берлине. Выступала в политическом кабаре, участвовала в концертных программах, в том числе вместе с Э. Бушем.
С 1951 года снимается в кино (свыше 30 фильмов).
С 1957 года под руководством Х. Эйслера начала сольные выступления как певица и вскоре стала лучшей в ГДР исполнительницей вокальных произведений К. Вайля, Эйслера, П. Дессау на стихи Б. Брехта. Славу «первой леди политического шансона» принесли Май многочисленные гастроли (с 1959 года) в странах Европы (неоднократно выступала в СССР), в США, Канаде и Австралии.
В 1962-1992 годах с триумфальным успехом играла в «Берлинер ансамбль» (лучшая роль - Анна Фирлинг в пьесе «Мамаша Кураж и её дети» Брехта, 1978 год), с 2000 года регулярно выступает на его сцене с программой «Брехт-Вайль». Среди других ролей: Анна I в балете с пением «Семь смертных грехов мещанина» Вайля на текст Брехта (Немецкая государственная опера, Берлин, 1963 год; «Ла Скала», Милан, 1964 год), Долли в мюзикле «Хелло, Долли!» Дж. Германа («Метрополь-театер», Берлин, 1970 год), Фройляйн Шнайдер в мюзикле «Кабаре» Дж. Кандера («Театер дес Вестенс», Западный Берлин, 1988 год).
Преподаёт в Высшей школе музыки в Берлине (с 1969 года), в ряде европейских институтов.
Лучшие аудио- и видеозаписи Май изданы в блоке «Es heißt: die May» (2005 год).
Сочинения:
Mit meinen Augen: Begegnungen und Impressionen. B., 1976;
Es wechseln die Zeiten: Erinnerungen. Lpz., 2002.