МАВРЫ

МАВРЫ.

1) На­зва­ние, дан­ное рим­ля­на­ми ко­рен­но­му на­се­ле­нию Мав­ре­та­нии.

2) В сред­ние ве­ка в Западной Ев­ро­пе пер­во­на­чаль­но на­зва­ние ара­бов и бер­бе­ров , позд­нее - всех му­суль­ман Пи­ре­ней­ско­го полуострова и западной час­ти Северной Аф­ри­ки, по за­вер­ше­нии Ре­кон­ки­сты, с конца XV века, - ара­бо-му­суль­ман Северной Аф­ри­ки (за ис­клю­че­ни­ем Егип­та), пре­имущественно го­ро­жан.

3) Араб­ский на­род (арабы Мавритании, мав­ри­тан­цы; са­мо­на­зва­ние - аль-бей­дан, то есть «бе­лые лю­ди»), основное на­се­ле­ние Мав­ри­та­нии (2,7 миллионов человек; 2010, оцен­ка) и Западной Са­ха­ры (сахрави; 400 тысяч человек). Жи­вут так­же на юге Ма­рок­ко (до 1 миллиона человек), се­ве­ре Ма­ли (360 тысяч человек), в Се­не­га­ле (130 тысяч человек), Гам­бии (25 тысяч человек) и так далее.

Го­во­рят на мав­ри­тан­ском диа­лек­те (ха­са­ния) маг­риб­ской груп­пы диа­лек­тов арабского языка. Рас­про­стра­нён так­же французский язык.

Мавры - му­суль­ма­не-сун­ни­ты.

В 1-й полвине I-го тысячелетия Мав­ри­та­нию и Западную Са­ха­ру за­ня­ли миг­ри­ро­вав­шие с се­ве­ра бер­бер­ские пле­ме­на (смотри Бер­бе­ры) ге­ту­лов и сан­хад­жа, под­чи­нив­шие се­бе ме­ст­ное на­се­ле­ние.

В XI веке сан­хад­жий­ское пле­мя лем­ту­на, при­няв ис­лам , воз­гла­ви­ло дви­же­ние ма­ли­ки­тов и соз­да­ло государствло Аль­мо­ра­ви­дов .

С XIV-XV века на тер­ри­то­рию Мав­ри­та­нии про­ни­ка­ли ара­бы ма­киль – вы­ход­цы из Ара­вии (в том числе пе­ре­се­лив­шие­ся в XV-XVII века из Ма­рок­ко ха­са­ны), ус­ко­рив­шие на­чав­ший­ся в XI веке про­цесс ис­ла­ми­за­ции.

В середине XVII века пос­ле дол­го­лет­ней борь­бы часть бер­бе­ров уш­ла за реку Се­не­гал, ос­таль­ные под­верг­лись ара­би­за­ции, в ре­зуль­та­те ко­то­рой сфор­ми­ро­ва­лась эт­ническая общ­ность мав­ров.

За­ни­ма­ют­ся ко­че­вым ско­то­вод­ст­вом, в оа­зи­сах - зем­ле­де­ли­ем.

Со­хра­ня­ет­ся пле­мен­ное де­ле­ние (все­го пле­мён, или кабила, бо­лее 20: ре­гей­бат, улед, трар­за, брак­на, тек­на, ад­рар, им­ра­ген, исар­кин и другие).

Су­ще­ст­ву­ют замк­ну­тые кас­ты грио­тов (иг­гиу) и ре­мес­лен­ни­ков (мал­ле­мин).

Ос­но­ву со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции со­став­ля­ют эн­до­гам­ные пат­ри­ли­нид­жи и боль­ше­се­мей­ные об­щи­ны.

Прак­ти­ку­ют­ся ор­то­ку­зен­ные бра­ки, ле­ви­рат, по­ли­ги­ния. У ко­чев­ни­ков со­хра­ня­ет­ся вре­мен­ная мат­ри­ло­каль­ность брач­но­го по­се­ле­ния (до ро­ж­де­ния пер­во­го ре­бён­ка). Сис­те­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но-ли­ней­но­го ти­па; сиб­лин­ги об­оз­на­ча­ют­ся од­ним тер­ми­ном, со­дер­жа­щим об­щую кор­не­вую мор­фе­му.

До­ма сыр­цо­вые или ка­мен­ные, с пло­ской кры­шей, глу­хи­ми сте­на­ми и внутренним дво­ри­ком. На за­па­де рас­про­ст­ра­не­на узор­ная ка­мен­ная клад­ка.

Муж­чи­ны но­сят ши­ро­кие шта­ны с бу­фа­ми, бу­бу, аму­ле­ты в ко­жа­ных фут­ля­рах на шее, жен­щи­ны дра­пи­ру­ют­ся тканями, по­кры­вают го­ло­ву, но­сят мно­го ук­ра­ше­ний, бо­га­тые - тя­жё­лые нож­ные брас­ле­ты.

Уст­ное твор­че­ст­во.

Му­зы­ка выс­ших каст во­каль­ная, ис­пол­ня­ет­ся главным образом груп­па­ми жен­щин под ак­ком­па­не­мент удар­ных для собственного раз­вле­че­ния; де­вуш­ки из знат­ных се­мей прак­ти­ку­ют соль­ные ноч­ные лю­бов­ные пес­ни.

Му­зы­ка низ­ших каст - рес­пон­сор­ное пе­ние, ино­гда под ак­ком­па­не­мент флейт; ис­пол­ня­ет­ся на празд­ни­ках как со­про­во­ж­де­ние к тан­цам, по чет­вер­гам ве­че­ром в вос­хва­ле­ни­ях Про­ро­ка.

Для соль­но­го ин­ст­ру­мен­таль­но­го му­зи­ци­ро­ва­ния ис­поль­зу­ют од­но­струн­ный щип­ко­вый ин­ст­ру­мент гам­бра, од­но­струн­ный смыч­ко­вый ра­баб, в ка­че­ст­ве удар­ных ин­ст­ру­мен­тов - боль­шую ли­тав­ру табл, различные идио­фо­ны.

Центральное ме­сто в традиционной уст­ной куль­ту­ре мавров за­ни­ма­ет искусство грио­тов (иг­гиу), их му­зы­ка (соль­ная во­каль­ная, в со­про­во­ж­де­нии лют­ни ти­ди­нит или ар­фы ар­дин) ос­но­ва­на на слож­ной ка­но­ни­зи­ро­ван­ной ла­до­вой сис­те­ме, свя­за­на с оп­ре­де­лён­ны­ми ти­па­ми по­эзии (вос­хва­ле­ния Про­ро­ка, ре­лигиозный, во­енный, нос­таль­гический и другие сти­хи).

Современный ре­пер­ту­ар иг­гиу - мо­дер­ни­зи­рованные тра­диционные ме­ло­дии, пес­ни ближ­не­во­сточ­но­го про­ис­хо­ж­де­ния и другие.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)