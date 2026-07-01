МАВРЫ
МАВРЫ.
1) Название, данное римлянами коренному населению Мавретании.
2) В средние века в Западной Европе первоначально название арабов и берберов, позднее - всех мусульман Пиренейского полуострова и западной части Северной Африки, по завершении Реконкисты, с конца XV века, - арабо-мусульман Северной Африки (за исключением Египта), преимущественно горожан.
3) Арабский народ (арабы Мавритании, мавританцы; самоназвание - аль-бейдан, то есть «белые люди»), основное население Мавритании (2,7 миллионов человек; 2010, оценка) и Западной Сахары (сахрави; 400 тысяч человек). Живут также на юге Марокко (до 1 миллиона человек), севере Мали (360 тысяч человек), в Сенегале (130 тысяч человек), Гамбии (25 тысяч человек) и так далее.
Говорят на мавританском диалекте (хасания) магрибской группы диалектов арабского языка. Распространён также французский язык.
Мавры - мусульмане-сунниты.
В 1-й полвине I-го тысячелетия Мавританию и Западную Сахару заняли мигрировавшие с севера берберские племена (смотри Берберы) гетулов и санхаджа, подчинившие себе местное население.
В XI веке санхаджийское племя лемтуна, приняв ислам, возглавило движение маликитов и создало государствло Альморавидов.
С XIV-XV века на территорию Мавритании проникали арабы макиль – выходцы из Аравии (в том числе переселившиеся в XV-XVII века из Марокко хасаны), ускорившие начавшийся в XI веке процесс исламизации.
В середине XVII века после долголетней борьбы часть берберов ушла за реку Сенегал, остальные подверглись арабизации, в результате которой сформировалась этническая общность мавров.
Занимаются кочевым скотоводством, в оазисах - земледелием.
Сохраняется племенное деление (всего племён, или кабила, более 20: регейбат, улед, трарза, бракна, текна, адрар, имраген, исаркин и другие).
Существуют замкнутые касты гриотов (иггиу) и ремесленников (маллемин).
Основу социальной организации составляют эндогамные патрилиниджи и большесемейные общины.
Практикуются ортокузенные браки, левират, полигиния. У кочевников сохраняется временная матрилокальность брачного поселения (до рождения первого ребёнка). Система терминов родства бифуркативно-линейного типа; сиблинги обозначаются одним термином, содержащим общую корневую морфему.
Дома сырцовые или каменные, с плоской крышей, глухими стенами и внутренним двориком. На западе распространена узорная каменная кладка.
Мужчины носят широкие штаны с буфами, бубу, амулеты в кожаных футлярах на шее, женщины драпируются тканями, покрывают голову, носят много украшений, богатые - тяжёлые ножные браслеты.
Устное творчество.
Музыка высших каст вокальная, исполняется главным образом группами женщин под аккомпанемент ударных для собственного развлечения; девушки из знатных семей практикуют сольные ночные любовные песни.
Музыка низших каст - респонсорное пение, иногда под аккомпанемент флейт; исполняется на праздниках как сопровождение к танцам, по четвергам вечером в восхвалениях Пророка.
Для сольного инструментального музицирования используют однострунный щипковый инструмент гамбра, однострунный смычковый рабаб, в качестве ударных инструментов - большую литавру табл, различные идиофоны.
Центральное место в традиционной устной культуре мавров занимает искусство гриотов (иггиу), их музыка (сольная вокальная, в сопровождении лютни тидинит или арфы ардин) основана на сложной канонизированной ладовой системе, связана с определёнными типами поэзии (восхваления Пророка, религиозный, военный, ностальгический и другие стихи).
Современный репертуар иггиу - модернизированные традиционные мелодии, песни ближневосточного происхождения и другие.